“Hazte un favor y para de insultar por una vez en tu vida”: PP y Ciudadanos se enzarzan en Twitter por el voto que dio la Alcaldía al PSOE en Huesca

El voto en blanco que, contra todo pronóstico, hizo que el pasado 15 de junio Luis Felipe (PSOE) fuera reelegido como alcalde de Huesca abrió una herida que aún supura. Alguien rompió el acuerdo –alcanzado en Madrid– entre PP y Ciudadanos para que la alcaldesa fuera la popular Ana Alós y unos y otros no han cesado de lanzarse dardos envenenados.

Solo dos días después de la sesión de investidura, el lunes 17 de junio, el PP presentó una moción de censura que tenía como fecha límite para sumarse a ella el miércoles 19. Ciudadanos no se adhirió, argumentando que, para ello, primero Ana Alós debería pedir perdón “por haber mentido a todos los oscenses" al decir que nunca les ofreció la Alcaldía de la ciudad. Ante el evidente fracaso, Vox tampoco apoyó la moción.

Con otros capítulos por medio, el siguiente encontronazo sonado llegó en el primer Pleno de la recién iniciada legislatura: se debatía una propuesta de Ciudadanos para la puesta en marcha del portal web “Ventanilla única”. Cuando llegó el turno del portavoz del PP, Gerardo Oliván, apuntó que el PP no iba “a participar en ninguna votación ni va a debatir ninguna propuesta que provenga de un grupo que no ha explicado por qué ha hecho alcalde a Luis Felipe, o sea que no ha dado la cara y, lo que es peor, que ha intentado sembrar la duda en el resto de los partidos”.

Un voto en blanco a cambio de un vicepresidente y un asesor

Y el pasado viernes, 6 de septiembre, se vivió un episodio más. El portavoz del PP, Gerardo Oliván, volvió a pedir a Ciudadanos explicaciones sobre el ya famoso voto en blanco. Y haciendo buena la atribución del mismo al edil naranja Enrique Novella, señaló que “se ha premiado al brazo ejecutor”, ya que este ha sido nombrado vicepresidente de la Comarca de la Hoya de Huesca –presidida por el PSOE–, delegado de área y portavoz de Ciudadanos en esta institución, “con una dedicación parcial a media jornada y va a cobrar 2.200 euros al mes”, indicó.

Y fue más lejos Oliván al cuestionar que José Manuel Charro –antaño administrativo del Grupo Municipal de Ciudadanos en la capital oscense– ahora sea asesor de la Diputación Provincial de Huesca –presidida por el PSOE–, "con un sueldo de 43.000 euros" anuales.

Ciudadanos acusa al PP de querer dar la Alcaldía al PSOE

El enfrentamiento directo ha llegado este sábado a través de Twitter, aunque la conversación se inició el viernes. Fue la portavoz de Ciudadanos Aragón, Susana Gaspar, la que comenzó por decirle a Oliván que “en Ciudadanos además de políticos somos personas, si unos compañeros lo pasan mal por las presiones recibidas por su grupo municipal les apoyamos, se llama compañerismo, pero claro es algo que usted y su grupo desconocen que significa...dejen de buscar al enemigo fuera”.

Replicó Oliván: “Solo conozco una presión, que es anunciar un alcalde con tres concejales. Por lo demás tu respuesta me confirma lo que todo el mundo sabe”. Y entró en escena el que fuera candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, José Luis Cadena: “¿Lo de ir de cara y con la verdad por delante solo os atrevéis a hacerlo por teléfono? Contad a todo el mundo vuestra oferta del sábado 15 junio por la mañana, antes de la investidura. Insultos, todos los días, pero de lo otro no decís ni mú. Sé valiente”.

Contestación de Oliván: “Si quieres entramos en detalles, pero en resumen garantizarte un sillón que era lo único que te preocupaba y parece ser que es lo único que os motiva. Y por cierto el único que insulta la inteligencia de nuestros vecinos eres tú”.

Y ha finalizado –de momento– Cadena acusando ahora al PP de querer dar la Alcaldía al PSOE: "¿Hablas de tus 2 sillones y los 2 de Ana Alós? Hazte un favor y para de insultar por una vez en tu vida. Cuenta cómo queríais dar la Alcaldía al PSOE y de vuestras ‘soluciones económicas’ para todo, ¿te atreves?”