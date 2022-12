Las legumbres españolas, un cultivo que se muere lentamente

El grupo operativo Legsapiens ha alertado del descenso paulatino que ha experimentado el cultivo de legumbres en España. Hace una década ocupaba entre las entre 700.000 y 600.000 pero actualmente sólo se cultiva unas 100.000 hectáreas

Legasapiens, el grupo coordinado por UPA y que forma parte de los esfuerzos europeos para la innovación en la cadena agroalimentaria, ha celebrado una jornada sobre la situación de este cultivo, distribución y consumo en España con conclusiones claras con una conclusión clara: “Debemos producir y consumir más legumbres”.

Según datos del Ministerio de Agricultura de 2021, actualmente hay 43.000 hectáreas de garbanzos, 9.300 de judías, 21.871 de habas secas y 35.341 de lentejas. Castilla-La Mancha es líder en superficie de lenteja con 24.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y dos tercios de la producción.

Durante el evento, que ha tenido lugar en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid —dependiente del IMIDRA, otro de los socios del proyecto—, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha señalado que el descenso en la superficie cultivada se debe a que “no es un producto atractivo para las agricultoras y agricultores por su falta de rentabilidad económica”, señalando como una de las principales causas las importaciones de otros países, como México, Canadá o Estados Unidos.

Otro de los problemas que afectan a este sector concentrado en la ribera del Duero, la del Ebro y la zona centro del país como Castilla-La Mancha, es el bajo reconocimiento de su producción: del total de superficie productiva solo están certificadas ocho mil hectáreas.

Por último, los investigadores de Legsapiens han señalado la falta de investigación y recursos como una barrera a su potencial: “Las legumbres no cuentan con material vegetal mejorado, es decir, mejores variedades, porque ha habido poca inversión e investigación. Tampoco sabemos mucho sobre cómo atacar las plagas y malas hierbas que les afectan”.

Beneficios de las legumbres

Pero más allá de los problemas, las personas participantes en la jornada destacaron los beneficios de este cultivo, básico en la dieta mediterránea: “Son tales que la nueva PAC nos obliga a cultivar hasta un 5% de la tierra con leguminosas”.

“Las legumbres son cultivos mejorantes del suelo”, ha afirmado Buenaventura González, agricultor de la provincia de Ávila, secretario general de UPA Ávila y líder también de UPA Joven. Esto se debe a que fija nitrógeno en el suelo de manera natural. Tanto es así que ayuda a sus productores a reducir del 10 al 15% el abono nitrogenado por hectárea.

Socialmente también es altamente sostenible. Los responsables de Legsapiens han señalado que es una alternativa en determinadas zonas de producción que coinciden con aquellas afectadas por la despoblación. Además de generar empleo, han recordado que es un producto ligado profundamente a nuestra cultura gastronómica y esencial en la Dieta Mediterránea, subrayando las importantes características nutricionales del mismo. Así lo ha subrayado José Manuel Ávila, director general de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Sin embargo, han lamentado que no se trata de un cultivo económicamente sostenible: “He aquí el verdadero problema para considerar que este producto es 100% sostenible”. Por eso, el proyecto Legsapiens busca mejorar los conocimientos sobre el mismo para, así, aumentar la rentabilidad para los productores nacionales y revertir el auge de las importaciones de terceros países.

La importancia del consumo de cercanía

Otra de las voces participantes en la jornada, la presidenta de la organización de mujeres rurales FADEMUR, Teresa López, ha centrado su ponencia en la importancia del consumo de legumbre de proximidad.

“Todos estos beneficios de las legumbres se van al traste si las traemos de otros países a miles y miles de kilómetros de distancia, con la correspondiente huella de carbono de su transporte, sin saber con certeza qué insumos han sido utilizados para producirlas o cuáles son las condiciones de la mano de obra que emplea”, ha dicho.

No obstante, la presidenta de FADEMUR ha reconocido que no es tan fácil saber la procedencia de las legumbres: “La mayoría de las veces la industria no aclara la procedencia de este producto”. Para superar esto, FADEMUR ha lanzado La Plataforma Verde, un portal en el que el público de Madrid (en una fase inicial el proyecto solo está disponible en la capital de España) puede adquirir legumbres y otros alimentos producidos en explotaciones familiares de mujeres cerca de su ciudad: “Así pueden saber dónde, cómo y quién produce su comida”.

El Grupo Operativo LegSapiens es un proyecto coordinado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) junto a socios como Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT), Explotaciones Agrícolas San Miguel SL (Cinca Group), Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra.CT, Aigües del Segarra Garrigues (ASG) y la Universidad de Lleida-Agrotecnio CERCA Center.