Santander impulsa los bolos con cursos para los ciudadanos desde abril hasta junio

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un proyecto de potenciación de los bolos en 21 boleras del municipio, a través de cursos para los ciudadanos interesados, que se imparten desde abril hasta junio por monitores puestos a disposición de la Federación Cántabra de Bolos.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por el concejal de Deportes, Felipe Pérez Manso, y el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Norberto Ortiz, ha presentado este miércoles el proyecto con el que se busca fomentar el deporte tradicional de la región.

El proyecto, que busca introducir los bolos en la edad escolar y también para el resto de gente, contará con grupos de 3 monitores deportivos que se repartirán cada 5 días por las boleras, y que enseñarán el deporte a los niños de los colegios de Santander y a cualquier persona que esté interesada.

Por las mañanas está dirigido a los escolares, con 15 colegios que ya se han apuntado con un total de 150 alumnos. Entre ellos están el Antonio Mendoza, María Sanz de Santuola, Ramón Pelayo, La Salle, Villajunco, Cisneros, Sardinero, Manuel Llano, Quinta Porrúa o Menéndez Pelayo.

Igual ha recordado que Santander cuenta con 21 boleras repartidas por la ciudad que “se han puesto a punto” para albergar estas actividades, entre las que se encuentran, La Encina, Monte, Mataleñas, Salesianos, Pronillo, Parque La Marga, Complejo La Albericia, La Carmencita, Cueto o Mateo Grijuela, siendo estas dos últimas cubiertas.

También ha felicitado a la Federación Cántabra de Bolos y ha destacado las 9 peñas que hay en Santander, la escuela de bolos o el equipo femenino de Peñacastillo, que, según ha dicho, “dan muchas alegrías”.

Además, ha explicado que esta iniciativa acompaña a la colaboración entre el Consistorio y la Federación, que se ha centrado en los últimos tiempos en la creación de campus de verano, escuelas y en la defensa del deporte regional.

“Solo nos queda animar a los colegios y a las personas que quieran conocer el deporte”, ha subrayado la alcaldesa, ya que, según ha expresado “si no hay niños no hay futuro, y si no hay conocimiento de los bolos no tendremos jugadores ni espectadores”.

Felipe Pérez Manso ha hecho hincapié en el compromiso del Ayuntamiento con los bolos, con los casi 100.000 euros que se han invertido este año en recuperar las boleras, y ha recordado que se puede obtener más información a través de la web de la Federación o llamando al 942 38 33 22.

Por su parte, Norberto Ortiz ha incidido en la importancia de educar e inculcar los valores de los bolos a toda la población que quiera conocer el deporte, y ha animado a más municipios a seguir con esta iniciativa.