Roto el Gobierno municipal: Luis Felipe da 24 horas a Cambiar Huesca para que abandone el Ejecutivo

El Ayuntamiento de Huesca se resquebraja. El alcalde, Luis Felipe (PSOE), ha dado un plazo de 24 horas a Cambiar Huesca para que abandone el equipo de gobierno. Si no lo hace por decisión propia, será el primer edil el que tome la decisión. Lo ha anunciado este mediodía en una rueda de prensa y lo ha argumentado con el hecho de que “no se puede trabajar desde la desconfianza”.

Cambiar Huesca había puesto la condición de presidir la comisión de investigación acerca de las presuntas agresiones sexuales que tuvieron lugar durante las pasadas fiestas de San Lorenzo para seguir en el Ejecutivo municipal junto a PSOE y Aragón Sí Puede

Luis Felipe ha señalado que tomó la decisión “ayer”, antes de la asamblea en la que las bases de Cambiar Huesca han mostrado su inclinación a supeditar el pacto a la respuesta que se diese a esa petición y han reclamado la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Isabel Blasco, “por ocultar información”.

El alcalde juzga que “la ciudad se merece un equipo de gobierno que trabaje y no pierda el tiempo en circos políticos. Nadie ha hablado de las víctimas; solo interesan el circo y la cacería política”. En este sentido, ha manifestado que “la posición dominante del PP es de una absoluta orfandad política”.

En todo caso, Felipe ha querido “agradecer a Cambiar Huesca el trabajo de estos tres años, pero no quiero estar entretenido en batallas de poder. No es mi estilo ni lo va a ser. Lo importante es la ciudad de Huesca y sus vecinos”. En cuanto se haga efectiva la salida de Cambiar del equipo de gobierno, este quedará conformado, en minoría, por los ocho concejales socialistas y los dos de Aragón Sí Puede frente a los nueve populares y los dos de Ciudadanos. La situación, con una hipotética moción de censura en el horizonte, no preocupa al alcalde, pues piensa que “se puede gobernar en minoría”.

Luis Felipe ya ha anunciado la futura remodelación de las áreas de las que se ocupaban los cuatro concejales de Cambiar Huesca (Carmen García, Pilar Novales, Silvia Mellado y Pablo Malo). “No he venido a ser alcalde a cualquier precio. Si se desconfía de mí no tiene sentido continuar en el equipo de gobierno”. El primer edil ha insistido en que tuvo conocimiento de dos investigaciones de oficio en curso sobre las presuntas agresiones sexuales y en que “la comisión la ha de presidir el alcalde”. Las relaciones con Aragón Sí Puede son “excelentes”, ha afirmado.

Asamblea de Cambiar Huesca

La asamblea desarrollada por el grupo de coordinación de Cambiar Huesca se prolongó hasta la medianoche de este miércoles y en ella se constató la “verdadera quiebra en la confianza que existe en el equipo de gobierno”, ha reseñado su portavoz, Carmen García. Antes de conocerse la decisión tomada por el alcalde, la coalición de partidos de izquierdas esperaba “una reconstrucción” si esta era posible. “Huesca ha sido un ejemplo pedagógico de lo que no se debe hacer. En otras localidades de la provincia los ayuntamientos sí han estado al lado de las víctimas”, ha asegurado García.

El portavoz del grupo de coordinación, Jesús Pérez Navasa, ha calificado al PSOE oscense de “conservador” y de socio de gobierno “con el que la dificultad para dotar a la ciudad de un cambio a la izquierda ha crecido a pasos agigantados”. Para Cambiar, “la mentira es inadmisible en política y el PSOE ha estado más preocupado por la imagen exterior de las fiestas que por la dignidad de las personas”.

La formación se ha mostrado convencida de que “la mentira partió de la Subdelegación del Gobierno” y la comisión de investigación, “que no puede estar presidida por un alcalde investigado”, tendrá que servir “para aclarar si la mentira se traspasó al Ayuntamiento”. De ahí que hubieran solicitado encabezar la comisión. De haber Luis Felipe rechazado la propuesta, el equipo de gobierno también se habría roto. De aceptarla, Cambiar habría trasladado a las bases la decisión de mantenerse o no junto a PSOE y Aragón Sí Puede hasta las elecciones municipales de 2019.