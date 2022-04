“No lo escondas, cuéntalo': niños y niñas realizan una campaña contra el acoso escolar

Los niños y niñas del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Cuenca han presentado esta semana un vídeo de sensibilización frente al acoso escolar que tiene por lema ‘No lo escondas. Cuéntalo’. La presentación tuvo lugar el IES San José de la ciudad de Cuenca en presencia de la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, Esther Barrios; la directora del AIS, Begoña del Pozo; y el director del centro, Pablo Manuel Pérez Rubio.

La concejala ha felicitado a los miembros del Consejo, que han realizado este trabajo audiovisual íntegramente, incluyendo guion, producción, grabación y montaje del mismo, asesorados por su técnico-coordinadora, Noemí Gil, de Grupo Cinco. Asimismo, ha destacado la satisfacción que supone para el Ayuntamiento de Cuenca contar con un Consejo de la Infancia y la Adolescencia “tan activo, que trabaja muy en serio para mejorar la ciudad y para que la voz de los jóvenes se oiga”.

Por su parte, los niños y niñas del Consejo ha sido los encargados de explicar a sus compañeros de 2º de la ESO el objetivo de esta campaña, que no es otro que llamar la atención sobre comportamientos y actitudes aparentemente sin importancia que también suponen acoso escolar porque minan la autoestima de otros jóvenes.

“Pequeños gestos diarios”

“El bullying no solo es un acoso permanente, agresiones físicas, etc.. También son pequeños gestos diarios, que parece que no tienen importancia y que todos hacemos a veces por imitación de otros, pero que a alguien le están haciendo mucho daño, como repetir motes ofensivos, etiquetar a la gente o ridiculizar”, han explicado.

El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia es un órgano de participación ciudadana que tiene como objeto favorecer la participación de los más jóvenes en el diseño y gestión de las políticas municipales.

Está presidido por el alcalde de Cuenca e integrado por los concejales de Educación, Cultura, Juventud y Deportes; un concejal de cada grupo político con representación en el Pleno, técnicos del Ayuntamiento, representantes de la Universidad de Castilla La Mancha, los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja y Aldeas Infantiles, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos, directores de colegios e institutos de la capital y niños y adolescentes de Cuenca que han sido elegidos democráticamente por sus propios compañeros. Además, cuenta con el asesoramiento de Unicef.