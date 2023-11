PP y Vox fuerzan plenos municipales contra la amnistía y el PSOE rechaza votar: “Respeten las instituciones”

Horas antes de que arranque la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, tanto PP como Vox mantienen el pulso para evitar un gobierno de coalición en España.

En dos ciudades de Castilla-La Mancha ese pulso se ha trasladado hoy hasta los ayuntamientos. En Guadalajara y en Ciudad Real ambas formaciones de derechas han forzado la convocatoria de plenos “urgentes y extraordinarios” para debatir una moción conjunta contra la Ley de Amnistía que se tramitará en las Cortes Generales. También para rechazar los acuerdos suscritos por el PSOE para garantizar la mayoría parlamentaria que les permita gobernar. “Una ignominia”, aseguran.

En Guadalajara la moción se ha aprobado con los votos de PP y Vox, un total de 13, frente a la abstención de Aike -partido local- y la negativa de los socialistas a emitir un voto en uno u otro sentido.

“El PSOE no ha participado en la votación porque no estamos de acuerdo en la celebración del Pleno y quiero que conste en acta”, decía la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz.

Ha sido una sesión plenaria tensa en la que la socialista se han limitado a pedir “respeto para esta institución”, en referencia al Ayuntamiento. “Se empeñan ustedes en convertir también este pleno en su instrumento político. Es vergonzoso e indecente. La convocatoria del pleno es tendenciosa y oportunista”, decía la edil socialista.

Una y otra vez, el PP y también Vox han pedido al concejal socialista y diputado nacional del PSOE, Alberto Rojo “posicionarse” sobre cuál será el sentido de su voto en el Congreso de los Diputados. La propia alcaldesa Ana Guarinos le ha pedido a Rojo que tenga “valor” y ha justificado la necesidad del pleno municipal. “¿Pretenden que como alcaldesa me calle? No nos insulten la inteligencia”. También ha cargado contra el PSOE a cuenta de Euskadi. “¿Van a olvidar también 379 delitos de ETA? El pacto con Bildu no lo conocemos”.

Aike a PP y Vox: “Alimentan una bestia y traerá consecuencias a la convivencia”

Mientras, la portavoz de Aike, Susana Martínez que se ha abstenido al votar la moción criticaba la cita. “Han convocado un pleno para debatir un tema que no es municipal y del que además ya hemos hablado”, afeaba a PP y Vox.

“No es de competencia municipal. Nada de lo que digamos hoy aquí servirá para nada. No va a tener ninguna relevancia”. Pese a reconocer que la cuestión es “relevante”, ha comentado que “no es aquí donde tenemos que tratar el tema ni decir a los representantes públicos lo que tienen que hacer mañana”, decía la edil, en alusión al debate de investidura en el Congreso.

Susana Martínez acusaba directamente a la alcaldesa del PP Ana Guarinos de “fines partidistas” en la convocatoria de un pleno que costará dinero a las arcas públicas de la ciudad. “Están usando las instituciones, sus cargos de concejales y el tiempo de los funcionarios de esta casa”, criticaba para pedir “respeto” a la labor de las diferentes instituciones.

“Están usando medios y recursos municipales para defender las consignas que les marcan desde Madrid. Si quieren dar la batalla, como decían el domingo en la concentración, háganlo con sus medios, pero no con los de esta institución”, espetaba a PP y Vox.

¿Quieren salir a la calle? Estupendo. Estoy muy a favor de la movilización ciudadana“, proseguía, aunque ha advertido que ”no todo es manifestarse. Si se sale a la calle a insultar, eso no es una manifestación“, incidía la edil de Aike, que ha dicho no concebir que se salga a la calle ”a señalar o a crear tensión, crispación y violencia“.

Después ha enumerado algunas de las consignas de las concentraciones de los últimos días, tales como “Marlaska, maricón”, “Es una puta, Irene es una puta”, “el rey es un felpudo, un masón”, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “traidores, mercenarios o piolines”, además de los repetidos “Sánchez a prisión”, relataba, para recordar que los lemas se coreaban “con la banda sonora de fondo del ‘Cara al sol’ o con aguiluchos en las banderas y otros símbolos franquistas”.

Para Susana Martínez, PP y Vox “alimentan una bestia y traerá consecuencias a la democracia y a nuestra convivencia” cuando, decía, “exaltan la homofobia, el racismo, la misoginia, el machismo…”, además de lanzar “discursos incendiarios que hablan de golpe de Estado, de dictadura, de destruir la democracia, de gobierno ilegal o de devolver golpe por golpe”, ha seguido criticando.

PP y Vox han cargado contra la concejala de Aike. Los ‘populares’ asegurando que “la bestia” a la que alude “se llama independentismo, alimentada por el presidente del gobierno para mantenerse a toda costa en el poder”. El portavoz del PP Alfonso Esteban tildaba de “tibia” a la edil de Aike. “A los tibios los vomita el diablo. Hay que tomar posición”, decía para incidir en que la concentración en Guadalajara del pasado domingo fue “pacífica” y que la cuestión “preocupa” a los guadalajareños.

El portavoz de Vox Víctor Sánchez Morejón acusaba a Susana Martínez de “tergiversar conceptos y palabras” y negaba insultos o la presencia de símbolos franquistas en las calles. “No he oído nada de eso ni he visto nada de lo que dice. Igual tiene pesadillas con eso”.

El intercambio dialéctico ha proseguido cuando la concejala de Aike recordaba que “para ser presidente de España lo único que hay que hacer es conseguir una mayoría parlamentaria. Así funciona la democracia. Probablemente ocurra mañana. Contra eso no pueden hacer un discurso catastrofista como si se fuera a acabar el mundo” y en este sentido, añadía, “que PP y Vox no gobiernen este país no es el fin del mundo”.

A PP y Vox les recordaba las palabras de Javier Crudo en un artículo publicado en elDiario.es. “Nuestra democracia se construyó sobre una amnistía. No le tengan tanto miedo”.

Vox: “Quieren condenar a los castellanos de la Mancha a ser ciudadanos de segunda”

En Ciudad Real, un escenario y protagonistas distintos, pero argumentos similares de las derechas, junto a las que también se ha posicionado la edil de Ciudadanos, Eva Masías. La moción salió adelante con los votos de Vox, PP y Ciudadanos. Por su parte, el PSOE al igual que en Guadalajara, se abstuvo de realizar cualquier votación.

“Rechazo absoluto a esta maldita ley de amnistía”, es la conclusión del concejal de Vox en Ciudad Real, Luis Alberto Marín. En el ayuntamiento ciudadrealeño también se impulsó un pleno “extraordinario y urgente” convocado por la “profunda relevancia” que tiene la amnistía para los vecinos de la ciudad, según la convocatoria firmada por el alcalde, Francisco Cañizares del PP.

El edil de la extrema derecha aseguró que no quiere ser “derrotista, agorero o catastrofista”, pero describe una España que vive un momento de “extraordinaria gravedad” porque se está “atacando la unidad nacional”, así como la “convivencia entre españoles” y el Estado de Derecho. “No se puede permitir que la amnistía se configure como contrapartida en una negociación política”, recalcó.

“No hemos ido de paseo o de fiesta, vamos indignados”, añadió en otro turno de palabra el concejal y también diputado nacional Ricardo Chamorro, que acusó al PSOE de aliarse con una “élite de delincuentes” que “quieren romper nuestra patria”. “Nos enfrentamos con los que quieren acabar con el estado nacional, quebrando la cohesión. Nos rebelamos con este nuevo feudalismo que quiere perdonar a delincuentes, golpistas y terroristas y los que quieren condenar a los castellanos de la Mancha a ser ciudadanos de segunda”, señaló.

Ha ido más allá en sus alegaciones contra la amnistía. “Cada muerto que se produzca en la carretera N-430 será responsabilidad de un gobierno que prefiere condonar miles de millones a los ricos en vez de arreglar una carretera fundamental para el desarrollo nacional y la cohesión territorial”, resaltó Chamorro. “Ya no va a regir el imperio de la ley con esta ley de amnistía”.

También intervino Eva Masías, la única concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento. “Es una vergüenza el ataque al Estado de derecho, a la independencia judicial”, afirmó la edil que lamentó que se perdonará a quienes “cometieron delitos y violaron derechos y libertades de millones de ciudadanos”. En su opinión, “esta ley va a implicar admitir que sólo por necesidad política podemos perdonar cualquier tipo de delito”, remató Masías, quien condenó los cánticos contra la “Monarquía, la policía y contra la prensa”.

El concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo (PP), citó en su argumentación palabras de Felipe González en el Congreso de los Diputados de 1988. “Antes de aceptar imposiciones, puede dimitir o convocar elecciones”, relató. “Es un grave ataque para la Constitución, porque otorga carta blanca a un referéndum de autodeterminación”, resaltó en relación a la amnistía. “Es un fraude moral”, concluyó.

Además, criticó que el PSOE “va a amnistiar delitos de terrorismo y le preocupan las manifestaciones pacíficas de su ciudad”. “Nos van a decir que nadie por la calle les ha parado para afearles lo que está haciendo el PSOE. No lo creo. Les aconsejo que no les den la espalda”, señaló el edil. “Estos acuerdos quiebran la igualdad de los españoles ante la ley y condonan hechos delictivos”, remató Arroyo.

Finalmente, por parte del PSOE, Sara Martínez criticó que se haga “por primera vez” una “utilización perniciosa, sesgada y manipuladora” del pleno municipal. “Este pleno que debe ser el máximo órgano de la soberanía popular ha sido manipulado de manera partidista”, recalcó. Sin embargo, también advirtió de que el grupo se siente “orgulloso” de pertenecer al PSOE. “Tenemos la conciencia muy tranquila”, concluyó.