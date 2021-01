La vuelta a las aulas en Cantabria se salda sin incidencias por el temporal salvo en los municipios de Reinosa y Espinama

La vuelta a las aulas en Cantabria este lunes tras el parón navideño se ha llevado a cabo "sin apenas incidencias" salvo las registradas en un centro educativo de Reinosa y en otro de la localidad lebaniega de Espinama (Camaleño) a causa del temporal.

En Reinosa, la rotura de una tubería por las bajas temperaturas, que llegaron a -17ºC el pasado jueves, ha dejado sin agua y sin calefacción una parte de las instalaciones de Formación Profesional, razón por la que 70 alumnos no han podido regresar a las aulas, aunque todos ellos lo harán este martes, 12 de enero. Para ello y en tanto se prolongan las tareas de reparación a lo largo de la semana, el centro reorganizará los espacios.

Además, los diez alumnos del Colegio Rural Agrupado de Liébana (CRA), en Espinama, no han podido acceder al centro a causa de la acumulación de nieve, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

El transporte escolar ha funcionado "casi con absoluta normalidad, salvo alguna pequeña incidencia" en las zonas más altas, como es habitual cuando se producen importantes precipitaciones de nieve. Así, por ejemplo, se ha suspendido la ruta de Lon (Camaleño), quetransporta a cuatro alumnos hasta centros educativos de Potes.

Como norma general, los vehículos han podido circular sin problema por las vías principales, pero sin acceder a los núcleos de población más pequeños. Esta situación se ha dado en algunos núcleos poblacionales en los que reside alumnado de los colegios Virgen de la Velilla, en Polientes (Valderredible); Valdeolea, en Mataporquera (Valdeolea); Casimiro Sainz, en Matamorosa (Campoo de Enmedio) y Rodríguez de Celis, en Paracuelles (Hermandad de Campoo de Suso).

La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó (PRC), que se ha desplazado a primera hora hasta el instituto Montesclaros de Reinosa, ha explicado que las incidencias registradas hoy son las "habituales" en una jornada de temporal. Ha señalado que la previsión es "buena, y de hecho ha indicado que el Gobierno de Cantabria desactivó anoche la fase de preemergencias del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (Platercant) ante la mejora de las previsiones meteorológicas".

Lombó pide "no bajar la guardia"

Por otra parte, la consejera ha instado a toda la comunidad educativa a "seguir cumpliendo con las medidas de prevención del COVID con el mismo rigor que durante el primer trimestre", para poder seguir garantizando una docencia presencial, que se ha demostrado "imprescindible".

Ha reconocido que, como hasta ahora, el aumento de la incidencia del COVID en la sociedad cántabra tendrá "su reflejo en las aulas", al tiempo que ha recordado que la prioridad en el ámbito educativo es que se cumplan las medidas para que no se produzcan transmisión dentro de los centros. "Sé que está siendo un curso difícil, muy complicado para el personal docente y no docente de los centros, pero cada vez queda menos para que esta situación pase y es importante no bajar la guardia", ha dicho Lombó.