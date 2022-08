El PSOE exige para “liderar el cambio” en Santander que Ciudadanos abandone antes el equipo de gobierno con el PP

Los dos partidos mayoritarios de la oposición en Santander, PSOE y PRC, no moverán un dedo por promover un candidato alternativo a la Alcaldía de Gema Igual (PP) por más que desde el socio de los populares se haya abierto la puerta a “hablar de todo”, incluida una posible moción de censura. La falta de credibilidad que el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, tiene para socialistas y regionalistas, y su negativa a romper el equipo de gobierno previamente han hecho que la puerta que se abrió el martes para desalojar al PP del poder en el Ayuntamiento por primera vez no haya sido franqueada por el momento.

Los números dan para una moción de censura histórica al PP en Santander: la alternancia política que nunca se produjo

A la oposición no le bastan las declaraciones del portavoz de Ciudadanos por más que en esta ocasión nadie de la dirección autonómica o nacional le haya desautorizado como en las anteriores ocasiones en que denunciaba el incumplimiento del pacto con el PP y no ocultaba su disposición a romper. Ceruti tiene un déficit de credibilidad para el resto de partidos, que llevan escuchando las críticas del concejal de la formación naranja hacia sus socios sin que haya habido consecuencias en más de tres años.

Pese a todo, y en el actual contexto político, la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Santander, reunida este pasado miércoles bajo presidencia de su secretario general y diputado nacional, Pedro Casares, estudió si recurrir a los tribunales el bloqueo que se ha hecho desde la Alcaldía a la comisión de investigación de basuras que ha provocado la última crisis municipal, y también abordó la posibilidad de desalojar al PP del poder en la ciudad después de 43 años ininterrumpidos de gobiernos de la derecha.

Para los socialistas, lo noticioso a día de hoy es la posibilidad de acudir a los tribunales para defender una comisión de investigación que el PP tiene bloqueada. No obstante, han salido al paso ante la posibilidad de un cambio poniendo una condición a Ciudadanos antes de sentarse a hablar de la moción de censura: han de abandonar el equipo de gobierno y no les vale con firmar una moción (la propuesta ha de ir avalada con una mayoría absoluta) y seguir gobernando con el PP. Que el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, diga ahora que estaría dispuesto a negociar una moción no es suficiente garantía para los socialistas, a la luz de experiencias pasadas.

En el PSOE asumen el planteamiento que desde el principio han tenido los otros grandes protagonistas: los regionalistas. Si el portavoz municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, insistía este miércoles en que Ciudadanos, antes que nada, debía abandonar el gobierno municipal, la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, no solo ha ratificado este viernes este planteamiento, sino que ha ido más allá y afirmado que el PRC “ni siquiera está pensando en una moción”, ya que lo sustancial a su juicio en estos momentos es la comisión de investigación sobre el servicio de recogida de residuos.

Desde el martes, ningún grupo municipal ha mantenido un encuentro oficial para intercambiar impresiones. Incluso el portavoz de Cs , que lleva años denunciando semanalmente ante los medios de comunicación el 'ninguneo' al que le somete el PP, ha dicho este viernes que “no vamos a tener un debate público en los medios de comunicación porque no es eso lo que esperan de nosotros los ciudadanos”. Ni en los medios de comunicación ni en ningún otro sitio, vistas las posturas. En lo único que coincide con PSOE y PRC es que la agenda municipal está determinada por la comisión de basuras y que en el fondo a pocos les interesa hablar de la moción de censura.

El único que tiene claro que los partidos tienen que sentarse a hablar y negociar un acuerdo para alcanzar un candidato alternativo para la Alcaldia es el portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro. Este ha dicho que pecaría de ingenuo quien piense que una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Santander va a desenvolverse con normalidad estando el PP en el equipo de gobierno. Para Saro no es condición sine qua non que Ceruti rompa el Ejecutivo previamente, sino que esta ruptura vendrá dada en cuanto la oposición negocie un candidato alternativo y tenga los apoyos suficientes para impulsar una moción de censura.

“Las instituciones son para el PP parte de su cuerpo orgánico. Pensar que una comisión de investigación va a desarrollarse con el PP en el gobierno municipal es impensable e ingenuo. Haría falta una alternancia en el gobierno y creo que debería dirigir la iniciativa el PSOE y yo lo apoyaría. No creo necesario que Ciudadanos tenga que romper. Para que haya una alternativa ha de haber un candidato alternativo, no esperar a que rompa el gobierno. Es complejo. Debería hablarse de un candidato alternativo y presentarse una moción de censura”, ha declarado a elDiario.es. Todo, a su juicio, depende de las prioridades que tenga el socialismo: “Si es defender al Gobierno regional y al Gobierno de España o a los vecinos de Santander”.

El PSOE necesita “señales inequívocas”

Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista de Santander rebaja los ánimos y ha anunciado este viernes que solo está dispuesto a liderar el cambio en la ciudad y desalojar al PP del Gobierno local si su socio de Gobierno, Ciudadanos, rompe el pacto, dimiten sus dos concejales y pasan a la oposición, y reciben autorización de la dirección del partido en Madrid. El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha comparecido en rueda de prensa y ha defendido que el PSOE siempre es partidario del cambio, pero este puede darse ahora o en las elecciones de mayo de 2023.

“Después de tantas veces que la dirección de Ciudadanos ha frenado el paso al cambio en el Ayuntamiento, tienen que entender que necesitamos señales inequívocas de que el mismo partido ahora está decidido a apoyar ese cambio por el que su portavoz parece apostar en sus declaraciones”, ha señalado Fernández en alusión a Javier Ceruti.

Pero, ha insistido, mientras no haya “un gesto inequívoco” de Cs, “no hay modificación alguna de las circunstancias” por lo que “siguen sin darse las condiciones técnicas para ese cambio”. Un cambio que, según Fernández, quiere la ciudadanía “más que nunca”. “Somos los primeros que vemos las razones, y que las denunciamos, para ese cambio político en Santander, pero a día de hoy no dan los números, porque los dos concejales de Ciudadanos están en el equipo de Gobierno del PP”, ha señalado.

Además, ha recordado que el PSOE “siempre ha estado dispuesto a hacer valer una mayoría de cambio que puede existir en el Ayuntamiento de Santander”, pero “tenemos que ser serios y responsables”. “Somos un partido de gobierno, un partido democrático, un partido que respeta a las instituciones en las que esta representado como este Ayuntamiento y que no trabaja sobre suposiciones o cálculos sino sobre hechos”, ha subrayado. “Al minuto de salir del equipo de Gobierno, descolgaré el teléfono para liderar las conversaciones para un cambio político en Santander. Pero mientras eso no sea así, no es posible”, ha concluido el portavoz socialilsta.

El PRC no piensa en mociones

También rebaja las expectativas creadas en los últimos días la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, que hasta ahora había guardado silencio y que a preguntas de la prensa ha asegurado que su formación “no está pensando en este momento” en una moción de censura en el Ayuntamiento de Santander para desalojar al PP del Gobierno local después de que los populares hayan suspendido temporalmente la creación de la comisión de investigación de basuras, cuya puesta en marcha es la “prioridad” regionalista.

Además de que “tendrían que pasar muchas cosas de manera previa”, entre ellas, la ruptura del pacto por parte de Ciudadanos, su socio en el Ejecutivo local. “Sabemos el desastre total y absoluto que hay en el equipo de Gobierno de Santander, pero también somos plenamente conscientes de que lo primero que tiene que ocurrir es que Ciudadanos rompa ese pacto de gobierno”, ha señalado Fernández. Para la dirigente regionalista, en Ciudadanos “se han dado cuenta tarde” de que pactar con el PP fue un “terrible error”.

La comisión, lo “verdaderamente importante”

“Reiteramos nuestra oferta de sentarnos a buscar soluciones políticas al tema de las basuras”, ha manifestado en esta catarata de declaraciones de las últimas horas el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, que ha considerado que las manifestaciones del portavoz socialista, en la línea de las que ha realizado el PRC, “alimentan la especulación y tapan lo verdaderamente importante, como es la necesidad de buscar soluciones políticas a la suspensión de la comisión de investigación de las basuras por parte del Partido Popular”.

“No vamos a tener un debate público en los medios de comunicación porque no es eso lo que esperan de nosotros los ciudadanos”, ha subrayado Ceruti, que considera que “antes de salir a los medios a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, que levanten el teléfono, concierten una reunión con nosotros y con los partidos que quieran, y hablamos de todo lo que tengamos que hablar”.

La alcaldesa, tranquila

Y la principal protagonista, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), también se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que “no está preocupada” por una posible moción de censura de la oposición para desalojarla de la Alcaldía sino porque “no se cometa ninguna ilegalidad” en el Ayuntamiento, y en este sentido ha afirmado que ella “quiere” una comisión de investigación del contrato de basuras “pero no esta” porque “está mal hecha”.

“Que nosotros no queremos comisión de investigación no es verdad. No queremos esta comisión de investigación porque creemos que está mal hecha. Y transparencia y reacción la hemos tenido: nadie que me haya preguntado alguna vez por este tema me he negado a contestar, nunca hemos rehusado contestar una moción o preguntas en el Pleno, y siempre y a propuesta nuestra, todos los meses en la comisión hemos presentado absolutamente toda la documentación”, ha subrayado.

Sobre la posible moción de censura, la regidora ha señalado que se trata de “una amenaza o un anuncio” que lleva escuchando desde el principio de legislatura y que hasta ahora ha tenido la intención de “desestabilizar al equipo de Gobierno”. Y en este sentido ha manifestado que “si uno se preocupa más de defenderse o de atemorizar por lo que pueda venir, pues no trabaja”.

Ha insistido en que lo que está haciendo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander es “cumplir con la legalidad escrupulosamente”, como ha sucedido con el contrato de basuras, cuyas irregularidades “vio” el PP y la Intervención, y que “reaccionó resolviéndolo”.