Ángeles Reiné: “Los grandes presupuestos del cine siguen yendo para los hombres”

Entre superproducciones tan taquilleras como Minions: el origen de Gru, Liga de Supermascotas, Jurassic World: Dominion y Padre no hay más que uno 3, este verano ha logrado hacerse un hueco en la cartelera, e incluso mantenerse durante varias semanas, una película española modesta en medios pero exigente en sus ambiciones. Héroes de barrio, de la directora gaditana Ángeles Reiné, se ha convertido así en una de las sorpresas de la temporada, así como la confirmación de una cineasta que debutó en el largometraje hace solo tres años con Salir del ropero.

“¡Pobre peliculita mía, compitiendo con todo eso!”, bromea Reiné ante el ránking de estrenos veraniegos. “Héroes de barrio no va a ser un taquillazo, pero me lo he currado a golpe de constancia, tenacidad y esfuerzo. Es el precio por hacer lo que me gusta, porque sería más fácil trabajar en cualquier otra cosa. No hago nada que no quiera”.

El nuevo filme es, de hecho, un encargo que cayó en sus manos, ofrecido por el productor Eduardo Campoy junto a sus socios Antonio Pérez y Eduardo Galdo. “Me dijeron que podía cambiar lo que quisiera, y con esos ojos leí el primer borrador, que había sido escrito por Antonio Prieto hacía muchos años. Le di un vuelco bestial, hasta el punto de que el 40 por ciento del texto final es mío. Al principio les costó entender más algún cambio que otro, pero yo insistía: confiad en esto, ya veréis como sí funciona”, señala.

La mujer del futuro

En la versión inicial, el protagonista de Héroes de barrio era un niño que ha pasado a ser una niña, Paula, jugadora de un equipo de fútbol infantil femenino que sueña con conocer a Joaquín, el astro del Betis. Su padre, Luis, simula ser amigo del futbolista mientras intenta recuperar el amor de su mujer, quien vive con una nueva pareja.

“He querido dignificar a los personajes femeninos, empezando por la madre de Paula, una mujer que quiere ser independiente, que se respeta a sí misma y que le para los pies a los hombres en cuanto le ve las orejas al lobo”, comenta Reiné. “Lo mismo sucede con la niña, que es la mujer del futuro: no se calla una, dice lo que piensa y, aunque es dulce y cariñosa, sueña a lo grande, se pone sus objetivos y crece creyendo en sí misma. No quiere ser secretaria, quiere ser futbolista”.

Héroes de barrio quiere, en palabras de su creadora, “contarnos cosas y hacernos reflexionar. Ése es el cine que quiero hacer. Me molestan un poco las críticas que acusan a las películas de entretenimiento de no ser profundas. Yo no soy Ken Loach, no hago cine social, hago entretenimiento. Las dos películas que he hecho hasta ahora son comerciales, aunque cuento cosas que me interesan y que creo que la sociedad necesita escuchar, no es una búsqueda de la diversión pura y dura”.

Además de la participación del propio Joaquín como estrella invitada, el filme cuenta en el papel protagonista con Luna Fulgencio, una jovencísima estrella que a sus 11 años se ha convertido en un talismán para varios directores. “Tenía clarísimo que la quería en el reparto”, dice Reiné. “Ha tenido que rodar secuencias muy difíciles, de esas que si no eres buen actor no lo haces bien, pasando en menos de un minuto del entusiasmo a la tristeza, la rabia y la furia”.

Reparto andaluz

“De hecho”, prosigue la directora, “ahora le estoy escribiendo una historia a ella. Es una gran actriz y es niña todavía, tiene una capacidad de escucha increíble y esa cosa tan buena de no creérselo para nada. Tiene unos padres que la cuidan muy bien. Cuando rodamos en Alcalá de Guadaíra, tenía a cientos de chicos fuera esperando a hacerse una foto con ella. Será una de las grandes actrices del cine español”.

Por otro lado, Reiné lleva muy a gala haber contado con actores andaluces. “A Lisi Linder la amo, a Alex o’Dogherty me lo llevo siempre a todo lo que puedo, Antonio Pagudo y Jesús Olmedo han sido también adorables. Antonio Dechent estuvo menos tiempo, pero es uno de nuestros clásicos. Hemos hecho muy buena pandilla, un ambiente familiar que creo que se nota en el resultado final”, agrega.

Ángeles Reiné empezó en el mundo del audiovisual con 27 años (“¡qué joven!”, exclama), se marchó a estudiar a The London Film School y luego pasó a dirigir publicidad, siendo la responsable de campañas de Coca Cola, Movistar, BBVA, Evax… “Cuando era directora de publicidad éramos muy pocas, para las campañas grandes apenas estábamos Isabel Coixet y yo. Había muchas otras, pero no accedían a presupuestos grandes. Ahora sucede lo mismo en el cine, los grandes presupuestos son para los hombres”

Cinco millones

En 2008 inicia su actividad en televisión como directora de proyecto en la serie Doctor Mateo de Antena 3, y como Directora Creativa en Un Golpe de Suerte de Tele 5. En 2010 se traslada a Los Ángeles donde escribe, produce y dirige los cortos Way of Love y Ready to Talk que recoge numerosos premios en festivale. También escribe los guiones de largometraje Children of the Clouds y Breathe que quedan finalistas para el laboratorio de guiones del Instituto Sundance.

“Antes me decían que era demasiado joven para dirigir, y ahora que soy demasiado vieja”, ríe Reiné. “Lo cierto es que hay directoras muy buenas, como Coixet o Icíar Bollaín, pero a las mujeres no se les dan producciones por encima de los cinco millones, mientras que esa cantidad es muy superada para directores que no les llegan a la suela del zapato. Y no es lo mismo rodar en cuatro o cinco semanas, como con Héroes de Barrio, que tener más margen. Y eso sin contar con los sueldos”.

Su siguiente proyecto, adelanta, lo rodará en Cádiz entre septiembre y octubre del año próximo, lo que supone hacer muchas cuentas para sobrevivir. “Así es muy difícil, y además la publicidad se ha olvidado de mí ahora que hago cine… Pero seguiremos adelante”.