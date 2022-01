IU lanza una campaña para explicar “qué hay detrás” de la moratoria para las macrogranjas en Castilla-La Mancha

“La moratoria para las macrogranjas no es por salud ni por el medio ambiente”, asegura IU Castilla en un vídeo que está difundiendo a través de las redes sociales.

Se trata por un lado de la reacción a la moratoria aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha que impide nuevas autorizaciones integrales ambientales para instalaciones de ganadería intensiva o ampliar las actuales, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por otro, responde a los ataques de las últimas semanas al ministro de Consumo, Alberto Garzón tras unas declaraciones sobre las macrogranjas que han mutado en bulo ampliamente difundido, en particular por el Partido Popular.

¿Qué hay detrás de la moratoria de la instalación de nuevas macrogranjas en Castilla-La Mancha?, se pregunta la formación castellanomanchega.

En el vídeo detalla que España se ha convertido en el quinto país del mundo exportador de carne y el primero en hacerlo a China, a donde va a parar la mayor parte de la producción de las macrogranjas. Y eso ocurre, explican, debido a la fiebre porcina en el país asiático que vio afectada su producción entre 2018 y 2021, de ahí que se viera obligado a importar carne.

“Grupos ganaderos gigantes construyeron macrogranjas para China en pueblos de la España abandonada, donde hay poca inspección y normativas laxas”, sostiene IU Castilla-La Mancha.

¿Y quiénes exportan? IU explica que no lo hacen ni las explotaciones familiares, ni las sociales ni tampoco las pequeñas explotaciones sino grandes empresas como El Pozo, Campofrío, Vall Companys o Incarlopsa. Sobre esta última empresa conquense, con sede en Tarancón, IU asegura que “donó 400.000 euros a la Fundación Impulsa” del Gobierno regional y recuerda que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha “acredita que la Junta trabajó al dictado de Incarlopsa al perseguir y sancionar a los inspectores veterinarios que levantaron actas contra la empresa por sacrificar cerdos bajo unas condiciones que violaban las leyes de bienestar animal”.

La formación apunta a la burbuja que ha explotado al detallar que ahora, en 2022, la fiebre porcina ha desaparecido y China ya no necesita importar carne de cerdo. “Las macrogranjas ya no son necesarias. Se prevén pérdidas si el sector no se reconvierte y ahora, cuando ya no son rentables, algunos políticos acuerdan la moratoria”.

La moratoria tiene “trampa”: a las 227 macrogranjas se sumarán otras 40

Para IU, la moratoria impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page tiene “trampa”: por un lado, porque solo aplicará a las explotaciones de porcino, sin incluir a las de aves, por ejemplo.

Además, no tendrá efecto retroactivo sobre las que ya se encuentran en tramitación y son unas 40, que se sumarán a las 227 que ya existen en Castilla-La Mancha.

Tampoco se han cumplido las afirmaciones del presidente regional: aseguró que la moratoria tendría carácter “indefinido”, pero lo cierto es que solo está previsto que llegue, como tope, hasta el 31 de diciembre de 2024 y además, en la moratoria habrá excepciones para aquellas que “usen la ingeniería adecuada”.

Las macrogranjas “originan desempleo”

Otro de los argumentos del vídeo lanzado por IU se refiere al empleo. Desde hace años sus impulsores y también varios políticos vienen sugiriendo que son una solución para crear empleo en el mundo rural y en zonas despobladas en particular.

IU asegura que “en la última década las macrogranjas han originado desempleo”. Este tipo de explotaciones ha crecido un 50%, cayendo en un 47% las pequeñas explotaciones y las de menos de 1.000 animales en un 25%.

Castilla-La Mancha “récord” de zonas vulnerables por nitratos en España

Además, aseguran, “están contaminando”, aludiendo al último de zonas afectadas por nitratos mapa aprobado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El territorio castellanomanchego supera los 7,9 millones de hectáreas y es una región con “récord de zonas vulnerables por nitratos de todo el Estado español con 3,7 millones de hectáreas, el 46,4% de Castilla-La Mancha” y es algo que “se ha permitido durante años”.

El impacto de las macrogranjas

La última parte del vídeo se dedica a informar sobre el impacto de las explotaciones ganaderas industriales. Y en este aspecto aseguran que contaminan los acuíferos y también el subsuelo (y esto tiene efectos durante siglos), destruyen explotaciones familiares y empleos, degradan el medio a todos los niveles, como por ejemplo el turismo que termina por desaparecer, y además, sostienen, hay “tortura animal”. En definitiva, concluye IU “ocasionan despoblación”.

La postura coincide con la expresada por Podemos Castilla-La Mancha hace unos días. "Tras casi dos semanas de ridículo a nivel internacional, Castilla-La Mancha aprueba una moratoria, limitada y parcial, a las macrogranjas de porcino". La formación sostiene que "existen y son un grave problema ambiental y para nuestro mundo rural", frente al mensaje negacionista del Partido Popular de Pablo Casado que este fin de semana se ha vuelto a aferrar a la ganadería como puntal de la batalla electoral en Castilla y León.

El PP regional mantiene vivo el bulo sobre Garzón

Después de que el Parlamento castellanomanchego rechazase una propuesta del PP para reprobar a Garzón, que también apoyaba Ciudadanos, los 'populares' seguirán insistiendo. Este lunes, el presidente del PP, Paco Núñez, lo calificaba como “un ataque sin precedentes” del socialismo a la ganadería y aseguraba que García-Page, “de una forma intolerable e incomprensible” votó en contra de la reprobación y petición de cese del ministro Alberto Garzón tras afirmar que España “exporta carne de mala calidad de animales maltratados”, el bulo ampliamente defendido por la derecha.

Su intención ahora pasa por presentar ante las Cortes regionales un Plan de Apoyo a la Ganadería castellanomanchega con "el objetivo de reforzar al sector y que sus profesionales sientan el respaldo de la Administración autonómica". Lo daba a conocer en declaraciones a los medios, tras mantener una reunión con el Comité Ejecutivo de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Cuenca, junto a su presidente José María Fresneda, quien por cierto ha anunciado que el sector porcino regional saldrá a la calle para protestar, previsiblemente antes de otra gran manifestación prevista en Madrid para el 20 de marzo y ha dicho que será "grande, importante y sin miramientos".