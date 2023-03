Revilla reconoce que animó a Tamames a presentarse porque le vio ilusionado: “Ahora estoy un poco arrepentido”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que Ramón Tamames ha salido “chamuscado” de la fracasada moción de censura promovida por Vox y que él ha encabezado como candidato. “Ha entrado en una jaula que él no conocía”, ha valorado. “90 años pesan y no es el Tamames que yo he conocido con 80, que era todavía una lumbrera”, ha afirmado el líder regionalista, que esperaba otro papel del reputado economista en la moción de censura y que llevaría “un discurso armado como él hacía las cosas”.

Durante una comida con empresarios, Revilla ha revelado que hace aproximadamente mes y medio Tamames, con quien mantiene relación, le llamó por teléfono para comentarle que Vox le había ofrecido ser el candidato para una moción de censura contra Pedro Sánchez para “sondearle” acerca de su opinión sobre si debía aceptarlo.

Revilla ha explicado que entonces, aunque le pareció “fuerte” que fuera a ser candidato de una moción de censura de Vox tras haber sido un hombre “progresista”, le vio tan “ilusionado” que le dijo que, si le apetecía, lo hiciera. “Ahora estoy un poco arrepentido después de verle”, ha reconocido el presidente cántabro.

Pese a todo, el jefe del Ejecutivo regional ha insistido en expresar la “admiración” que siente por Tamames como economista y ha afirmado que ha sido “su ídolo” en esta materia. De hecho, ha comentado que él ha estudiado con textos de Tamames y ya, en su etapa como profesor de economía en la Universidad de Cantabria, los ha recomendado a sus alumnos.

Aunque cree a Tamames le “han quemado y aburrido” en las dos jornadas de moción de censura en el Congreso de los Diputados, Revilla no cree que “le hayan utilizado” sino que éste “tenía esa ilusión” y “ha hecho lo que le apetecía”: “Ha hablado para toda España, ha sido noticia y todo el mundo ha estado pendiente de él”, ha afirmado. “A su edad se puede permitir el lujo de hacerlo porque él ya tiene una trayectoria”, ha opinado el presidente cántabro.

Además, y aunque a Revilla ve “lógicos” los cambios de ideología de una persona a lo largo de la vida, cree que el de Tamames “ha sido grande”, al pasar de ser comunista a presentarse como candidato de una moción de censura impulsada por Vox. “Igual ir a Vox es un poco exagerado ¿no?, Podía haber hecho una etapa en el PP, igual que el viajero, un poco más suave”, ha ironizado Revilla.