¿200 euros convencen para tener un hijo?: La oposición en Santander afea al PP una medida “electoralista” que escamotea las razones de la baja natalidad

Se aproximan las elecciones municipales y aparecen los cheques-bebé. El Partido Popular de Santander, que forma equipo de gobierno con Ciudadanos en el Consistorio, ha retomado un clásico de los partidos que todos han practicado con más o menos fortuna, desde los 2.500 euros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 hasta los 200 euros que el Ayuntamiento de la capital de Cantabria abonará por los nacidos en 2023. ¿200 euros inclinan la balanza a la hora de decidir ser, o no, padre o madre? La experiencia de 2007 y 2014 antes citadas demostró lo contrario: la natalidad es un problema complejo.

El descenso de la natalidad es continuo desde hace una década en España y en Cantabria, solo desde 2019, ha caído un 22,2%. En la capital cántabra, por primera vez, los nacimientos anuales bajaron del millar en 2021, cuando se registraron 927 frente a los 1.527 de 2010, casi un 40% menos.

Los niños que nazcan en Santander y los adoptados menores de 18 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este 2023 recibirán un cheque-bebé de 200 euros. Una medida de apoyo a la natalidad que ha aprobado esta misma semana la Junta de Gobierno Local. El único requisito es que los padres y el niño estén empadronados en Santander con al menos un año de antigüedad antes del nacimiento.

¿Hasta qué punto es efectiva la medida? Los partidos responden:

PP

“Por primera vez tenemos menos de un millar de nacimientos y con esta medida queremos potenciar e incentivar tener hijos”, ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP), apuntando que la media actual es de menos de dos hijos por familia “y eso hace envejecer la edad media a la población”. Igual, que no hace mención a causas estructurales como la carestía de la vivienda y de la vida en general en la ciudad, calcula que el apoyo económico “incentivará el nacimiento de 950 bebés”, aunque se ampliará la partida presupuestaria “si hay más niños”.

Ciudadanos

A Ciudadanos no le ha gustado la iniciativa de sus socios. Aunque también forma parte de la Junta de Gobierno que lo aprobó, la formación naranja no está de acuerdo con la iniciativa impulsada por el PP.

“Nos parece una ayuda electoralista y que no tendrá ningún efecto en la natalidad. Santander necesita otro tipo de medidas que no se limiten a una paga puntual que además no distingue de renta, lo que la hace tan ineficaz como algunas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nadie va a tener hijos por una paga de 200 euros”, certifica su portavoz, Javier Ceruti.

PSOE

Tampoco la oposición no toma en serio la iniciativa impulsada por el PP en Santander. El PSOE cree que el anuncio responde a una necesidad de los populares de hacer “un anuncio electoralista haciendo uso partidista del Ayuntamiento, como siempre. Y una medida que no va a fomentar que nazca ningún niño en Santander, porque para eso se tiene que dar a conocer antes a los ciudadanos y estar sostenida en el tiempo”, comenta el portavoz y candidato socialista, Daniel Fernández.

“Lo que de verdad ayuda a la natalidad y a las clases medias y trabajadoras es el complemento a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno de España, con 115 euros al mes por hijo de 0-3 años, y ayudas progresivas para los cuidados de los hijos hasta la mayoría de edad”, añade Fernández.

PRC

Para el candidato regionalista, Felipe Piña, que el equipo de Gobierno “no sea consciente” de que el verdadero problema de la natalidad está ligado a problemas profundos de la ciudad, como la falta de empleo y de vivienda asequible, es una “muestra más” de que “su modelo está agotado”.

“Pensar que una ayuda de 200 euros sin nada más aparejado servirá de algo es preocupante”, ha resumido Piña. Para el candidato, las medidas están bien –no en vano la idea fue una propuesta del PRC ya en 2015-, pero “aisladas, como esta, no sirven para nada más que para ocupar titulares”, que “es el único objetivo que persigue el Partido Popular”. En este sentido, Felipe Piña cuestiona que “algo están haciendo mal” cuando las capitales de provincia del entorno “no pierden población”, mientras en Santander desciende de una manera “alarmante”.

Unidas por Santander

Para el concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, es una medida electoralista en la que la alcaldesa otorga “una muestra de sinceridad que hay que reconocer”, pues es un modo de reconocerse a sí misma como “absolutamente incapaz de gestionar a través de los servicios públicos los recursos del Ayuntamiento”, por lo que prefiere “entregar los recursos que no se gastan justo antes de las elecciones a aquellos que tengan un hijo o hija durante este año”, sin mayor criterio.

“Nosotros, como grupo, lo que preferimos es que el Ayuntamiento, que es, en esencia, una entidad prestadora de servicios, lo haga de forma eficaz y, a ser posible, de forma directa, a través de gestión de servicios públicos”, defiende Saro. El edil considera que medidas como esta significan “renunciar a gestionar las obligaciones que tiene como Ayuntamiento en área como limpieza, protección de zonas verdes, mejora de las condiciones de los barrios, reivindicación cultural, viabilidad o conservación de patrimonio local”.

Vox

El anuncio tampoco contenta a la derecha del PP. Vox en Santander considera también la medida electoralista. “La alcaldesa de Santander busca los votos a través de estas políticas de subvención, desarrolladas sin ton ni son, y sin más efectividad ni alcance práctico que el meramente propagandístico”, asegura el portavoz de la extrema derecha, Guillermo Pérez-Cosío.

Ayudas regionales

Actualmente, se encuentran vigentes ayudas de la Comunidad Autónoma a la natalidad. El Gobierno de Cantabria facilita ayudas a madres con un límite de renta de 42.000 euros. Han de ser madres residentes en Cantabria, con hijos nacidos en Cantabria.

También se subvenciona la adopción o nacimiento de segundos o sucesivos hijos. La subvención de este segundo hijo varía en función de la renta, el lugar de residencia de la madre y si constituye familia monoparental o numerosa. De este modo hay ayudas de 400, 600 y 900 euros al mes. Las ayudas también se gradúan si quien nace o se adopta es el tercer hijo o siguientes, si hay adopción o nacimiento múltiple, si se diagnostica discapacidad y por hijo menor de tres años de madre residente en municipio igual o inferior a 2.000 habitantes:

Ayudas estatales

Por su parte, el Estado también facilita ayudas, aunque no consisten necesariamente en cheques ni rentas mensuales. Hay habilitadas prestaciones de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo, por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familia numerosa, monoparental y en los casos de discapacidad y cuando medie parto o adopción múltiple.

Además, en el tramo autonómico del IRPF, el contribuyente cántabro puede deducir sobre la cuota íntegra 100 euros por cada descendiente menor de tres años.