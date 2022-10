Las trabajadoras del sector de limpieza de Cuenca piden ante la patronal “justicia social” para el sector

Después de la concentración celebrada en Toledo, las trabajadoras del sector de Limpieza de la provincia de Cuenca han sido las que hoy se han concentrado para exigir a la patronal salarios dignos y la inclusión de la cláusula de revisión salarial en el convenio colectivo. Bajo el lema “Justicia social para la Limpieza”, frente a la sede de la patronal, UGT FeSMC y CCOO Hábitat (los dos sindicatos convocantes de las movilizaciones previstas en las cuatro provincias en las que está bloqueada la negociación del convenio colectivo: Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real) han puesto de manifiesto que no abandonarán la senda de la lucha hasta que no haya sobre la mesa un convenio con derechos y salarios suficientes.

Recuerdan que este colectivo -más de 2.500 trabajadoras en la provincia de Cuenca y más de 15.000 en el conjunto de la región- tiene unos salarios muy bajos, en muchas ocasiones por debajo del umbral del Salario Mínimo Interprofesional.

“Si las patronales ASPEL y AFELIN -que cuentan con el 90% de las plantillas de la región y del país- no están dispuestas a sentarse y a negociar las cláusulas de revisión salarial, haremos todas las acciones que sean precisas. El sector no va a estar parado y aquí está la prueba; vamos a ir a los centros de trabajo a explicar que nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro, porque no podemos permitir perder un 20% de nuestro poder adquisitivo”.

Ambos sindicatos aseguran que, en aras a llegar a un entendimiento y a un acuerdo al que la patronal se cierra en banda, han propuesto subidas salariales a largo plazo para ir recuperando poco a poco ese poder adquisitivo. Sin embargo, “siempre nos encontramos con el ‘no’ por respuesta”. “Es una vergüenza que patronales como ASPEL y AFELIN se sumen a la conmemoración -el pasado 16 de octubre- del Día Internacional del Agradecimiento al Personal de Limpieza y que, por otro lado, se nieguen a mejorar las condiciones laborales de unas personas que, en muchos casos, sufren unas condiciones muy precarias”.

Tras Toledo y Cuenca, las siguientes concentraciones de las trabajadoras del sector de Limpieza tendrán lugar en Guadalajara, el martes 15, y en Ciudad Real, el jueves 27.Además se sumarán a la manifestación del 3 de noviembre convocada por UGT y CCOO en Madrid para exigir la mejora de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del conjunto del país.