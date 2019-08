Sigue la polémica por el voto en blanco de Huesca: el PP no votará ni debatirá ninguna propuesta de Ciudadanos

Se ha celebrado el primer Pleno de la nueva legislatura y el PP ha anunciado que “no va a participar en ninguna votación que provenga de un grupo que no ha explicado por qué ha hecho alcalde a Luis Felipe (PSOE)” “El ejercicio de la política requiere de un comportamiento ejemplar. La traición, deslealtad y cobardía deberían estar desterrados en el ejercicio de un cargo público”, ha dicho el portavoz popular, Gerardo Oliván “Todos los posicionamientos en política son respetables, pero lo que no es respetable es actuar sin dar la cara, ocultarse bajo un secreto e intentar extender la duda” El portavoz de Ciudadanos, José Luis Cadena, le ha pedido a los y las ediles del PP “que se pongan a trabajar. Huesca no es su cortijo. A pesar de los insultos y las provocaciones, en Ciudadanos no nos vamos a cansar de presentar propuestas”