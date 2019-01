Tienda de campaña Nevis de 200 de Vango

La Nevis 200 es el segundo producto de la firma británica Vango que tenemos la ocasión de probar. Pensada para su uso en dos estaciones, con un peso y unas dimensiones muy contenidas, la Nevis 200 es perfecta para el alojamiento de dos personas en terrenos de media montaña.

Estructura y materiales

La estructura de la tienda, tipo “túnel”, es perfecta para poder aguantar con sencillez vientos de montaña fuertes. El no tener una estructura interna que nos obstaculice la habitabilidad es una gran ventaja para una tienda de estas dimensiones.

La Nevis 200 tiene, si queremos, base y techo solidarios. Con sus dos varillas, el tiempo de montaje es corto, y similar a la Banshee 200, ya probada con anterioridad, es decir, entorno a los 5 o 6 minutos.

La base está fabricada con Poliéster ligero de 70 Deniers, y tiene una columna de agua de 6.000mm. El doble techo está fabricado con Poliéster reforzado (Protex), de 70 Deniers y una columna de 3.000mm

Las varillas, de aluminio POWER-LITE 7001-T6, están acodadas y son de diferentes colores, lo que facilita su identificación. Además, hay una que es visiblemente más larga que la otra, como en la tienda, que se diferencia claramente la parte más estrecha de la ancha.

Forma de montaje

El montaje de la Vango Nevis 200 es de tipo clásico con vientos, lo que nos exige clavar piquetas en su base y en el doble techo, así como vientos.

Una vez que fijemos la base al suelo (aquí podremos pasar las varillas si no lo hemos hecho ya con anterioridad) tendremos que tensar los vientos que dispone en su exterior para finalizar el montaje de la tienda. El sistema que nos propone Vango es muy sencillo y, si llevamos unidos base y techo, es rapidísimo y cómodo.



Clima

La Nevis 200 es una dos estaciones de libro, perfecta para su uso con meteorología benévola, en terreno firme y, preferiblemente, seco. La nieve y la alta montaña no es su lugar ideal.

Pese a haberla probado sobre terreno nevado, no está pensada para ese uso, y el hecho de que haya que tensarla mediante piquetas al suelo para darle forma complica su estabilidad.

Las prestaciones de impermeabilidad que nos ofrece la hacen adecuada para meses estivales y no muy lluviosos, ya que el doble techo tiene una columna de agua de 3.000mm, suficiente en la mayoría de los casos, pero un poco justo para lluvias muy intensas.



Resistencia al agua

La Nevis 200 aprueba justa, pero suficientemente este apartado, contando que es una dos estaciones muy, muy ligera, y que ofrece unos valores de columna de agua de 3.000mm en el techo y 6.000mm en la base.

A continuación, nos gustaría recordaros de forma básica qué es la famosa columna de agua, y cómo se mide.

Es básicamente una prueba consistente en colocar un tubo de 1cm² de sección sobre la tela que se quiera probar, vertiendo líquido en su interior hasta que consigue traspasar el tejido. Cuanta más altura necesite el líquido para traspasar el tejido, más efectivo será frente al agua. A partir de 1.500mm de columna de agua se considera impermeable un tejido. Eso viene a equivaler aproximadamente a lluvia ligera con viento. Hay que tener en cuenta que el desgaste del tejido, un mal uso, mala conservación de cremalleras o costuras puede influir en la impermeabilidad que la columna de agua tenga en origen.



Ventilación

La Nevis 200 cumple perfectamente con este requisito sobradamente.

En esta tienda, la necesidad de ventilación en tiempo caluroso está cubierta al disponer de una parte de rejilla en la parte interior que hará que el aire cálido salga por ella.

Por otra parte, por las noches, tanto por nuestra transpiración corporal como respiración, expulsamos CO2 y agua en forma de vapor que tienden a condensarse en el techo, produciendo el típico y molesto goteo que nos despierta con los primeros rayos de sol o al levantarnos y mover la tienda. La misma rejilla que hemos comentado con anterioridad evitará en gran medida ese problema.

También disponemos de una ventana de ventilación en la parte inferior, con mosquitera, y acceso al exterior si la abrimos totalmente, que nos ayudará igualmente.



Espacio interior y accesibilidad

Esta es la parte más complicada en la Nevis 200. Es una tienda justa para dos personas, siempre dependiendo del tamaño claro. La forma de dormir es del tipo “cabeza-pies”, de forma contrapeada para aprovechar al máximo el espacio. No existe un ábside típico, pero hay un poco de espacio entre las puertas interiores y exteriores, donde podremos guardar las mochilas, una vez vacías. Dispone de varios bolsillos grandes laterales al lado de las puertas, donde guardar fácilmente el material que tengamos dentro.

Para acceder al interior disponemos de dos puertas simétricas que se pueden recoger con unos elásticos en el lateral. Amplias, y con una recia cremallera que casi completan la elipse que forman, no molestan en absoluto una vez abiertas y recogidas.

Peso

Cuando salimos de trekking, con la bici, o a hacer el camino de Santiago, el peso es muy importante a la hora de completar la actividad, convirtiéndola en un infierno o en algo divertido.

Dos kilogramos es un peso muy, muy bueno para una tienda de estas características. Significa portear un kilogramo por persona para dormir seco y a resguardo de insectos y viento. La Nevis 200 saca muy buena puntuación en este apartado.



Detalles

El sistema de tensado de los vientos, en los que se triangulan los del lateral grande, reduce el número de piquetas de 4 a 2 mediante el sistema TBS II. La firmeza con la que se ancla la tienda al suelo nos deja dormir con total tranquilidad incluso con vientos realmente fuertes.

La bolsa de transporte es un punto a su favor. De boca amplia, con un buen cierre, cuenta con dos tensores que nos permiten guardarla perfectamente sin plegarla y comprimirla hasta dejarla en un tamaño mínimo.

Así mismo, está certificada con los estándares europeos de seguridad EN5912 como material con efectos retardantes ante el fuego. Muy importante si se nos ocurre cocinar en su interior (no recomendado en absoluto, evidentemente) o algún otro tipo de acción rara donde intervenga el fuego. Tened mucho cuidado con eso en una tienda.



En definitiva, una tienda de campaña ligera, compacta, versátil y resistente, que nos proporcionará un hogar seco, seguro y alejado del viento en casi todas las situaciones que nos encontremos, a excepción de la Alta Montaña, terreno nevado o climas húmedas y muy severos.

Con una relación calidad-precio excelente, es aconsejable para actividades de trekking, travesías en bicicleta con alforjas, realizar el Camino de Santiago e incluso viajes en moto.

Características: Nombre: Nevis 200.

Plazas: 2 personas.

Peso: 2 kilogramos.

Forma: túnel.

Tipo: clásico, con montaje y tensado mediante piquetas y vientos.

Medidas: 215x120x95cm (interiores).