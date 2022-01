Un estudio encargado por el Puerto ve una alternativa en Varadero al parking disuasorio de La Marga

El Puerto está a punto de hacer público un estudio que ha encargado sobre el ordenamiento del paseo marítimo entre Los Peligros y La Marga, el cual contempla como alternativa a La Marga para la instalación de un aparcamiento disuasorio a las puertas de Santander la zona de Varadero.

Francisco Martín, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), no da por cerrado el uso de terreno portuario en las proximidades de La Marga, como estaba convencido el Ayuntamiento de Santander que resultaría, pero ha anunciado que se baraja como alternativa Varadero.

Este lugar, en pleno barrio de Castilla-Hermida y a las puertas del Barrio Pesquero, es una zona ya en declive de naves industriales y aparcamiento de superficie que ha tenido múltiples proyectos para su desarrollo, pero que ninguno ha logrado fraguar. De hecho hay un parking subterráneo ya construido, pero que nunca entró en uso, junto a la sede de Santurban y en las inmediaciones de la iglesia del Barrio Pesquero.

La empresa Arup ha sido la encargada de realizar un estudio que contempla un parking subterráneo en la zona que dé servicio a los que visitan a diario Santander, pero también a residentes del barrio. Según ha especulado esta mañana Martín, dicho aparcamiento pudiera tener una plaza de rotación, que haría las veces de parking disuasorio, y otra planta con plazas para residentes. Dicho estudio de Arup será presentado en los próximos días.

Semanas atrás, el Puerto dejó compuesto y sin parking a la entrada de Santander al Ayuntamiento tras indicar que la cesión de suelo en La Marga no era segura y que, en todo caso, no le resultaría gratis. El presidente de la APS no ha cerrado este lunes el asunto totalmente y la alcaldesa, Gema Igual, ha indicado que hay pendientes reuniones con el Puerto para clarificar proyectos en común, pero lo que a día de hoy va cogiendo cuerpo es el subterráneo de Varadero.

Sobre la cesión de suelo para ubicar un parking disuasorio en las proximidades de La Marga, Martín ha afirmado que "ni se confirma ni se descarta nada. El estudio de Arup plantea varias alternativas sobre las que luego entre las dos partes tendremos que decidir: una de ellas es inmediata, que es realizar un parking subterráneo en la zona de Varadero, que no solo daría servicio a los visitantes de Santander sino a los 30.000 vecinos de Castilla-Hermida, que pudieran encontrar una plaza en propiedad si lo deseasen", ha dicho Martín.

La nueva alternativa, ha añadido, rendiría más beneficios para el barrio que la de La Marga. "Creo que con un parking en La Marga los vecinos de Castilla-Hermida se benefician poco". Se beneficiarían más, dio a entender, con "un parking subterráneo, también disuasorio y de dos plantas por ejemplo, en la zona de Varadero: una planta de rotación y otra planta para plazas en propiedad".

Martín se ha comprometido a explicar el proyecto de Arup a los vecinos, "que podrán dar su opinión".