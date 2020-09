A desfranquizar

Una ley que enseñe a los jóvenes que los fascistas dieron un golpe militar contra un sistema democrático, que impusieron una dictadura genocida que asesinó y torturó, que hubo campos de concentración, trabajo esclavo y fosas comunes como en la Alemania nazi. Una ley que obligue al Estado a desenterrar a los muertos de las cunetas y las tapias de los cementerios. Una ley que convierta el Valle de los Caídos en un museo de la memoria de las víctimas del franquismo. Una ley que retire las condecoraciones a los verdugos y prohíba las organizaciones de exaltación del Régimen y de sus cabecillas. Una ley que reconozca el expolio económico que hicieron los franquistas de los bienes y empresas de familias republicanas. Una ley propia de una democracia. Pues en España hemos tenido que esperar 45 años desde la muerte del dictador y todavía a la derecha le parece que no es momento.

Para la derecha nunca es buena hora. Parece que se sintieran culpables y, por tanto, herederos. Una única vez han condenado el franquismo en el Congreso, PP y Ciudadanos. Una y sin mucho entusiasmo. Son más de pactar con un partido ultra que dice que el gobierno democrático actual es peor que el de la dictadura. En la anterior Ley de Memoria Histórica, los populares intervinieron para que los benedictinos y su abad franquista siguieran en Cuelgamuros. Ésa fue la gran aportación de Fernández Díaz a la negociación. Él siempre con el lado oscuro. A la derecha le parece que la nueva ley no toca, que es reabrir heridas, que no hay que remover el pasado. Con lo que les gusta a los conservadores una tradición y una gesta histórica y lo poco que les gusta la parte de la Historia que les afea.

También critican que es propaganda para tapar los muertos del coronavirus con otros muertos que a quién le importan (los muertos sólo les importan si son reutilizables como las botellas). El argumento es flojo. No parece muy buena idea sacar una de tus leyes estrella cuando menos puede lucir porque tenemos la atención distraída. En cualquier caso, la ley estaba en el pacto de gobierno y el Gobierno está para gobernar y aprobar las leyes que su electorado reclama y ésta ha sido una reclamación desde que la Ley de Memoria de Zapatero se quedara cortísima por miedo a la caverna.

España siempre llega tarde y se queda corta en la condena al Régimen y la reparación a las víctimas. Llega tardísimo para quienes murieron esperando a sus muertos, o un reconocimiento, siquiera una disculpa. Se queda corta porque sigue sin permitir que se juzgue a los criminales como se ha hecho con otras dictaduras. Dictaduras que duraron poco y fueron vencidas. La diferencia de la dictadura española con otras es que duró mucho más y no fue derrotada. El franquismo tuvo 40 años para esconder los cadáveres y adoctrinar a las masas. Han tenido que pasar otros 40 para que el Estado se responsabilice de desenterrarlos y enseñar Historia.

El adoctrinamiento franquista fue tan eficaz que incluso siguió y sigue en la democracia. La mayoría desconoce los crímenes de la dictadura, las desapariciones, los asesinatos, los campos, las fosas, las torturas. La mayoría cree que la Guerra Civil es que los españoles se pelearon por sus cosas, no porque fracasara un golpe militar contra una democracia con pluralidad de fuerzas. Pocos sitúan a Franco entre los grandes dictadores totalitarios. Muchos aún justifican el alzamiento porque había violencia y asesinatos en la República. Eso justifica el 23F, entonces, porque también había asesinatos y violencia, es mi respuesta. El silencio, la suya.

El problema de España es que el franquismo no solo ganó la guerra, ganó las mentes. No solo se instaló en las instituciones, se instaló en las casas. No solo sigue diluido en el poder, también en el pensamiento. Se nota en el blanqueamiento que le hacen partidos y medios de derechas. Rebrota en virus como Vox. Pervive en la judicatura, la policía, el ejército, la política, la empresa, la prensa. Si España no tuviera el franquismo aún en las venas, la Ley de Memoria Democrática sería aplaudida por izquierdas y derechas que defienden la democracia y abominan de las dictaduras. Hay que desratizar este país del franquismo. Hay que desfranquizarlo. Como cantaría Paco Ibáñez, a desfranquizar, a desfranquizar, hasta enterrarlos en el mar.