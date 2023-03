Axuntase, el proyecto de vivienda cooperativa que busca arropar a la gente y evitar desahucios e hipotecas abusivas

Ya en los años 80 un grupo de amigas, que fueron madres más o menos al mismo tiempo, tuvieron la idea de lo bien que podría estar vivir juntas en un lugar donde se pudieran apoyar unas familias a otras. 40 años han tenido que pasar para que esta idea se haga realidad, y lo hará por todo lo alto, con una larga lista de novedades que la acompañan.

María Asunción Rodríguez Lasa es una de aquellas mujeres que ahora, ya jubilada, ha decidido crear el primer gran proyecto de cohousing en Asturias. Su objetivo no se limita sólo a una comunidad de convivencia, si no a poner en marcha una cooperativa que permita rebajar el precio de la vivienda y de los costes energéticos, para que los suministros cuesten menos en el día a día y atraer a inversores pequeños e independientes que actúen de mecenas.

Axuntase, que en asturiano significa juntarse, se diferencia de los cohousing que ya funcionan en otros lugares de España, en que es un proyecto intergeneracional, con una horquilla de edad que va desde los 0 a los 70 años.

“La vivienda es un bien de primera necesidad”

Axuntase parte de la base de que una casa no debería ser un bien privativo ni un negocio, sino una necesidad básica y un bien de uso y disfrute. El modelo más usado ahora mismo cuando compramos nuestro propio apartamento, piso o casa es encontrar un lugar que nos guste, hipotecarnos a varias décadas y pasar a compartir el espacio (edificio, vecindario…) con personas que no conocemos. Pueden acabar siendo vecinos estupendos o simplemente personas que entre ellas no comparten nada y sólo se saludan.

El proyecto, que ya está en fase de construcción, se asentará en el municipio asturiano de Llanera, en el centro de la región. Han sido años de papeleo y aunque ya ha arrancado, queda por delante mucho tiempo para poder seguir obteniendo apoyo económico. Su coste alcanza los siete millones de euros. Para formar parte de Axuntase hay que depositar 10.000 euros de capital social obligatorio. Esto da derecho a tener voto en las decisiones y a disponer de una vivienda propia dentro de este nuevo “pueblo” que se está conformando.

“No es una alternativa a un geriátrico”, comenta a elDiario.es Asunción Rodríguez. Muchos proyectos de cohousing se presentan como una alternativa a estas residencias de mayores para disfrutar en la vejez. No es el caso de Axuntase, que está pensado más para familias jóvenes, adultos que viven solos o personas recién jubiladas. Por eso se ha establecido el límite de edad en los 70 años. Según una de las promotoras de la idea, lo que quieren es plantar la base de un nuevo modelo para quienes quieran poner en marcha proyectos de convivencia alternativa.

La financiación se basa en “el principio de equidad”, por eso el dinero lo han conseguido a través de la banca ética. De este modo se propicia que se pueda facilitar hipoteca a todo el mundo y el futuro pago de la mensualidad no recae sobre una persona o familia, sino sobre toda la cooperativa. Es decir que si te quedas sin trabajo y te ves en una complicada situación económica, no te vas a ver en la calle, la propiedad es de la cooperativa, los cooperativistas tienen derecho a un uso indefinido y no podrán hacer un futuro negocio de la casa.

Otra fuente de financiación para desarrollar Axuntase es la del micromecenazgo. Una figura que en Asturias no es muy utilizada en el mercado inmobiliario pero que sí ha funcionado en otras comunidades autónomas. Asunción Rodríguez pone como ejemplo Cataluña, donde asegura que hay muchos proyectos que se han podido desarrollar por este sistema. Una persona puede invertir en un proyecto social y llevarse con esta inversión un 2% del interés. “Preferimos que esos intereses vayan a las personas y no a los bancos, además de implicar a la gente en proyectos sociales”, explica, y por eso han puesto en marcha esta tercera vía de financiación que pronto empezará a moverse.

Cómo se plantea la convivencia

El cohousing busca un modo de vida más colaborativo y participativo de personas con unas ideas de vida similares, como la necesidad de ser más sostenibles, ecológicamente hablando, y darse apoyo. Eso sí, sin abusar de la confianza. Axuntase no pretende poner a las personas jubiladas a cuidar de los retoños de una familia que pasa muchas horas en el trabajo, ni de poner a la gente a hacer cuidados especiales a los mayores o a alguna persona enferma o dependiente. Aunque hay un compromiso de ayuda mutua, para las personas que necesitan cuidados, se contratará a personal especializado.

De lo que sí se trata es de buscar espacios comunes donde tomar decisiones, acompañarse y saber que tienes con quien contar en caso de un imprevisto. Hay flexibilidad y las decisiones se irán tomando de forma asamblearia, aunque alguna ya está tomada. Para Asunción Rodríguez hay tres patas fundamentales para la salud, “la alimentación, el deporte y la sociabilidad”, dice.

Así que nadie va a quedarse sin comer. La comida del mediodía va a ser comunitaria, con una zona común en la que bien uno podrá sentarse para el almuerzo o bien coger el tupper y llevárselo a casa o al trabajo. Los miembros de Axuntase saben que no todo el mundo tiene tiempo para cocinar a diario y también que, para la gente que vive sola, dedicar mucho tiempo a estos menesteres no suele ser lo que más les apetece. Por eso algunos cooperativistas serán los encargados de esa tarea.

Energía sostenible y suficiencia alimentaria

Axuntase no sólo promueve el cooperativismo de la vivienda, han buscado también proyectos de abastecimiento energético y aprovisionamiento de alimentos fuera del sistema tradicional. El pasado verano anunciaron junto a EcoPruvia y Astuenerxía la puesta en marcha de la comunidad energética ‘Xúntate Llanera’. Una parte de las zonas comunes del complejo de la cooperativa irán destinadas a recoger energía solar fotovoltaica que sirva, no sólo para los integrantes de Axuntase, sino también para otros vecinos de la zona.

Y muy cerca está EcoPruvia, una asociación sin ánimo de lucro que aglutina un grupo de consumo ecológico y huertos comunitarios. “No es la panacea ni vamos a cambiar el mundo, desgraciadamente, pero ponemos nuestro granito de arena”, dice Asunción Rodríguez, que insiste en que este tipo de iniciativas tienen que salir de la gente, no esperar a que la administración o la iniciativa privada “construya por nosotras, tiene que ser de abajo arriba”, sentencia.

Eso sí, sólo espera que la administración del Principado de Asturias facilite más los procesos a proyectos parecidos que puedan venir en el futuro. Axuntase lleva desde el año 2014 organizando toda su estructura, casi diez años han tenido que esperar para comenzar a ver la luz. Los plazos se han ido alargando por las muchas trabas burocráticas que aparecieron en el camino.

Todavía hay franjas de edad en las que queda hueco para nuevos miembros de la cooperativa y Asunción Rodríguez quiere dejar una cosa clara, “nos damos un tiempo para consolidar la relación con quienes llegan nuevos, porque lo más importante y lo más interesante de estos grupos es el elemento humano”. Así que si se han aportado los 10.000 euros de ingreso pero la relación no cuaja y alguien quiere irse, ese dinero se devuelve, tal y en los plazos que regula la ley de cooperativas. Axuntase es un compromiso vital y nadie debe quedarse de manera forzada.