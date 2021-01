EH Bildu pide la intervención de la Residencia Marcelo Gangoiti de Muskiz por el alto número de contagios

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

EH Bildu ha solicitado a la Diputación de Bizkaia que intervenga la residencia para personas mayores Marcelo Gangoiti por el alto número de contagios de Covid 19 detectados en el centro, un total de 84 residentes y 20 profesionales.

El centro, de titularidad pública pero de gestión privada localizado en Muskiz, cuenta con "una alta tasa de contagios entre las personas usuarias y la plantilla" por lo que, en opinión de la juntera Izaskun Duque, la decisión "no se puede demorar más".

En opinión de Duque, la situación es "lo suficientemente grave como para que la Diputación actúe". "Hay que recordar que el sistema de concertación no exime a las instituciones públicas de lo que ocurra en dichas residencias y, en este caso, la situación es muy preocupante y no podemos demorar más la decisión", ha subrayado.

La juntera de EH Bildu también ha recordado que actualmente existen los mecanismos para que la Diputación pueda intervenir en las residencias concertadas de titularidad privada, ya que el Sistema Vasco de Servicios Sociales reconoce a las administraciones públicas una serie de competencias.

"Hasta el momento, hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que no han intervenido un solo centro residencial durante la crisis del Covid-19. No se ha tomado este tipo de medidas a pesar de que la situación ha sido muy difícil en esos centros. No podemos volver a cometer el mismo error", ha declarado la juntera de EH Bildu.

PROPUESTA EN LAS JUNTAS GENERALES

Por otra parte, ha anunciado que EH Bildu presentará una propuesta en ese sentido en las Juntas Generales de Bizkaia. El objetivo de esta iniciativa es intervenir los centros de gestión privada que tengan un alto número de contagios.

Asimismo, van a solicitar un aumento de las inspecciones en los centros que atienden a las personas mayores, "que están siendo las más vulnerables ante esta pandemia", ha concluido Duque.