“Si se toma la medida del toque de queda parece razonable que se haga a nivel nacional", según el Gobierno de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reiterar hoy su posición sobre el debate que se ha suscitado en España sobre la posible aplicación del toque de queda para combatir la COVID-10, después de que el presidente regional, Emiliano García-Page reclamase ayer “homogeneizar” las medidas en todo el país.

Illa analizará con las comunidades establecer un toque de queda, pero avisa de que "requiere un estado de alarma"

La cuestión estará sobre la mesa este jueves Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). “Vamos con ánimo constructivo al Consejo Interterritorial”, ha dicho hoy la consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego.

“El toque de queda es muy llamativo y ha copado todos los titulares, con la mera insinuación del consejero de Sanidad (de Madrid), que podría ser una medida eficaz”, señalaba Blanca Fernández para afirmar que “no hay que descartar absolutamente nada, pero conviene tener cosas claras, meridianas, a nivel nacional”, ha dicho la consejera, para concluir que “si se toma la medida del toque de queda parece razonable que se haga a nivel nacional”.

Ha considerado “muy sensato” que sea en el foro del Consejo Interterritorial de Salud dónde “se produzca el diálogo” y ha trasladado “la lealtad al Gobierno de España y al resto de comunidades autónomas” por parte del Gobierno castellanomanchego.

Fernández ha sido preguntada sobre la posibilidad de endurecer las medidas respecto a las reuniones familiares en la región. En concreto, si se optaría por la solución gallega de optar por las familias burbuja.

La consejera ha recordado que Castilla-La Mancha ya tiene en marcha medidas de nivel 1, 2 y 3 con restricciones de distinto grado que pueden afectar a áreas sanitarias completas e incluso a toda una provincia y ha considerado que son “medidas solventes hasta ahora”.

No obstante, añadía, “no nos temblará la mano para medidas como el confinamiento perimetral”, el mismo que se aplicó hace unas semanas en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Huelga indefinida en el transporte sanitario: "Es un conflicto entre empresa y plantilla"

Blanca Fernández se ha referido hoy a la huelga indefinida convocada por CCOO en el transporte sanitario de la región que el Gobierno regional mantiene externalizado en varias empresas.

La huelga ha pasado a ser indefinida, según anunciaba el sindicato CCOO. “Es un conflicto entre empresa y plantilla”, ha dicho la portavoz, remarcando el “interés” sindical en “involucrar a la Administración regional”.

La consejera señala que tanto Sanidad como el SESCAM trabajan en posibles “soluciones” aunque ha apelado a la “voluntad de las partes”.

Considera que “en estos momentos no es razonable que haya una huelga en el transporte sanitario” y ha afeado “las limitaciones que CCOO ha puesto sobre la mesa y que no se comprenden por parte de la ciudadanía, como dejar a una persona en la camilla a las puertas de un centro de salud. La mayoría de la plantilla no hará eso por razones lógicas y humanitarias”.

El sindicato anunciaba el endurecimiento de la protesta si no se cumplen las condiciones del convenio colectivo. “El Gobierno se compromete a seguir trabajando para buscar solución”.