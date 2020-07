Castilla-La Mancha

Vecinos de la localidad de Navas de Estena, en Ciudad Real, han mostrado este domingo su apoyo al alcalde, Isidro Corsino, después de que el pasado mes de junio sufriese un ataque a una casa rural de su propiedad -que fue incendiada- y a dos vehículos.

Lo han hecho en una concentración organizada por la Asociación de Vecinos, la Asociación de Mujeres Deportivas, la Hermandad Virgen de la Antigua y Cristo de la Esperanza, la Asociación de Cazadores, la Asociación de Padres y Madres (AMPA), la Asociación de Jubilados, Comisiones Obreras e Izquierda Unida, bajo el lema 'Contra los atentando contra el alcalde Isidro Corsino" y exigiendo que no haya "impunidad".

"Me da vergüenza que pasen estas cosas, pero no vergüenza ajena sino propia. No tengo miedo, ni me da coraje, es que me da vergüenza. No entiendo que pueda pasar en un pueblo tan chico, sin intereses económicos gordos y después de 24 años siendo alcalde sin cobrar un duro", decía el alcalde en declaraciones a eldiarioclm.es.

Al acto han acudido representantes políticos de los ayuntamientos de Anchuras, Torrijos, Toledo, Seseña, Bargas, Sonseca, Cabezarrubias del Puerto, Horcajo de los Montes, Alcoba, Esquivias, Miguelturra, Santa Cruz de Retamar, Mocejón o Villa de Don Fadrique, entre otros municipios.

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha pedido al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno que se investiguen los actos vandálicos contra el alcalde para que "no vuelvan a quedar impunes como sucedió hace 20 años", cuando Corsino sufrió otro ataque violento.

A lo largo de la semana, partidos como Tierra Comunera habían mostrado “su apoyo y solidaridad” y lo habían calificado como “sangrante ataque a la democracia que, por desgracia, se repite después de casi veinte años de otro episodio en el que su vivienda y su domicilio fueron tiroteados, sin que nunca se llegara a esclarecer el ataque ni la autoría de este”.

Ahora, han pedido a la Subdelegación del Gobierno de España en Ciudad Real y a la Guardia Civil que “vuelquen todos los medios disponibles para detener a los autores del ataque, pues sería lamentable que de nuevo el ataque quedara impune como ya ocurrió en 2002, lo cual posiblemente haya envalentonado a los cobardes que realizan estos ataques de noche y huyen sin dar la cara”. Los castellanistas también mostraron su apoyo a todos los concejales y vecinos de Navas de Estena.