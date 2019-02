Oriol Cardona y Clàudia Galicia, tres oros en tres jornadas

La estación de Boi Taüll ha acogido este finde el Campeonato de España de Esquí de Montaña Gran Premio Rise Up. Un Campeonato muy especiales, no solo por el formato – que congregaba 3 modalidades en un único fin de semana – sino porque era la primera vez que se disputaba un Campeonato de España Infantil de Esquí de Montaña.

La primera prueba fue el Sprint, en la que más de 100 participantes tomaron la salida. La meteorología inmejorable, sol y buenas temperaturas para enfrentarse a un circuito muy clásico y bien marcado que permitía hacer un buen seguimiento de la carrera.

En la carrera femenina, la vencedora indiscutible fue Clàudia Galicia, actual líder de la Overall en la Copa del Mundo. Tras una buenísima ronda clasificación la esquiadora de Torelló se imponía en el Sprint de principio a fin, dominando tanto en la zona de rombos como en el tramo a pie en el que empezaba a distanciarse de Julia Casanovas que la seguía de cerca. Salía sin rival del último cambio hasta cruzar la línea de meta. Casanovas sufrió una caída en la última bajada que le penalizó en el crono, pero no en la posición. Casanovas se hacía con el título de subcampeona de España en Sprint. Fátima de Diego, que no veía claro el podio en la salida conseguía escaparse de Igone Campos y colgarse el bronce.

En la carrera masculina hizo falta una clasificatoria y hasta 5 mangas de cuartos para llegar a unas semifinales muy discutidas de las que salieron victoriosos: Oriol Cardona, Antonio Alcalde, Luis Alberto Hernando, Iñigo Martinez de Albornoz, Pau Coll y Noel Burgos. Una final como un duelo de titanes en el que Oriol Cardona lograba la victoria, regulando muy bien de principio a fin, pero con la mirada puesta en Antonio Alcalde y, sobre todo, en Iñigo Martínez de Albornoz, probablemente el más solvente de sus rivales en las pruebas Sprint. Finalmente, a Cardona le salió bien la estrategia de regular fuerzas para hacerse con el título de campeón de España. Iñigo Martínez de Albornoz era subcampeón y Antonio Alcalde se colgaba el bronce del Gran Premio Rise Up Millet.

En la carrera junior, Claudia Valero volvía a imponerse en una prueba Sprint, del mismo modo que hizo en la Copa de España de Baqueira Beret hace tan solo unas semanas. Valero dominaba la prueba con solvencia asegurando en la bajada. Núria Torra se hacía con el título de subcampeona de España tras una semanas en las que ha estado centrada al 100% en sus estudios. Nahia Azcona completaba el podio del Campeonato.

La categoría junior masculina se está convirtiendo en una de las más discutidas. Diego de la Peña firmaba la victoria en un luchado sprint contra Nico Molina. De la Peña ganaba unos segundos clave en el último cambio antes de la bajada, aunque la distancia entre estos dos era muy pequeña en la salida del tramo a pie. En el último cambio, y viendo que De la peña cogía ventaja, Molina salía a su persecución, pero sufría una caída que le hacía perder uno de sus bastones, aun así, el esquiador andaluz se repuso rápidamente para luchar por la plata. El tercer lugar del podio lo ocuparía Albert Ferrer, que está firmando una gran temporada.

En cadetes, el podio estuvo copado por los catalanes Ot Ferrer, Marc Radua y Tomeu Comellas. En féminas, María Costa que se recuperaba aun de un buen resfriado se imponía. Ares Torra era subcampeona y la madrileña Paula Sánchez cerraba el podio femenino.

En los primeros Campeonatos de España de Esquí de Montaña Infantiles, en categoría masculino el podio lo conformaban Álvaro de la Llera, Miguel Fenoll y Francho Herraez. Todos nacidos en 2005. En féminas, la andaluza Laia Sellés se imponía por delante de Aina Garreta de la FEEC y de Alba Fernández también de la Andaluza.

Carrera individual

En la prueba individual, la victoria fue de nuevo para Oriol Cardona. A su paso por el Puig Falcó, punto más alto del circuito, Cardona y Pinsach se mantenían en cabeza seguidos de Antonio Alcalde. Finalmente, Cardona se desmarcaba de Pinsach, cruzando la línea de meta con un tiempo de 1h39:46. Pinsach asegurba la plata con un tiempo de 1h43:27. El tercer puesto lo copaba por el vasco Iñigo Martínez de Albornoz. Aunque realmente fue Jordi Alís el tercero en cruzar el arco, fue penalizado con 3 minutos extra por confundir el itinerario en los últimos metros de carrera.

En féminas, un día más la victoria indiscutible fue para Clàudia Galicia, que dominó la carrera de principio a fin. En Puig Falcó defendía en solitario la cabeza de carrera. hicieron falta varios minutos para ver llegar a Fátima de Diego e Igone Campos al punto más alto del recorrido. En cuarto lugar, las perseguía Julia Casanovas. Sin sorpresas, Galicia se imponía por delante de Fátima de Diego, que se hacía con el título de subcampeona. El bronce era finalmente para Julia Casanovas que lograba alcanzar a Igone Campos.

En la junior se imponen Claudia Valero y Albert Pérez. Valero era la vencedora indiscutible de nuevo al parar el crono en 1:0909, a 10 minutos de Rita Jiménez, que se hacía con el título de subcampeona. Núria Torra repetía en el tercer escalón de podio. En la carrera masculina, Albert Pérez se hacía con el título de campeón, 3 minutos le sacaba al solvente Diego de la Peña, vencedor en la prueba Sprint. Guillem Farriol cerraría el podio.

En cadetes, María Costa y Ot Ferrer volvíana subirse a lo más alto del podio tras vencer en la prueba Sprint. Marc Ràdua y Hugo Fenoll eran segundos, y Ares Torra y Carolina Peula completaban el podio.

En el Campeonato infantil, hasta 26 participantes tomaban la salida del primer Campeonato de España de Individual para enfrentarse a un recorrido que contaba con 360 metros de desnivel acumulado distribuidos en dos subidas y un tramo a pie algo más técnico con esquí a la espalda, algo impresionante teniendo en cuenta que muchos de estos participantes tienen alrededor de 10 años y es su primera competición en esquí de montaña. El primer Campeonato de España infantil de la historia en España se cerraba con la victoria de Francho Herraez y Laia Sellés. Berenguer Gasco y Álvaro de la Llera completan el podio masculino del campeonato. En féminas, Aina Garreta y Alba Fernández coparían el podio. El Campeonato de España Infantil bajaba el telón con la prueba individual, pero con una valoración muy positiva tanto en términos de participación como por el buen desarrollo de la prueba.

Cronoescalada

173 participantes tomaron la salida de la prueba de Cronoescalada el Campeonato de España de Esquí de Montaña Gran Premio Rise Up. Una cita que contó nuevamente con una meteorología envidiable, pero con fuerte viento en la meta, situada en el punto más alto de la Boi Taüll en Puig Falco o Raspes Roies, a 2.750 metros.

Oriol Cardona se subía al escalón más alto del podio por tercera vez en estos Campeonatos. Cardona fue el más rápido en completar la prueba vertical con un tiempo de 31’37”, dominando de principio a fin, pero con un Marc Pinsach enganchado al rebufo de sus esquís. Pinsach cruzaría el arco de meta de Puig Falcó a escasos 30 segundos de Cardona 32’08”. Pere Rullán completaría el podio masculino con un tiempo de 32’34”, tras superar al madrileño Antonio Alcalde que defendió la tercera posición hasta el último muro.

En la carrera fémina, la líder indiscutible fue una vez más la catalana Clàudia Galicia, quien paraba el crono en 38:00. Galicia, que está firmando una buenísima temporada a nivel internacional, y no podría ser diferente en los Campeonatos de España, lograba un resultado del que se muestra satisfecha y que le da seguridad de cara a los Campeonatos del Mundo de Villars Sur Ollón, el próximo mes marzo. La segunda en el podio de la Cronoescalada era Igone Campos, quien lograba aprovechar la ocasión para subirse al podio. Fátima de Diego no perdonaría tampoco en la crono y se subía al tercer escalón del podio.

En la categoría junior se imponía Claudia Valero y Diego de la Peña. Valero era la vencedora indiscutible de nuevo al parar el crono en 28:28.41 a pocos minutos de Rita Jiménez que se hacía con el título de subcampeona. Ane Iturriaga Alzate acompañaba en el tercer escalón de podio. En la carrera masculina, Diego de la Peña se hacía con el título de campeón, cinco segundos le separaban de Albert Pérez, que en esta ocasión ocupaba la segunda plaza. Nicolás Molina cerraría el podio. En cadetes, María Costa y Marc Ràdua volvían a subirse a lo más alto del podio, logrando un triplete. Hugo Fenoll y Ot Ferrer completaban el podio masculino de cadetes. Ares Torra y Carolina Peula completaban el podio femenino.