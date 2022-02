Moreno apela a la “presunción de inocencia” y dice no tener “ningún elemento ahora para no confiar” en Ayuso

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha defendido este lunes el principio de la "presunción de inocencia", y ha subrayado que no tiene "ningún elemento ahora para no confiar" en su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en la Cadena SER, Moreno se ha pronunciado así sobre las informaciones relativas a los contratos obtenidos en pandemia por el hermano de la presidenta madrileña, y por las explicaciones que Díaz Ayuso ha dado al respecto.

"No tengo por qué no creerme" a la presidenta madrileña, ha comentado Moreno, quien ha subrayado que en el PP "siempre hemos defendido la presunción de inocencia", y al respecto ha puesto de relieve que "hemos visto en Andalucía y España cómo se ha señalado judicialmente a muchos compañeros", y en "más del 70 por ciento" de los casos "se han archivado" las investigaciones y "no ha habido absolutamente nada", una reflexión que no se ha escuchado en boca del pp para ninguno de los casos judicializados de presunta corrupción de otros partidos.

Ayuso ha dado "una información suficiente"

Por eso, según ha continuado Moreno, en el PP "se crea una cultura de decir que vamos a dejar que haya actuación judicial, y solamente cuando se abrían las diligencias orales era cuando se le pedían responsabilidades a cualquier cargo político", porque "la presunción de inocencia tiene que estar siempre presente en cualquier actividad, y en el ámbito político también", según ha incidido.

El líder del PP-A ha agregado que "hay que ser siempre muy prudentes y que actúe la Justicia". "Si la Justicia señala a Ayuso", ella "tendrá que asumir sus responsabilidades", ha indicado Moreno, quien, no obstante, ha reiterado que por ahora "no tengo por qué pensar que ella tiene ningún tipo de responsabilidad en ese asunto".

Moreno ha apostillado que no conoce "al dedillo" este tema de las adjudicaciones de contratos de la Comunidad de Madrid, pero ha agregado que, por lo que ha visto, le parece que la dada es "una información suficiente".

En todo caso, ha subrayado que quien debe tener "toda" la información es "la Fiscalía, y son las instrucciones judiciales para tener toda la capacidad de dictaminar y ver si hay indicios de delito", y él no es "juez ni parte", y no tiene "ningún elemento ahora para no confiar en Isabel" Díaz Ayuso, según ha zanjado.