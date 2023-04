Botella Hydro Flask de 946 ml.

Hace años, el norteamericano Travis Rosbach buscó por diferentes tiendas una botella que le garantizase que su agua iba a continuar fría varias horas después de sacarla del frigorífico mientras practicaba actividades al aire libre. Al no encontrar el recipiente que buscaba, lo creó y lo comercializó, con gran éxito, además. Así nacía, hace ya una década, la firma Hidro Flask, con sede en Bend, Oregón.

Después, Travis vendió la marca a un grupo inversor, cogió su caravana, y se fue a recorrer mundo y a practicar lo que más le gustaba: el yoga, la meditación y el paddle surf. Hoy en día Hydro Flask es un referente en este tipo de botellas y dispone de una gran gama de productos con multitud de colores, tamaños y tipos de tapones.

El que aquí os presentamos es el modelo Hydro Flask 946 ml., una botella simple, ligera y funcional, de boca ancha y del tipo bidón de ciclista, lo que facilita tanto su llenado como su limpieza. Es un recipiente isotérmico de doble pared con vacío de aire en acero inoxidable 18/8 que le aporta una alta resistencia y durabilidad. La botella es muy resistente a sabores residuales, por lo que podemos combinar líquidos en un periodo corto de tiempo: llenarla un día con café, al día siguiente con chocolate y más tarde con zumo.

Como ya hemos dicho, mantiene las bebidas frías durante 24 horas y, aunque el fabricante nos dice que las mantiene calientes durante doce, hemos comprobado que con temperaturas muy frías a partir de las seis horas los líquidos empiezan a templarse. No tiene componentes químicos y está libre de bisfenol A (BPA), esa sustancia química que se utiliza para la fabricación de plásticos duros y resistentes, pero delgados. Este bisfenol afecta a la salud, ya que está catalogado como un elemento disruptor endocrino; es decir, que altera el funcionamiento del sistema hormonal, además de tener posibles efectos cancerígenos, así como efectos adversos en riñón e hígado.

La Hydro Flask 946 ml. no es una botella barata, si bien podemos encontrar buenas ofertas por internet. No obstante, personalmente creo que vale lo que se paga por ella en cuanto a unas propiedades aislantes excepcionales y durabilidad, ya que está fabricada en acero inoxidable. Llena, pesa algo más de 1,3 kg, pero aguanta caídas de una altura considerable. Es posible que se abolle, pero no se va a romper, ni disminuirá su efectividad térmica.

Nuestra experiencia con la botella ha sido muy positiva. La hemos utilizado tanto en jornadas de esquí de travesía como de escalada y ha mantenido durante horas la temperatura del líquido. La hemos llenado con café los días de más frío, y con bebida isotónica esos días calurosos de escalada en paredes largas en las que agradeces que tu bebida se mantenga fresquita. El fabricante recomienda no lavarla en lavavajillas, pero en apenas dos minutos y con ayuda de un cepillo es muy fácil de limpiar y no queda sabor alguno de bebidas anteriores.

Nos ha gustado especialmente la boca, ligeramente redondeada, que le da un tacto muy agradable en los labios. Para ser una botella térmica con tan buena capacidad de aislamiento y con una capacidad de casi un litro, su tamaño es más reducido que sus competidoras. Es muy fácil de sostener, incluso con guantes, gracias a su acabado mate en el exterior. Otra cosa que nos ha encantado es que es fácil de cerrar, y una vez que lo está no tiene fugas, aunque la lleves boca abajo dentro de tu mochila puedes olvidarte completamente del trasiego, la botella no gotea lo más mínimo.

Por último, y como ya hemos comentado, si bien puede parecer una botella que no es barata, merece lo que pagas por ella debido a sus características y rendimiento sobre el terreno. Destaca su tamaño contenido, su gran capacidad de aislamiento térmico, sin fugas, la comodidad de manejo y la facilidad de usar y limpiar.

Características

• Aislamiento al vacío de doble pared de acero inoxidable.

• Gran apertura, con el borde ligeramente redondeado.

• Isotermo (frio 24 h, caliente entre 6 y 12 h).

• Acero inoxidable 18/8.

• Garantizado sin bisfenol A (BPA).

• Revestimiento exterior único.

• Muy resistente.

• Volumen: 946 ml.

• Diámetro: 9 cm.

• Altura:23 cm.

• Peso: 440 gr.

• Cierre a rosca.

• Amplia gama de colores.