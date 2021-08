Zahara, Los Chikos del Maíz, Def con Dos y otros artistas que sufrieron intentos de censura en Toledo

"Proetarras" y que "llaman a la violencia públicamente". Así exigía conocer la portavoz del PP este domingo si el Ayuntamiento de Toledo había financiado el futuro concierto de la banda de rap valenciana Los Chikos del Maíz en la plaza de toros de la capital. El evento se celebra el próximo 11 de septiembre. También calificó al grupo de ser "vejatorios", al igual que el cartel de Zahara. Claudia Alonso insistía en que el grupo de raperos "no son gente que vaya por la tolerancia y la paz" y que en sus letras han ofendido a "mayores de personas".

"No son gente que vaya por la tolerancia y la paz, son proetarras, llaman a la violencia públicamente y en las letras de sus canciones ofenden a millones de personas", lamentaba Claudia Alonso que se refirió a un "vejatorio concierto". También calificó al cartel retirado de Zahara como "vejatorio". La 'popular' exigió a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que "salga y hable", lamentando que haya estado "callada" durante toda la polémica, y que explique cuál es la financiación, "de manera directa o indirecta", que el Ayuntamiento está poniendo encima de la mesa para "amparar" conciertos "de este tipo" con el "dinero de todos los toledanos".

"Ofensa extrema"

No es la primera vez que se intenta coartar de alguna manera una actuación de un grupo. La última gran polémica vino por el cartel de promoción del concierto de Zahara, que finalmente fue retirado. El miércoles 11 de agosto, el grupo municipal de Vox envió un comunicado en el que exigían no sólo la retirada del cartel, en el que la cantante andaluza aparecía con un bebé en brazos, una corona y una banda en la que se lee 'Puta', sino también que se cancelase el concierto que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre. "Estamos ante una nueva provocación intolerable por parte del Ayuntamiento de Toledo que ha permitido que se ataque la libertad religiosa de la mayoría de los toledanos", afirmaban desde el partido de extrema derecha.

El Gobierno local envió un comunicado, por su parte, en el que explicaban que el cartel se había retirado por el "malestar" que habían sentido "varios ciudadanos y colectivos" en torno al cartel promocional, sin siquiera mencionar el nombre de Zahara, sino que refiriéndose a ella como "una de las veinte artistas" que participan en el ciclo de conciertos 'Toledo Alive'. Mucho más tarde ese mismo día, la alcaldesa de Toledo envió un tweet mostrando su "apoyo total" al concierto de Zahara. Tolón aprovechó las declaraciones contra los Chikos del Maíz del PP para insistir en que fue el "promotor" el que retiró el cartel porque "podía herir alguna sensibilidad". El cartel se retiró definitivamente.

Mi apoyo total al concierto de @zaharapop en Toledo. Nuestro gobierno defiende la tolerancia, el respeto y la libertad de expresión como seña de identidad y esencia de una ciudad libre y hospitalaria como esta. Ni cedimos ni lo haremos ante quienes coartan libertades. — Milagros Tolón (@milagrostolon) 11 de agosto de 2021

No es la primera vez que ni Vox ni el PP muestran su malestar o intentan coartar una actuación de un artista en la capital autonómica. Precisamente, en junio de este año, el grupo municipal de Vox pedía también a Milagros Tolón que no permitiese que el rapero Frank-T fuese maestro de ceremonias de un concierto en Toledo, al considerarlo "uno de los autores de la canción 'Los Borbones son unos ladrones' una canción que consideraban "un guiño a Valtonyc y Pablo Hasel". "Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Toledo apruebe que uno de los autores de la canción 'Los Borbones son unos ladrones' sea el presentador de un concierto para reivindicar la música hecha en nuestra ciudad. Recordamos que esa canción es un guiño a Valtonyc y Pablo Hasel, condenados por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona", explicaba la portavoz de la agrupación, María de los Ángeles Ramos.

Frank-T respondió en una entrevista con este medio que "todos tenemos derecho a decir que los Borbones son unos ladrones", en un ejercicio de defensa de la libertad de expresión. "Hacer la vista gorda a que este rapero presente un concierto es permitir que se atente contra el Estado de Derecho, el Rey y todos los españoles", afirmaba el partido de extrema derecha. El evento transcurrió con normalidad.

El "veto" de Def con Dos

En 2015, y a pesar de tener todas las entradas vendidas de su concierto en el local 'La Pasarela' de Toledo, el evento del grupo Def con Dos se canceló. La productora Québola anunció entonces que se trataba de un "veto explícito" al grupo y llegaron a señalar "amenazas de sanciones económicas" o con la actuación de la Policía Nacional en el caso de seguir con el evento. "Cuesta comprender y asimilar este veto explícito a Def con Dos en la ciudad de Toledo, digno del caciquismo localista más rancio”, señalaban en Facebook.

Por su parte, el Ayuntamiento afirmaba que era una acusación "absoluta y rotundamente falsa”, desmintiendo así el comunicado de las redes sociales, arguyendo que se trataba únicamente de la falta de licencia del local para la celebración de conciertos. De este modo, insistían en que no se disponía de las medidas de seguridad necesarias para el acto y que no se había solicitado "en ningún momento" la licencia para celebrar conciertos. Desde la productora recordaban que ya en 2009 no pudieron tocar en Toledo, por presiones del Arzobispado que los calificó de "satánicos" por haber participado en el proyecto de la película “El día de la bestia”.

Abogados cristianos contra una muestra del artista local 'Loc'

La Asociación Española de Abogados Cristianos solicitó en julio de 2019 al Juzgado de lo Penal de turno “medidas cautelarísimas para que se retirese la muestra titulada ‘Pederoclastia’, expuesta en el Círculo de Arte de Toledo y realizada por Fernando Barredo, ‘Loc’. El toledano afirmó que su objetivo era denunciar la pederastia en el seno de la Iglesia católica. La organización de juristas denuncia que “la instalación, que en principio se puede visitar hasta el próximo 15 de agosto, imita ornamentos propios del culto católico con figuras de niños en actitud sexual explícita”.

“Los cristianos estamos cansados de los continuos ataques siempre por parte de los mismos colectivos. Nosotros sólo pedimos el mismo respeto que se tiene al resto de los ciudadanos. Es intolerable que apelen a la libertad de expresión para insultar y vejar a los cristianos y ofender nuestras creencias”, denunciaban desde la organización.

Soziedad Alkoholika en Madridejos

El PP pidió en 2015 que se cancelase la actuación del grupo vasco Soziedad Alkoholika en la localidad de Madridejos, argumentando que el evento había ha propiciado una carta de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, al alcalde de Madridejos, José Antonio Contreras, pidiéndole que lo suspenda, al tratarse de un grupo que vitorea a ETA, lo que supone un desprecio total y absoluto hacia las víctimas", explicaba la que hoy es secretaria general del partido en la región, Carolina Agudo.

Agudo afirmaba que el acto no se podía permitir "porque no es nuevo el riesgo que entrañaría para el orden publico del municipio y, en segundo lugar, porque es conocido el contenido de sus canciones y las opiniones con excesos verbales hirientes, que han hecho sentirse humilladas a organizaciones como la AVT".

Retirada de subvenciones a Leo Bassi en 2006

Si nos remontamos algunos años más atrás podemos comprobar cómo el debate sobre la censura de eventos culturales no es nuevo en la ciudad de Toledo. Ya en el año 2006 el actor y y cómico Leo Bassi vio cómo el Ayuntamiento de la capital regional -gobernado por entonces por el 'popular' José Manuel Molina- retiró una subvención al Festival de Teatro Independiente T+T por incluir la representación de su obra 'La revelación'.

Tal y como recogía Europa Press, la polémica con esta actuación se desató después de que el arzbopiso de Toledo en esa época, Antonio Cañizares, tachara en una homilía de "blasfemo, anticristiano y un verdadero insulto a la Iglesia" el espectáculo de Bassi. El PP anunció un día más tarde la retirada de la publicidad a la obra y además pidió al Gobierno regional que no utilizaran dinero público para promover este tipo de obras. Así, el entonces vicepresidente segundo y portavoz del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, recalcó que no iban a apoyar "nada que contribuya a ofender ningún tipo de creencia, religiosa o de cualquier otro tipo".

Sin embargo, el festival mantuvo a Bassi en el cartel aunque tuvo que cambiar el escenario en el que iba a actuar -la Escuela de Artes de Toledo- por haber recibido el espacio "presiones de diversas índoles". La obra se pudo ver en el local del Túnel de los Sindicatos tras el ofrecimiento de UGT y CCOO para que se desarrollara allí. La polémica provocó también que unas 300 personas se concentraran ante las puertas del Arzobispado de Toledo, a favor de la libertad de expresión y contra la censura.