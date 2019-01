Las botas Kento High GTX de Mammut son, sin duda, un modelo para trekking realmente polivalente. Cómodas y ligeras, como para dar un paseo por la media montaña, y suficientemente robustas y calientes como para usarlas en alta montaña en temporada estival.

Además, si hay una cualidad que llama la atención de estas botas es que es un modelo con el cual podremos escalar casi con las prestaciones de un pie de gato. Es decir, es la compañera perfecta para todas esas aristas y rutas clásicas de hasta quinto grado.



Con un peso irrisorio para este tipo de calzado, solo 620 gramos por bota, cuando nos las ponemos, tenemos la sensación de casi ¡ir en zapatillas! Eso sí, con el plus de que nos aporta esa sensación de seguridad al caminar típica de un calzado de alta montaña.

Ajuste

Pero empecemos por el principio… Lo primero es apuntar que, desde el día del estreno, se ha mostrado como una bota realmente cómoda. Nada más introducir el pie se tiene una grata sensación de confort, sin ningún punto de presión. La horma es tendiendo a estrecha, lo que hará las delicias de las personas con pie más fino. El lazado asimétrico reparte muy bien la presión de todo el perímetro del pie y la sujeción es muy buena, aunque el tejido de la zona donde recaen los cordones es un poco blando y después de varias horas de gran presión podría llegar a molestar, sobre todo en las personas con pie estrecho que necesitan apretar la bota al máximo.



El talón queda perfectamente recogido y su movimiento es casi nulo. Para esta prueba me he movido con una bota de talla muy justa, y aun así no he sufrido en las bajadas gracias a su gran ajuste. Como mejora, le añadiría un par de cierres de bloqueo donde comienza la caña de la bota, para poder separar la zona del empeine y del tobillo, aunque es un detalle que siempre dependerá del gusto del usuario.

La suela

La suela, Michelin® Alpine Lite 3970|Poro Wedge, me ha sorprendido gratamente. Es la primera vez que pruebo suelas Michelin y ahora entiendo por qué la prestigiosa marca de neumáticos ha entrado en el mundo de la montaña por la puerta grande. Poseen, sin duda, un gran agarre en todas las condiciones, incluso de humedad. En los tramos de escalada se han comportado de forma increíble.



La adherencia es espectacular y como la suela es flexible se tiene la grata sensación de llevar un pie de gato cómodo. En los puntos finos, el tacto sobre las pequeñas regletas es muy bueno y transmite muy buenas sensaciones al escalador. Debido a la composición blanda de la suela habrá que vigilar su prematuro desgaste, como ocurre con las suelas Stealth de Five Ten. No obstante, el conjunto de la suela es realmente flexible y se adapta muy bien a todo tipo de terrenos tanto al caminar como al escalar.

Otro detalle importante es que, al ser semi-cramponable, éstos son muy cómodos de poner y además quedan muy bien ajustados.



A pesar de ser una bota que aísla bastante bien del frío, no nos engañemos tampoco, al final es un modelo demasiado blando, tanto en estructura como en suela, como para hacer largos desplazamientos invernales sobre nieve y hielo.

Materiales

El tejido principal de la Kento High GTX es piel de Nubuk, lo que le confiere gran resistencia y durabilidad. Todo el contorno en la zona de mayor desgaste está protegido con goma para reducirlo al máximo y, además, aislar de la humedad y el frío.



La impermeabilidad y transpirabilidad está garantizada gracias a su membrana Gore-Tex. No obstante, algo que echo de menos en una bota de altas prestaciones como ésta es una pequeña polaina que nos proteja de los eventuales tramos de nieve y así evitar llevar polainas, pero como siempre, es una opinión particular…