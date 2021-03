Corredor Mediterráneo: un portal cartográfico como ejemplo de transparencia de la obra pública

El comisionado del Gobierno para la construcción del eje de transporte, Josep Vicent Boira, ha presentado el nuevo portal cartográfico del Corredor Mediterráneo, un instrumento enlazado a la página web de Adif y que supone un sistema de información geográfica “muy potente” tanto para empresas, como para la sociedad en general, “para el análisis y el conocimiento del Corredor, además de ser un ejercicio de transparencia inédito en la obra pública en España”, ha destacado Boira.

Esta presentación es el primer paso en un proyecto más ambicioso de Adif que continuará con el portal cartográfico del Corredor Atlántico, lo que supone para España “una apuesta decidida por los corredores transeuropeos”, ha anunciado este comisionado.

El nuevo portal permitirá el acceso libre a través de la web de Adif de una gran cantidad de información técnica y gráfica de la infraestructura ferroviaria: documentación de los puertos, nodos urbanos o tramos de vía del Corredor Mediterráneo, así como indicadores estadísticos, socioeconómicos y medioambientales.

‘La Vía Augusta del S.XXI’

La aplicación, que se titula ‘ La Vía Augusta del S. XX’, intenta hacer un guiño a esta vía que en la época del Imperio Romano conectaba todo el literal Mediterráneo.

Este instrumento está al servicio de los corredores transeuropeos de transporte, una política novedosa de la Unión Europea que nace en el 2011 y que se materializa en el 2013 a través de los reglamentos 1315/1316. Estos corredores son esenciales para una serie de objetivos, como reducir las distancias en Europa, reducir las emisiones de CO2, mejorar los sistemas de transporte integrados y multimodales, y generar un crecimiento inteligente a escala local.

La crisis de la COVID-19 “ha acelerado la oportunidad de que el ferrocarril sea la solución a muchos problemas que Europa tenía planteado”, ha destacado Boira. En este entorno, ha continuado, “hemos pensado que es preciso mejorar la información de la que dispone la sociedad del Corredor Mediterráneo. Hacía falta una fuente actualizada y fiable para que, por ejemplo, las empresas que quieran trabajar en él conozcan la situación y para que los proyectos puestos en marcha puedan entenderse mejor por la sociedad”.

De esta manera, se plantea un sistema de información geográfico que pueda ser una herramienta clave tanto para el análisis de los avances como para ver las características de los diferentes tramos.

Este SIG se ha elaborado durante dos años en dos fases: una primera fase de la construcción de la infraestructura de los datos espaciales y de las informaciones asociadas ( recopilación de fuentes, bases cartográficas,…) y una segunda fase en la de creación de este portal de manera interactiva y multifuncional.

En este sentido, Mateo Berzi, geógrafo y encargado técnico del proyecto, ha detallado el tipo de información que se puede encontrar y cómo está estructurada.

La información se divide en “dos capas”: por un lado, los tramos de la Red ferroviaria y los accesos, también llamados ramales de acceso a las terminales ferroviarias (de mercancías, centros logísticos y factorías) y representadas en cuatro situaciones que reflejan el desarrollo del Corredor: en servicio, en ejecución, en proyecto y futuro; y por otro, se encuentran los Nodos, divididos en terminales de mercancías y urbanos.

Castilla-La Mancha

El Corredor Mediterráneo tiene un punto importante de intercambio en La Encina a escasos 4 kilómetros de Caudete y 11 kilómetros de Almansa. En este sentido, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando destacaba el pasado mes de febrero durante el Acuerdo por la Logística y la Movilidad de Albacete que con respecto al Corredor Mediterráneo “existe una oportunidad y tenemos que trabajar para que se materialice y se concrete, para no ver como la riqueza pasa cada vez a mayor velocidad, sino que seamos capaces con una red de trabajo y de contactos que esa riqueza se quede”.

Asimismo, el responsable de Fomento aseguraba que “el planteamiento de los corredores de mercancías es un planteamiento global”; y en este sentido, explicaba que sobre un posible Corredor del Quijote “me parece insuficiente ya que no plantea nada más, y no realizar la conexión Almería y Murcia no beneficia en nada a Albacete, ni a Castilla-La Mancha ni a España”.