Nuevo ‘chorreo’ de PP y Ciudadanos por la “opacidad” con los fondos NextGen en Castilla-La Mancha

Los fondos europeos de recuperación derivados de la pandemia, y conocidos como Next Generation-EU han vuelto a ocupar este jueves parte de la agenda parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha a iniciativa de Ciudadanos.

Castilla-La Mancha recibirá 2.036 millones de los fondos estructurales que debe evitar "solapar" con los Next Generation

El diputado del partido naranja, David Muñoz, ha mostrado la preocupación de la formación por lo que considera una “baja ejecución” de los fondos europeos Next Generation-EU recibidos por la comunidad autónoma. De los 602 millones adjudicados a la región, aseguraba que “solo 132 euros están en el mercado” y además, apuntaba, “no están llegando a las pequeñas empresas y ciudadanos de a pie”.

“Les proponemos que gestionen las empresas para que lleguen al ciudadano y a las pequeñas empresas porque lo harán rápido y bien” y además Ciudadanos pedía al Gobierno regional la creación de un portal de transparencia específico para estos fondos.

“Se han hecho muchos anuncios que no se corresponden con la realidad. El Plan Castilla-La Mancha Avanza se podría llamar el Plan Castilla-La Mancha Anuncia porque hablas con empresarios y dicen que el dinero no les está llegando, y si no se ejecuta, lo perderemos”.

También afeaba que el Gobierno regional aprobase “una ley que eliminaba controles con la excusa de que había que ejecutar rápido”, en referencia a la Ley de Medidas Urgentes de agilización y simplificación de procedimientos para la gestión y ejecución de los fondos de recuperación, aprobada en solitario por el PSOE.

El diputado del PP Emilio Bravo ha sido también muy crítico con la gestión de los fondos europeos en la región. “Siempre llegamos a la misma conclusión: lo único que les interesa es la opacidad y el amiguismo. Si no, no entendemos por qué se rechazó la Comisión No Permanente de Estudio sobre los fondos europeos que les propusimos”.

“No sabemos quién define y selecciona los proyectos de los PERTE, quién asigna los fondos y a qué o quién. La concentración de todo el poder en el gobierno es un riesgo de prácticas clientelares. Por eso pedimos una autoridad independiente para gestionarlo”, decía el diputado del PP, al que se ha dirigido posteriormente el diputado de Ciudadanos para matizar esta cuestión. “Ustedes se abstuvieron cuando propusimos crear una agencia independiente para la gestión de fondos. Ahora la proponen ustedes. No lo entiendo”, le reprochaba.

Emilio Bravo también ha criticado al gobierno regional en una línea similar a la de Ciudadanos. “Solo hacen anuncios, pero los fondos no llegan a empresas, ayuntamientos, pymes o autónomos y ciudadanos. Es una oportunidad única y será un éxito si reúne transparencia, eficacia y eficiencia”, y en este punto aprovechaba para dirigirse al partido del gobierno. “No los van a gestionar a partir del año que viene porque lo hará el gobierno de Paco Núñez, pero cuanto más consenso mejor. Y deberían hablar con la sociedad civil”, porque “se corre el riesgo de perder fondos si no pueden ejecutarse”.

En su turno, el diputado socialista Antonio Sánchez Requena ha afeado a los partidos de la oposición su postura de intentar sembrar dudas. “Los fondos europeos son lo que son, no lo que quiera Ciudadanos”, le decía a David Muñoz. “No mezclamos fondos ni conceptos. Lo que no se quiere es solaparlos y por eso ha habido reuniones con todos los colectivos implicados para coordinarlo, espetaba ante las críticas vertidas durante la sesión plenaria sobre el Plan Avanza que incluye fondos europeos estructurales “mezclados”, con los fondos extraordinarios derivados de la pandemia, más de 5.500 millones de euros.

“El 97% del dinero que se va a entregar a las comunidades autónomas se ha repartido en conferencia sectorial. Ha habido luz, taquígrafos, diálogo y consenso”, decía el diputado socialista y les ha acusado de contribuir a la degradación de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que hay un calendario de pagos y de hitos establecidos hasta el año 2026

Ha negado “clientelismo o amiguismo” contraponiendo la Ley de Transparencia, entre otras cuestiones, o el propio Diario Oficial de Castilla-La Mancha además de la reciente aprobación de un Plan Antifraude y afirma que “al dudar de los mecanismos de control están poniendo en la picota a la Administración, a los funcionarios y a las instituciones. Son ustedes un caballo de Troya para un país y una región que están siendo modélicos en la gestión de los fondos”.

Guijarro cifra en casi 300 millones la ejecución de los fondos de recuperación

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha intervenido después para desglosar alguna cifras, desmentir a la oposición y “repetir” una vez más, decía, el esquema de los fondos. “Siguen siendo pertinaces en mensajes que no se ajustan con su funcionamiento. El REACT-EU tiene su propia normativa y no acaban de asumirlo: con régimen de gestión directa de los fondos, es diferente a otros fondos europeos”, explicaba, aludiendo al paquete de ayudas conocido como Next Generation.

“España es el único país que ha recibido los fondos de los 22 que presentaron planes”, recordaba, y “tenemos que ejecutar 70.000 millones en tres años, con un papel determinante de las comunidades autónomas a través de convocatorias para que lleguen al tejido social”.

Ha recordado que hay 11.246 millones asignados a las comunidades autónomas de los que el 97%, un total de 10.995 millones, se han distribuido en conferencias sectoriales “con criterios pactados y no son fondos para lo que queramos libremente hacer las comunidades autónomas sino para lo que el Gobierno de España ha pactado con la Comisión Europea”, decía. El 3% restante, 292 millones de euros, se destinan a territorios con problemática especial (regiones ultraperiféricas o que necesitan una transición justa).

El vicepresidente explicaba que la región tiene 1.497 millones de euros asignados hasta 2023 de los que 405 millones corresponden al fondo REACT: 329 millones para fondos FEDER y el resto para repartir en el Fondo Social Europeo, como por ejemplo las ayudas a los autónomos “que ya han cobrado”.

También ha detallado que Castilla-La Mancha ya ha ejecutado 294 millones de euros, de los que 234 millones se destinaron al refuerzo del sistema sanitario y al ámbito educativo. Además, casi 100 millones de los fondos FEADER “los vamos a destinar a la modernización de explotaciones y a infraestructuras agrarias”.

De la cifra global, 897 millones de euros pertenecen al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y buena parte de ellos (327 se destinarán a proyectos de Transición Energética).

“Castilla-La Mancha ya tiene 534 millones de euros ingresados”, decía el vicepresidente. Eso ha permitido hasta la fecha abrir un total de 16 convocatorias, la última este mismo jueves, con una dotación de 1,7 millones de euros destinados a proyectos de economía circular. En total 160 millones de euros en las citadas convocatorias “para el conjunto de ciudadanos o empresas”. Respondía así a las dudas de PP y Ciudadanos. “Hay 5.000 solicitudes para autoconsumo fotovoltaico. La gente sí sabe que existen los fondos. ¿Los hemos pagado? No, estamos resolviendo las solicitudes”.

Además, anuncia que en breve se habilitarán nuevas convocatorias por importe de 100 millones, de los que casi 49 millones se dedicarán a rehabilitación energética en edificios, agricultura sostenible, o el nuevo modelo de cuidados residenciales, entre otras cuestiones y ha recordado que el Consejo de Gobierno dará luz verde el próximo martes al Plan que establecerá gratuidad para la Educación de cero a tres años y que se va a pagar con fondos europeos. Y ha citado otros 265 millones en inversiones directas.

“Nos preocupa que los fondos para las corporaciones locales lleguen con la máxima capilaridad porque tenemos municipios muy pequeños. Estamos en contacto con las diputaciones provinciales para que les echen una mano, para elaborar o ejecutar los proyectos. Muchas de las convocatorias las resolverán los ministerios, no las comunidades autónomas”, matizaba.

“Les aseguro que estamos poniendo todos los medios y les invito a sumarse al proceso. Hablemos de los fondos cada vez que lo crean pertinente”, decía a los grupos de la oposición. “Solo les pido que no pongan en duda el trabajo que hacen muchos hombres y mujeres de las administraciones públicas. El trabajo que hacen es ingente”, zanjaba el vicepresidente.