Educación justifica el parón en el reparto de las pizarras digitales en la “sobreexposición” en edades tempranas

La Consejería de Educación no entregará por ahora más pizarras digitales para aulas de Educación Infantil y el primer ciclo de Primaria para “corregir” e “invertir” la “sobreexposición a las pantallas en edades tempranas”, un “problema muy serio” en la sociedad actual.

“No debemos contribuir a que eso siga siendo así”, ha afirmado este jueves el titular de Educación, Sergio Silva (PP), al ser cuestionado por las quejas de algunos centros educativos a raíz del reparto de las pizarras digitales financiadas con fondos europeos que el Ministerio de Educación había asignado a Cantabria, en el que hay colegios que han recibido menos de las que se le habían preasignado dejando sin dotar aquellas para las aulas de Infantil y el primer ciclo de Primaria.

Aunque Silva es “consciente” del “malestar” que ello está generando en los centros, ha defendido esta “reorientación” de la estrategia respecto a este programa de digitalización y se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones para defender el posicionamiento de la Consejería.

En este sentido, ha opinado que se está “sobreexponiendo” a los menores a las pantallas, un “problema” del que las asociaciones pediátricas llevan desde hace años avisando de la necesidad de limitar el uso en edades tempranas.

“Sabemos que en el primer ciclo de Infantil las recomendaciones son que no haya pantallas. Ni poco ni mucho, que no haya. Sabemos que en el segundo ciclo de Infantil están hablando de un uso diario de aproximadamente media hora y de siete a doce años hablan de un uso diario de una hora”, ha señalado el consejero, que ha indicado que “todos o la gran mayoría” de niños de esas franjas de edad sobrepasan ese tiempo de uso máximo, algo que, a su juicio, “hay que empezar a corregir” y “de manera rápida”.

Según ha dicho el consejero, “muchos directores de centros educativos han trasladado a su departamento que cada vez se encuentran en Infantil alumnos con una adquisición más tardía del lenguaje” o “no tienen adquirido un control de interés habitual”, algo que era “excepcional” hace muchos años.

“Yo no digo que eso sea culpa de las pantallas pero sabemos que los nuevos modos de utilizar las pantallas a la hora de comer, a la hora del tiempo de ocio, de una forma improductiva para evitar aburrimientos está teniendo muchas derivadas”, ha dicho.

En esa idea, no se van a entregar más pantallas digitales para las aulas de esas edades, aunque no tiene intención de retirar las que hay “porque sabe de lo problemático que es”. Con aquello que no se va a entregar, se generará un retén de equipamiento para atender necesidades futuras.

Silva ha indicado que aunque ve “importante” los equipamientos digitales en los centros, considera que el “acopio” de este tipo de materiales no debe ser “la estrategia central”, sino que lo que relevante es que el profesorado disponga de un “repositorio de equipamientos y de instrumentos digitales que los puedan usar en el aula, como así hace, y reducir la brecha digital.