Igual: "No podemos estar en Cañadío como hace dos años, no se puede"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reiterado hoy su llamamiento a "poner los pies en la tierra" porque la pandemia de coronavirus no ha acabado, y ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual y colectiva y a concienciarse sobre la realidad del momento.

"Se trata de concienciarnos de cómo nos podemos divertir, vivir el verano y estar en el momento de salida de pandemia en el que estamos. Es que no estamos en que no ha pasado nada. No podemos estar en Cañadío como hace dos años, no se puede".

Así se ha pronunciado la regidora al ser preguntada sobre la afluencia de jóvenes a la zona de bares y sobre el semáforo Covid, que se ha actualizado ayer, y donde Santander no ha subido a nivel 3 pese a su alto nivel de incidencia.

"Por los pelos. La verdad es que no son buenas noticias las que estamos teniendo y parece paradójico, pero la bajísima incidencia de en los mayores de 60 años ha hecho que nos salvemos y que eso pueda compensar la mayor incidencia en los de menos de 30 años", ha comentado en relación al semáforo Covid.

Igual ha insistido en su creencia de que "nos han adelantado la solución antes de tiempo" al establecer la no obligatoriedad de mascarillas en exteriores cuando se respete la distancia de 1,5 metros. Un anuncio con el que "nos ha dado esa impresión de que estábamos más avanzados de lo que estamos", en su opinión.

Por eso ha dicho que "ahora toca otra vez poner los pies en la tierra", es decir, "cuidar nuestra salud y proteger nuestra economía".

"Estamos en Santander y están ya los hoteles casi llenos y está a punto de llegar la gente. Si la gente sabe que a lo mejor se cierran los interiores, pues no va a venir o va a cancelar", ha advertido.

En este sentido, también ha cuestionado nuevamente la periodicidad semanal del semáforo Covid para los negocios. "No puede ser que estén esta semana abiertos y la otra cerrados".

Por ello ha apelado a toda la sociedad, desde los jóvenes, a los que ha pedido que se reúnan en grupos más reducidos, "que hagan sus grupos burbuja y que no se junten con quien estén en la calle"; a los padres, para que "conciencien" a sus hijos antes de salir, pasando por los responsables de negocios y las administraciones.

"Es tan grave que Santander tenga que cerrar los interiores y vamos a perder tanto dinero... Esta semana hemos librado, pero no sé si la que viene. Depende de nosotros", ha reiterado.

"¿Queremos que los interiores estén abiertos y Santander sea el destino seguro que ya fue el año pasado y por eso nos fue tan bien? Pues cuidarnos. ¿Queremos cargarnos eso? Pues no", ha enfatizado.

Respecto a los numerosos jóvenes que el pasado fin de semana se han reunido en la zona de Cañadío, Igual ha recordado que el Ayuntamiento reforzará la presencial policial en la calle para trata de atajar esos comportamientos.

"Pero, si vamos a Cañadío, aunque haya gente, si estamos en nuestros grupo y el grupo de al lado está separado... En la calle no existe problema", ha sostenido Igual, que opina que "es compatible salir, tomar algo y estar en la calle y disfrutar del verano, con cuidarse".