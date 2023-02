Bodegas ‘Fontana’ de Cuenca, la primera española en conseguir el sello 'Sustainable Wineries for Climate Protection'

Fontana Bodegas & Viñedos, adscrita a la Denominación de Origen (DO) Uclés, ha obtenido la certificación 'Sustainable Wineries for Climate Protection', convirtiéndose en la primera en obtener este sello. La bodega de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) obtuvo por primera vez el certificado en su versión medioambiental en 2016, el año de su lanzamiento, y desde entonces ha superado con éxito la auditoría de renovación hasta en tres ocasiones.

Ahora se convierte, solo un mes después del lanzamiento de esta nueva certificación, en la primera en obtener el sello 'Sustainable Wineries for Climate Protection', una certificación que ha sido uno de los objetivos de la DO Uclés.

Según señala Lola Núñez Pinto, gerente de la DO, “ser los primeros en conseguir este sello supone un espaldarazo a la gestión sostenible que mantienen nuestras bodegas. Estamos muy concienciados, ya que desde nuestro origen la sostenibilidad forma parte de nuestro ADN. Es un camino compartido por todos, porque hablar de la DO Uclés es hablar de un territorio y de una cultura, de un vínculo fuerte y duradero que hay que proteger”. Las demás bodegas de la DO Uclés ya están trabajando para conseguir en breve este nuevo certificado.

Este sello, que como su antecesor “Wineries for Climate Protection” cuenta con el marchamo de la Federación Española del Vino, supone una importante acreditación, dentro de un marco más integral que incluye, además del lado medioambiental, aspectos sociales, económicos y de gobernanza.

Entre los nuevos requisitos sociales están algunas acciones relacionadas con los trabajadores y proveedores de la bodega, así como su vínculo con el territorio y la cultura local.

La dimensión económica evalúa cuestiones de eficiencia y resiliencia de la organización, mientras que en el capítulo de gobernanza se han incluido aspectos sobre comportamiento ético, gestión y comunicación o relación con los grupos de interés.

Por último, en la dimensión medioambiental, se mantienen los cuatro pilares originales del certificado (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua, gestión de residuos y eficiencia energética) y se añade uno nuevo sobre uso del suelo y biodiversidad.

Al igual que en su versión anterior, la certificación 'SWfCP' es verificada cada dos años a través de una auditoría externa, para así poder mantenerse en vigor.