Page vuelve a escena y habla del tándem PP-Vox y de la próxima legislatura “al filo de la navaja”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reincorporado 'mediáticamente' a la actividad política con una extensa entrevista en la radio pública de la comunidad autónoma y ha roto su silencio veraniego tras el 23J.

De entrada, y ante la inminente cita del 17 de agosto para la constitución de las Cortes generales, el también secretario general del PSOE castellanomanchego ha comentado que la legislatura que está a punto de comenzar a nivel estatal lo será “al filo de la navaja” por un resultado “diabólico”.

En la entrevista en Castilla-La Mancha Media, recogida por Europa Press, García-Page ha lamentado que la gobernación “dependa de un prófugo de la justicia, de algo que realmente puede decidir en el Estado sin renunciar a acabar con el Estado, es triste en términos generales”.

“El PP se ha casado con Vox mucho más de lo que quería Feijóo”

Si bien dice desconocer qué se le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez, sí ha apuntado que el PP “se ha casado con Vox mucho más de lo que quería Feijóo”, algo que a la postre ha hecho que Vox se convierta “en una bestia negra en la política española y una coartada perfecta para intentar blanquear otro tipo de extremismos”.

García-Page, que asegura “detestar todos los extremos”, defiende como “lo más razonable” el “sentido común” ante una legislatura que “sin duda, si es que se abre, si hay investidura”, va a ser la “más vertiginosa y montaña rusa” de las que ha vivido.

Ante “muchas incógnitas”, asegura no saber cuál serán los planteamientos sobre los que se podrá llegar a algún acuerdo con los independentistas de Junts toda vez que la derecha “no suma”.

Con todo, cree que “se impondrá la lógica de que no haya unas segundas elecciones”, pero en España “ha hablado la gente” y aún así no se atreve a “etiquetar” el resultado de las generales. “Da la impresión de que no ha ganado nadie”.

“La soberanía se ha expresado pero el mensaje no está claro. El ciudadano no termina de entender lo que se dice”, ha señalado.

La Presidencia del Congreso “no ha de ser simbólica”

Sobre las negociaciones para formar la Mesa del Congreso de los Diputados, espera que sea “un reflejo de la mayoría y de la pluralidad” del Parlamento, pero la Presidencia no ha de ser simbólica, ya que es “la tercera autoridad del Estado”.

Tras lamentar la renuncia de Meritxell Batet a revalidar la Presidencia, asegura que el PSOE ya debe de tener un candidato alternativo, “como lo tendrá el PP por su lado”.

“Que el presidente sea tercera autoridad del Estado implica defender el Estado, no cuestionarlo. Entiendo que quien quiera cuestionarlo no está en condiciones de ser la tercera autoridad”, ha zanjado.

La financiación autonómica debe ser “multilateral”

Entrando en materia del debate de la financiación autonómica, ha defendido que tendrá que negociarse de manera “multilateral” con todos los partícipes, y hay que aclarar si “va a haber una o varias mesas” para discutir este extremo.

“La mesa tiene que ser común con las singularidades que se establezcan, si no, rompería el principio de suficiencia financiera”, ha abundado, admitiendo que hay regiones que apuestan por que la población sea un factor determinante, mientras que Castilla-La Mancha quiere que se tenga en cuenta dónde se encuentra esa población y lo que cuesta acercarles los servicios básicos.

El modelo financiero “debe reflejar la suficiencia en la garantía de la prestación de los servicios básicos del Estado”, según el presidente castellanomanchego, quien pide para ello “pensar en ciudadanos, no en territorio”.

Sin contactos para reformar el Estatuto de Autonomía

También ha apuntado que aún no se han iniciado los contactos con otros grupos políticos en la región para reformar el Estatuto de Autonomía, si bien está confiado en sacarla adelante con el “máximo consenso posible”. Ha considerado que, pese a la segmentación del Parlamento nacional que tendría en última instancia que validar esta reforma una vez salga aprobada de las Cortes regionales, si el consenso es la premisa con la que la reforma sale de la Cámara castellanomanchega, está garantizada su luz verde a nivel nacional.

En todo caso, ha avisado de que “si las posiciones de negociación” son “imposibles”, el PSOE en la región, con su mayoría, “no va a renunciar a su reforma por el hecho de que una minoría no quiera dar su brazo a torcer”.

En la agenda del presidente regional la primera reunión del nuevo curso político será con agentes sociales, tal y como comprometió en su debate de investidura. Una agenda de contactos que, en todo caso, se reanudará toda vez termine de perfilar los últimos nombramientos orgánicos de la estructura de su Gobierno, tal y como ha señalado.

Cuando estos dos hitos se produzcan, García-Page plantea tener reuniones “con multitud de alcaldes, muchos de ellos del PP que ya lo están solicitando”, para lo cual empezará a “hacer agendas compartidas”.

“Me interesa el máximo grado de colaboración institucional, independientemente de quién gobierne en cada ciudad”, ha indicado.

Críticas a los regantes del trasvase

En otro orden de cosas, y a preguntas de los periodistas del ente público, García-Page se ha mostrado muy crítico con los regantes del trasvase Tajo-Segura en Murcia tras sus reacciones ante el último trasvase de 15 hm3, la mitad para consumo humano.

“El SCRATS niega el derecho a beber y prefiere el regadío, incluso en altura. Que se prefiera regar lo entiendo económicamente, entiendo que hay mucha gente que gana muchos millones de euros con el agua del Tajo, pero creo que lo mínimo es que antes que regar cualquier tipo de cosecha, en Murcia o en Ciudad real, está que las personas beban. Sólo faltaba”, ha rematado.