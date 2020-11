BBK crea unos Indicadores Macrohumanos para medir el progreso y el crecimiento del bienestar social

Ayudarán a poner el foco en lo "verdaderamente importante para crecer y evolucionar como sociedad"

BBK ha desarrollado, junto a un grupo de expertos, los 'Indicadores Macrohumanos: Midamos lo que realmente cuenta' para cuantificar el progreso y el crecimiento como sociedad. Esta iniciativa está enmarcada dentro del "nuevo relato estratégico" de la compañía 'Hagamos que cuente', que pretende "poner de manifiesto la contribución histórica de BBK y demostrar la legitimidad que tiene como obra social", según ha informado la Fundación bancaria en un comunicado.

BBK ha indicado que la pandemia de la Covid-19 "ha puesto de manifiesto la importancia de rescatar corrientes de conversación que son contrarias a la visión de indicadores macroeconómicos como única forma de medir el crecimiento de un país".

En ese sentido, ha recordado que, hace más de diez años, la Comisión Internacional sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social publicó el informe 'Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up', que traducido al español significa 'Medir nuestras vidas: las limitaciones del PIB como indicador de progreso'.

Por su parte, ha añadido, Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001 y precursor de esta corriente que cuestiona el PIB por sus limitaciones como indicador de progreso, afirmaba que las métricas inadecuadas han llevado a políticas ineficientes, ya que 'Si medimos lo incorrecto, haremos lo incorrecto'.

En este sentido, BBK ha manifestado que esta situación de crisis "ha evidenciado la necesidad de reconocer valores y realidades como el esfuerzo, el sacrificio o la solidaridad, entre otros, y ha puesto de manifiesto la relevancia que estas conductas tienen en el bienestar global de la sociedad".

Con el fin de dar respuesta a una corriente de pensamiento que pone en entredicho la idea del 'crecimiento a toda costa' que rige el modelo económico actual y partiendo de la premisa de que hay muchas cosas que se estaban dejando en el olvido sin poder medir, BBK ha creado los 'Indicadores Macrohumanos: Midamos lo que realmente cuenta', una investigación estratégica que propone 10 indicadores para medir el impacto social en un momento más que necesario.

Estos indicadores son el punto de partida de 'Hagamos que cuente', el nuevo relato de la compañía que guiará todas las acciones desarrolladas en los diferentes ámbitos de actuación a largo plazo.

Tiene como objetivo concienciar y poner en valor una nueva forma de bienestar social -alineada con los ODS 2030-, que represente el compromiso real de BBK y que pongan el foco en lo verdaderamente importante para las personas.

En palabras del presidente de BBK, Xabier Sagredo, "BBK lleva más de 100 años comprometida con el desarrollo y la contribución a la sociedad de Bizkaia y, 'Hagamos que cuente', es una muestra más en el camino. Se trata de una declaración de intenciones no solo para BBK, su labor, y su plantilla, sino un mensaje de acción y compromiso para toda la sociedad ya que podemos afirmar que nuestra acción no se detiene, evidenciando una vez más, que seguimos más activos que nunca".

En este sentido, para dar a conocer esta iniciativa, BBK ha creado un Spot y una campaña gráfica con personas reales que reflejan estos indicadores.

Asimismo, se ha diseñado la web www.hagamosquecuente.bbk.eus, que contiene las principales conclusiones del estudio de investigación de los Indicadores Macrohumanos.

En respuesta a este planteamiento, BBK presenta a la sociedad unos nuevos indicadores que, según mantiene, "ayudarán a poner el foco en lo verdaderamente importante para crecer y evolucionar como sociedad, poniendo en el centro de la investigación a las personas".

De este modo, BBK, junto con un equipo de expertos, ha llevado a cabo durante meses, una "profunda investigación" para estudiar, analizar y proponer 10 nuevos Indicadores Macrohumanos para medir el bienestar de las personas y su cambio a lo largo del tiempo: Índice de Bienestar Social, Índice de Vida Saludable, Índice de Incertidumbre Futura, Índice de Crecimiento Personal, ,Índice de Realización Personal, Índice de Envejecimiento Pleno, Índice de Satisfacción con el Entorno, Índice de Generosidad Bruta, Índice de Amabilidad con la Tierra, Índice de Compromiso con la Educación, Índice de Prosperidad Digital o Índice de Satisfacción Personal.

En cada uno de los casos, se presenta una breve definición de cada uno de ellos junto con los reactivos que permitirán medir y analizar, en un futuro, el bienestar social.

Estos nuevos indicadores pretenden ser "una herramienta más para cuantificar, medir y poder mejorar el esfuerzo, el trabajo o la lucha por hacer nuestro entorno un lugar mejor, sirviendo como posibles complementos a tener en cuenta para ayudar a construir una sociedad próspera, sostenible y cohesionada, demostrando nuevamente que hay otra forma de medir", han explicado desde BBK.

Para llevarlos a cabo, BBK ha trabajado conjuntamente con un grupo de expertos y teóricos en diferentes campos y disciplinas que han ayudado a desarrollar estos nuevos indicadores que no pretenden sustituir a los ya existentes, pero sí "complementarlos y abrir una ventana y debate sobre lo que realmente estamos midiendo".

Profesionales como Ada Ferrer y Carbonell, científica titular del Instituto de Análisis Económico (IAE-CSIC) y profesora afiliada de la Barcelona GSE; Luis Suárez Mariño, abogado y consultor; Darío, Páez, Doctor y Catedrático de psicología social en la Universidad del País Vasco; o Silvia Da Costa, Doctora en Psicología, profesora e investigadora posdoctoral, han hecho posible tangibilizar esta propuesta.

"UNA BIZKAIA MEJOR"

"Desde BBK tenemos la oportunidad y nos comprometemos a poner en valor todas aquellas variables intangibles, a las que muy poca gente está prestando atención, pero que son de vital importancia para una sociedad mejor y, por ende, una Bizkaia mejor", ha asegurado Nora Sarasola, directora de la Obra Social de BBK.

Según ha añadido, los Indicadores Macrohumanos son "una manera de demostrar el compromiso social de BBK por construir una sociedad que no solo se preocupa por el beneficio económico sino por el bienestar social".

Los Indicadores Macrohumanos son una "firme apuesta" de BBK para comenzar a "cuantificar el progreso de las sociedades en base a parámetros más trascendentales y con foco en el individuo", ha destacado la Fundación bancaria, para adquirir el compromiso real de "estudiar la evolución de estos indicadores en detalle, para seguir haciendo que cada gesto y cada inversión se haga siempre, como hasta ahora, de forma responsable, comprometida y con significado, y así, 'Hacer que cuente'".