Tres fallecidos por inhalar monóxido de carbono de un brasero en Linares

Tres personas, una de ellas menor de edad, han fallecido la tarde de este lunes en Linares (Jaén) tras inhalar monóxido de carbono de un brasero, según ha informado en un comunicado el servicio Emergencias 112 Andalucía. Este gas sin olor ni color “sustituye al oxígeno” y es “mortal”, tal y como ha declarado este martes el jefe de Bomberos de la ciudad, Jesús Padilla, durante un acto celebrado ante el Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio por las víctimas, en el que han participado más de 500 personas, según la Policía Local de Linares.

“Queremos manifestar nuestras condolencias tanto a los familiares como a los amigos y compañeros”, ha expresado la alcaldesa, Auxiliadora del Olmo, después de recordar que el Consistorio ha decretado dos días de luto oficial por este “trágico suceso”.

El aviso de los bomberos lo recibió el teléfono 112 sobre las 19:20h, informando de la apertura de puerta de un domicilio situado en la calle Las Descalzas de la citada ciudad jiennense. Entonces, el centro coordinador activó a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Al entrar en la vivienda, los bomberos encontraron “arriba” a la persona más joven, de 16 años, mientras que su madre (de 41 años) y la pareja de esta (de 66) se encontraban “en la planta baja”, donde estaba el brasero.

A la espera de conocer la autopsia

“Procedimos, en este caso, lo que se suele hacer es ventilar, estaban los sanitarios, estaba todo. Y todas las operaciones de intentar reanimar a las personas se hicieron”, ha explicado Padilla en su intervención. Asimismo, ha añadido que, por el momento, a la espera de las autopsias, se desconoce la hora del deceso, “pero llevaban bastante tiempo en esa situación”, según ha recalcado el jefe de Bomberos.

De hecho, fue el padre de la menor y expareja de la madre quien llamó a la Comisaría alertando que llevaba unas horas sin poder contactar telefónicamente con ellas y de que era extraño. Una patrulla se dirigió entonces al lugar y llamó a la puerta sin obtener respuesta, por lo que los agentes de la Policía Nacional avisaron a los Bomberos para poder acceder al domicilio.

En cualquier caso, a la espera de la confirmación con las autopsias realizadas a los cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de la capital jiennense, la investigación que la Policía Nacional ha abierto por este caso apunta a “muerte accidental por inhalación de monóxido de carbono” de un brasero de ascuas.

Dos días de luto oficial

Ante este suceso que ha consternado a todo el municipio, el Ayuntamiento de Linares ha decretado dos días de luto oficial. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta con crespón negro como símbolo de luto en el municipio “por este trágico suceso”, tal y como ha expresado en un comunicado el Consistorio.

Asimismo, quedan suspendidos todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento a través de cualquiera de sus áreas, delegaciones o servicios durante estos martes y miércoles. Por otra parte, al mediodía de este martes está previsto un minuto de silencio en la puerta principal del Palacio Municipal.

“Desde el Ayuntamiento de Linares lamentamos profundamente este suceso y trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas en estos momentos de dolor”, ha manifestado el Gobierno local.

Medidas preventivas

Además de relatar el procedimiento de actuación, el jefe de Bomberos de Linares ha detallado que “el monóxido de carbono no se huele, no se ve..., te das cuenta cuando realmente algo falla en la persona, un pequeño mareo, y ahí ya es cuando no se puede hacer absolutamente nada”. De ahí que haya mencionado la de “falta de ventilación de la vivienda” donde se ha producido el suceso.

Al hilo, ha ahondado en que “el monóxido de carbono sustituye al oxígeno y es mortal. Son combustiones incompletas que se dan y, desgraciadamente, lo que nos hemos encontrado”, ha indicado Padilla, precisando que, aunque “es mucho más peligroso por la noche”, al estar dormidos, su efecto “también puede perfectamente ocurrir” durante el día.

Por ello, y dado que “no están prohibidos los braseros”, ha hecho hincapié en que las viviendas deben “estar ventiladas siempre”. “Ha habido un cambio tremendo en la edificación, todo está estanco prácticamente, pero siempre tenemos que tener, como medida preventiva, ventilar la habitación”, ha recalcado. A ello ha sumado la posibilidad de instalar “detectores domésticos, que en una situación de este tipo quizá hubiese avisado”.

En este punto, Padilla ha hecho un llamamiento para que el ciudadano que “se encuentre con dudas”, se dirija a los efectivos del Parque de Bomberos, que “está dotado y preparado”, no solamente para intervenir desde un punto de vista operativo, sino también preventivo.