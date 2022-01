José Ramón Pelayo aspira a liderar el PSOE de Torrelavega para acabar con la división y hacer “una sola Ejecutiva”

José Ramón Pelayo ha presentado su candidatura a la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Torrelavega teniendo como uno de los objetivos principales integrar "a todas las sensibilidades" que dividen a los socialistas del municipio en "una sola Ejecutiva" para poder "trabajar todos juntos".

Para ello, y dado que aún no ha presentado su lista porque la dirección regional del partido no ha abierto el plazo, hablará con los representantes de las diferentes corrientes socialistas en Torrelavega para proponerles confeccionar una candidatura única, como José Manuel Cruz Viadero, actual primer teniente de alcalde; Bernardo Bustillo, que era secretario del PSOE municipal hasta que en noviembre dimitió tras no conseguir elaborar una lista de consenso de cara al Congreso Regional; o José Otto Oyarbide, que representa la candidatura más "crítica".

"No puede ser que llevemos cerca de 10 años divididos en dos partes que no nos llevan a ningún lado", ha sentenciado Pelayo este viernes en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar su candidatura. Como ha explicado, cada una de las agrupaciones municipales de Cantabria tiene libertad para establecer sus plazos para presentar listas entre febrero y abril, pero al no tener en Torrelavega Ejecutiva local, es la Regional la que dirigirá el proceso.

El candidato, que fue concejal entre 1983 y 1987, ha asegurado que presentarse a liderar la Agrupación es una decisión "muy meditada" que lleva planteándose "mucho tiempo", junto a un grupo de personas "muy implicadas" en la política local y en el partido.

Así, quieren "fortalecer" y "dar vida" a un PSOE que ha liderado las políticas "de mayor envergadura" de la ciudad con la intención de "devolverle la relevancia que tuvo", y para ello consideran fundamental tener un partido "unido".

Además de ese objetivo, Pelayo quiere separar la parte orgánica del partido de la pública, defendiendo que "la Ejecutiva local no puede ser mimética al grupo municipal". Por ello, se ha comprometido a que, si resulta elegido secretario general, no formará parte de ninguna lista electoral ni ocupará ningún cargo en la Corporación para dedicar todo el tiempo a dirigir el partido.

Así, ha destacado que su candidatura "rompe los esquemas que se vienen dando tradicionalmente" de presentarse para obtener un cargo público, ya que en su caso "no es por ambición personal". "A lo único que aspiro es a mejorar la vida del partido", ha sentenciado,

Y es que cree que tener otro cargo conlleva una agenda que "te engulle", por lo que si acaba liderando a los socialistas torrelaveguenses "alguno puede ser concejal, pero no va a ser como ahora, que todos los concejales son Ejecutiva" y eso "no interesa al partido porque no tiene criterio propio" más allá del que hay en el Ayuntamiento.

En este sentido también apuesta por mejorar las políticas que se están llevando a cabo actualmente desde el Consistorio, gobernado por la coalición PRC-PSOE, pues a juicio del candidato los regionalistas "no tienen claro cuál tiene que ser la política en Torrelavega y está derivando en acciones confusas que nos están arrastrando y no nos dejan ver el horizonte de todos los proyectos que siempre ha tenido el PSOE".

"En los últimos cuatro años nos hemos visto engullidos en las políticas del PRC, que son unas políticas que se desvanecen y van dando vaivenes", ha opinado.

Por último, otra de sus líneas de actuación es formar grupos de trabajo con la intención de que el partido "vuelva a estar en contacto con Torrelavega" a través de las diferentes asociaciones y colectivos.