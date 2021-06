"Una sociedad que ha vivido el horror de la dictadura y no es capaz de mirarlo de frente no puede acabar de madurar nunca"

Heinz Ches murió ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, el mismo día y de la misma forma que el joven anarquista Salvador Puig Antich. De este último sabemos más, pero a Ches lo ha cubierto siempre una espesa niebla. Hasta que el periodista valenciano Raúl Riebenbauer decidió desvelar la realidad de esta historia. ¿Quién era este "polaco" huérfano ejecutado por el franquismo? Ahora, Riebenbauer hace una parada en Cantabria para presentar su libro junto al colectivo La Vorágine, este viernes 18 de junio a las 20.00 horas en la Plaza Alfonso XIII, dentro de la Feria del Libro de Santander.

'El silencio de Georg', completado en esta nueva edición, es un trepidante relato en el que Riebenbauer recorre la desconocida biografía del joven ajusticiado en 1974 con el nombre de Heinz Ches, supuestamente polaco, que en realidad era un fugado de la antigua Alemania de la RDA de nombre Georg Welzel. Su historia fue un misterio hasta que el periodista y documentalista se enfrascó en una investigación que le ocupó diez años y en la que localizó y entrevistó a los principales protagonistas de aquel acto político en el que Welzel fue utilizado para "maquillar" la condena a muerte de Puig Antich. El resultado es un viaje por la España y la Europa del siglo pasado, que también explica muchas de las claves de la situación actual.

El "extranjero" en España

Se podría decir que el escritor Juan Eslava Galán tiene la culpa de despertar el interés de Riebenbauer en la figura de Welzel. Y es que, en sus comienzos como periodista cayó en sus manos 'Verdugos y torturadores', un libro que mostraba los rostros de Salvador Puig Antich y Georg Welzel, y que despertó el interés del periodista en esta figura. "Hubo algo que me llevó a preguntarme quién sería este hombre y qué hacía en esa época en España", explica el documentalista. Esa pregunta fue el comienzo de su investigación.

Y de nuevo, otro encuentro azaroso le llevó a conocer a Mersault, el protagonista de 'El Extranjero' de Albert Camus, una figura que siguió el mismo camino que Georg Welzel, ambos acabando en el patíbulo y resignándose de alguna manera a su final. El periodista muestra esta similitud entre los personajes, y afirma, en conversación con elDiario.es, que le resultó "fascinante" cuando en aquellos años "en ese proceso se me cruzó este libro de Camus, y me resultó verdaderamente sorprendente la similitud entre ambas historias, que se enfrentan a esa ejecución dejándose llevar en vez de enfrentarlo".

Además, esta obra también muestra las dificultades que afronta cualquier investigador en nuestro país, las presiones, silencios y dilemas morales que implica realizar periodismo en profundidad. "Mis luchas judiciales con la administración del Estado para poder acceder al sumario del caso se alargaron durante muchísimos años", señala Riebenbauer como gran dificultad. La "amnesia" que vivía España en 1995 -momento en que comenzó su investigación-, "porque así lo había marcado el régimen anterior" llevaba a "no dejarme acceder a estos hechos jurídicos, ni siquiera como periodista", indica el escritor.

Aun así, la necesidad de reconstruir esas identidades perdidas superó a las trabas administrativas, y el documentalista consiguió acceder a esos documentos históricos. "El primer encuentro en la oficina del archivo militar fue bastante incómodo y fuerte, pero unos años después pude acceder con más facilidad", señala, y relata como, en esa segunda visita, le estremeció encontrar "una carpeta que recogía todos los pasos de mi lucha por acceder al sumario adjunta a los documentos de Welzel".

Abogados, militares, testigos, un ministro franquista, los hermanos del ejecutado o sus hijos aparecen por unas páginas en las que los informes de la Stasi, el sumario del tribunal militar o los documentos originales de las investigaciones policiales construyen un mosaico apasionante y certero. "Por suerte, cuando comienzo a investigar bastantes testigos aún estaban vivos", indica el periodista, que remarca como uno de sus encuentros más duros el que tuvo con Francisco Muro, miembro del Consejo de Guerra que daba forma a la sentencia de ejecución.

"Fue un encuentro de una violencia considerable, ya que yo era un periodista aún joven que no le intimidaba en absoluto, y me convertí en algo así como el saco de un boxeador entrenando", recuerda Riebenbauer. Para el escritor, lo importante no era encontrar a las personas que estuvieron presentes, sino que estas "quisieran contar sus historias".

En último término, el libro nos enfrenta a los problemas de nuestra memoria colectiva, que sigue constituyendo uno de los principales "lastres" para construir un futuro en el que todos los episodios del pasado ocupen el lugar que merecen. "Una sociedad que ha vivido el horror de la dictadura y no es capaz de mirarlo de frente, para conocer y saber, esa sociedad no puede acabar de madurar nunca", considera el periodista, que lamenta que durante los años previos y del gobierno del Partido Popular "la Ley de Memoria Histórica ha tenido presupuesto cero, y han tenido que ser las asociaciones las que tiren del carro y luchar por exhumar a sus familiares".

‘Ahir/demá’ y la situación de los menores migrantes

Riebenbauer no solo visita la comunidad para presentar su libro, sino que también estará en la Filmoteca de Cantabria proyectando sus dos últimos documentales, el jueves 16 de junio a las 20.00 horas. Uno de sus últimos documentales, ‘Ahir/demà’, habla sobre catorce migrantes recién llegados al centro de recepción de menores de Buñol. Desde que se publicó en 2019 hasta ahora, "la situación no ha mejorado", lamenta el periodista, que para intentar luchar contra el discurso de la extrema derecha ha hecho público y gratuito este documental en la plataforma Vimeo.

Así, han creado un documental que ofrece una mirada humanizadora de estos menores. "Era necesario mostrar los rostros de estos chicos para luchar contra la idea de que los menores migrantes son objetos a los que criminalizar y perseguir", muestra el escritor, que no quiere permitir "ese avance de partidos como Vox, que los ataca casi como una manada de hienas".

Por último, no quiere dejarse en el tintero el último documental que está preparando, que cerrará una trilogía de pequeños cortos muy personales. El primero, ‘Yo fui Anderssen’, narra la historia de la muerte de su padre a causa del cáncer, un documental que comienza el camino de su "reconstrucción familiar". El proceso continúa con un segundo cortometraje grabado durante el confinamiento y llamado ‘Vencejos’ sobre sus raíces familiares.

Todo ello quedará sellado con el último que está en proceso, un documental de animación sobre una vivencia de la infancia de su madre. Esta trilogía guarda una similitud con su trabajo sobre Georg Welzel, ya que quiso devolverle una identidad a un hombre al que la dureza de la vida le había arrebatado. Ahora, en su vida personal como creador, Riebenbauer se encuentra "reconstruyendo" también su identidad personal en esta trilogía.