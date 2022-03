El Ayuntamiento de Albacete impulsará la creación de la Mesa de Prevención del Suicidio

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará la creación de la Mesa de Prevención del Suicidio de la mano de asociaciones, como Talitha, la Asociación de Ayuda en el Proceso de Duelo; se trata de organización "preocupadas" por la salud emocional de la ciudadanía. "Queremos contribuir a paliar este problema que está ahí, existe, y que como no se previene es desde el silencio”, ha subrayado el alcalde.

“Es necesario que hablemos del suicidio, que nos apoyemos en profesionales, y que lo afrontemos, no desde una posición morbosa o cargada de culpa, sino ayudados por profesionales que nos digan qué podemos hacer para prevenir estas muertes evitables y que, en caso de no poder hacerlo, ayudemos a los familiares a poder afrontarla”, ha indicado Sáez Cruz.

En este sentido, el alcalde ha destacado la importancia de abordar esta problemática, detallando que “es necesario que hablemos de todo esto, y, por supuesto, de cómo evitarlo. Al suicidio llegan personas que sienten un dolor emocional tan grande que deciden quitarse la vida para dejar de sufrir, no es que no quieran vivir, lo que quieren es dejar de sufrir, y esa decisión no es repentina”; ha apuntado.

El alcalde, que ha estado acompañado por las concejalas de Atención a las Personas, Juani García y la edil de Emprendimiento e Innovación, Laura Avellaneda, ha destacado la labor “más que necesaria” que Talitha lleva a cabo desde hace 17 años, agradeciendo a las familias que la componen todo su trabajo, que contribuye a ayudar afrontar la pérdida.

Afrontar el duelo

En 2005 un grupo de familias, padres y madres que habían tenido la desdicha de perder a un hijo, decidieron unirse para poder afrontar este dolor y desde entonces “Talitha abre su corazón y presta sus oídos a cualquier persona y busca ayuda en los y las profesionales, esta es la razón de ser de estas Jornadas Sociales de Elaboración del Duelo que hoy inauguramos y que mantienen un programa que no se pudo celebrar en 2020, precisamente se iban a celebrar el día en que la Covid-19 nos metió en nuestras casas, un 13 de marzo”, ha recordado el alcalde, valorando la vuelta de estas jornadas “tan necesarias” para nuestra sociedad.