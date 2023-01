La portavoz de Page tilda de “bulo” de el PP la sitúe como aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha

Blanca Fernández, portavoz regional, ha negado que se baraje su nombre o el de Isabel Rodríguez como candidatas a la Junta de Comunidades. “Me parece una broma que el señor Núñez se descuelgue con que pueda yo ser una candidata, además moviendo las sillas. Es una broma de mal gusto, un bulo”, aseguró, insistiendo en que tampoco se baraja el nombre de Isabel Rodríguez. Así responde a las afirmaciones del presidente del PP de Castilla-La Mancha que sugería que tanto Fernández como la ministra portavoz Rodríguez estaban “jugando sus cartas” para que Emiliano García-Page no fuese candidato a la Junta de Comunidades.

Podemos Castilla-La Mancha afirma que "vetaría" a Page como presidente si sumasen con el PSOE para gobernar

Núñez “retaba” a García-Page a confirmar que sería candidato. “Es sorprendente que no tengan ninguna propuesta política que sea demostrable”, resaltaba Blanca Fernández. “Esto es algo que cae por su propio peso y yo no lo entiendo salvo por ese miedo que el señor Núñez tiene a Page y que no lo quiere de candidato”, resaltó en rueda de prensa. Además, señaló que es “todo una broma de mal gusto” que finalmente hace daño al PP.

Aborto en Castilla y León

Por otro lado, la también consejera de Igualdad ha lamentado “la polémica artificial” que se ha creado alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León, donde Vox ha propuesto que las mujeres puedan escuchar el latido fetal antes de abortar. “Entra dentro de la estrategia de la derecha para limitar la libertad de las mujeres con decisiones totalmente absurdas que ni siquiera aclaran”, lamentó la socialista.

“Hay un jaleo que nadie entiene y no se puede consentir que la ultraderecha condicione las políticas que afectan a las mujeres”, resaltó. Esta es mi posición también como consejera de Igualdad, que es una barbaridad y una polémica artificial que está debilitando al PP. Sorprende la tibieza del PP en la defensa de los derechos de las mujeres. Ese es el temor de fondo que tenemos“, recalcó.

“Pinza” entre Podemos, PP y Vox

Finalmente, y en relación a las palabras del coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón quien señaló que “vetaría” a Emiliano García-Page, la portavoz del Ejecutivo regional aseguró que esto se “enclava en una pinza perfecta que hacen PP, Vox y Podemos”. “Podemos quiere quitar a Page y esta decisión se enclava en esta pinza perfecta que hacen PP, Vox y Podemos de Castilla-La Mancha, seguramente lo único en toda España”, recalcó.

Es algo “bastante sorprendente”, continuó, recordando que el PP inclusó “agradeció” la propuesta a García Gascón. “En mi tierra esto es tinto y en el jarro y esto pertenece a una pinza que están formando entre Podemos, el señor Núñez y posiblemente Vox. Podemos tendrá que explicar a sus votantes si va a facilitar la entrada de Vox”, resaltó.