Las ayudas para las empresas afectadas por el COVID se tramitarán a partir del miércoles

Un Consejo de Gobierno extraordinario tramitará el próximo martes día 24 de noviembre una partida adicional de 15 millones de euros en ayudas destinadas a algunos de los sectores más golpeados por la COVID-19 y las restricciones impuestas a causa de la pandemia, de forma que desde el día siguiente las empresas que desempeñen su actividad en Cantabria en áreas como la hostelería, el transporte, el ocio, la cultura o el deporte, principalmente, podrán solicitar esa inyección económica que tiene como objetivo paliar sus pérdidas tras la entrada en vigor del segundo estado de alarma.

La limitación de la movilidad entre los municipios, el cierre perimetral de la comunidad autónoma y la reducción de los aforos en el interior de los locales comerciales, o incluso su cierre total como ocurre en los bares y restaurantes, han provocado innumerables daños económicos a miles de pequeños negocios, que llevan meses reclamando un balón de oxígeno en forma de ayudas directas para sobrellevar los efectos del coronavirus.

Finalmente, y tras el acuerdo político que se ha alcanzado en las últimas horas en el Parlamento de Cantabria, el bipartito PRC-PSOE hará posible esas subvenciones para las empresas de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, tal y como ha confirmado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente autonómico y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE), tras la tradicional reunión semanal en la que se ha analizado este decreto de ayudas que se lanzará la próxima semana desde la Sociedad Regional de Cultura y Deporte y Sodercan, que serán la encargadas de su gestión definitiva.

Zuloaga ha avanzado que probablemente el martes 24 se celebre un Consejo de Gobierno extraordinario para poder aprobar los decretos, de modo que las solicitudes estarán a disposición de las empresas a partir de su entrada en vigor al día siguiente. El también portavoz del Gobierno PRC-PSOE ha explicado que este fondo de 15 millones surge de una reordenación del Presupuesto del Gobierno de este año, y que tendrá como principales destinatarios a hosteleros, taxistas, orquestas, feriantes y al sector cultural, de ocio o deportivo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves ayudas para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en el sector del taxi, que se concretarán en un pago de 500 euros por cada licencia de actividad. El presupuesto total asciende a 275.000 euros. Los interesados tendrán un plazo de 15 días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, para presentar sus solicitudes.

Nuevas restricciones

Según ha explicado el vicepresidente, el ritmo de crecimiento de los contagios "está bajando" a la vista de los datos del miércoles, con 235 nuevos activos, y los de esta jornada, con 64 más, pero "no se ha conseguido doblegar la curva, lo que hace que la presión hospitalaria se mantenga, y también las restricciones impuestas para frenar la segunda ola de contagios en Cantabria".

"Hasta ahora la planificación y reorganización de los hospitales y el esfuerzo de profesionales ha permitido responder a la demanda asistencial generada por la pandemia y al trabajo del hospital no COVID, pero si no conseguimos reducir la tasa de incidencia, la actividad de los hospitales se puede resentir", ha advertido Zuloaga, que se ha referido a la suspensión de 3 de los 26 quirófanos de Valdecilla. "Es una suspensión pequeña en relación con las otras comunidades autónomas, pero creo que es un dato que todos debemos tener en la cabeza para entender qué es lo que pasa si la tasa de incidencia no baja en nuestra comunidad autónoma", ha afirmado.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía que mantenga el esfuerzo y cumpla las normas fijadas por Salud Pública pensando en "ese largo número de fallecidos en Cantabria" y en los profesionales sanitarios a los que ha reconocido su trabajo "para mantener la buena respuesta de los hospitales a esta situación". "Todos tenemos que pensar que estas Navidades el éxito es que todos lleguemos a cenar y participar de la celebración, aunque no sea juntos", ha admitido el vicepresidente.

Ayudas para las ONG

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado en su reunión semanal tramitar de manera anticipada el compromiso de gasto por valor de 1,5 millones de euros para subvenciones destinadas a financiar intervenciones de ONG cántabras en países en desarrollo. El objetivo es adelantar a principios de 2021 estas ayudas para responder a la situación que está generando la COVID-19.

También se ha autorizado la firma del convenio con la Secretaría de Estado de Turismo y la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia para ejecutar el plan de sostenibilidad turística de la comarca, que contará con una inversión de 2.750.000 euros.

Este plan está dirigido a diversificar la oferta turística, distribuir el flujo de visitantes, adecuar los equipamientos y crear productos turísticos, además de crear un ente gestor que contribuya al impulso y promoción turística con mayor operatividad. El Gobierno de Cantabria aportará 1,1 millones entre 2021 y 2022, la misma cantidad que la Secretaría de Estado de Turismo, mientras que la mancomunidad contribuirá con 550.000 euros.

Además, se ha aprobado la actualización de la II Estrategia de Transversalidad de Género para cumplir los objetivos establecidos en la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y establecer las actuaciones que debe desarrollar la Administración autonómica para alcanzar los objetivos perseguidos.

En el área de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior se aprobó el decreto de nombramiento de vocales de la Junta Electoral, en el que se designa a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria José Ignacio López Cárcamo, Rubén López-Tamés Iglesias y María Jesús Fernández García, así como a los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria Juan Varó y José Antonio Vallés.

También se ha aprobado el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y su publicación, recogido en un decreto que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

Finalmente, entre otros acuerdos, en Sanidad se autorizó el inicio de trámites para suscribir el acuerdo marco del servicio de lavandería y lencería de los centros sanitarios dependientes del Servicio Cántabro de Salud mediante procedimiento abierto, con una duración de 24 meses y un presupuesto máximo de 9.768.870 euros.