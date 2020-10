La huelga del transporte sanitario en Castilla-La Mancha entra "en nueva fase" y pasará a ser indefinida

Los sindicatos y comités de empresa convocantes de la huelga del transporte sanitario, iniciada el pasado 29 de septiembre y prevista hasta el próximo día 30, han anunciado hoy que la huelga pasará a ser indefinida a partir de esa fecha. “Estamos finalizando la tercera semana de la huelga que tenemos convocada para todo el mes de octubre y la tensión va en aumento puesto que vemos que tanto la gerente del Sescam como el consejero de Sanidad, o el Gobierno regional en su totalidad, no atienden a los 1.700 trabajadores y trabajadoras de toda Castilla-La Mancha que tienen una justa reivindicación: que se cumpla su convenio colectivo", ha afirmado Alfonso Tercero, responsable sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

De este modo, la "respuesta de los trabajadores" es la convocatoria de una huelga indefinida, según confirmaba el sindicato en la concentración frente a las puertas de la consejería de Sanidad, donde han pedido la dimisión del consejero, Jesú Fernández y la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal. Han sido, entre otros, los servicios mínimos decretados por la consejería, lo que les ha llevado a anunciar una convocatoria de huelga definida que mantendrán "hasta que aquí se cumpla el convenio colectivo, hasta que tanto empresas como Administración regional den solución al problema".

“Una de dos: o solucionan el conflicto o nos van a tener en huelga hasta que se cansen de que estemos en la calle, cada vez con más seguimiento y cada vez con medidas un poquito más duras”, señaló por su parte Juan Antonio Martín Cortijo, presidente del comité de empresa de la contrata que presta el servicio en la provincia de Ciudad Real, la UTE SSG-Digamar. Igualmente, han recordado la "imposición" de servicios mínimos que "ya eran abusivos desde el inicio de los paros y que ahora inventa una fórmula mediante la cual, cualquier servicio del transporte sanitario puede ser un servicio mínimo".

En la misma línea, Martín Cortijo denunció “la falta de vergüenza que tienen” -el consejero y la gerente del Sescam. “Anuncian la rescición de contratos en tres de las provincias de la región, no sabemos qué va a pasar con la otras dos, no han dicho nada. Desde el día 7 que publicaron la rescisión, nadie se digna a reunirse con los interlocutores validos que somos nosotros, los convocantes. Si se han reunido con representantes sindicales que no han convocado esta huelgan, si han tenido contactos con asociaciones profesionales, pero no sabemos para qué”.

“Poco les importa al consejero y la señora Regina Leal la situación de los trabajadores del Transporte Sanitario y menos aún la de los pacientes; porque, como todos sabemos, las huelgas que nosotros hacemos repercuten en la asistencia a los pacientes. Mucho salir en la tele dándonos gracias y aplausos, pero a la hora de solucionar los problemas que tenemos no dicen absolutamente nada”, concluyó Martín Cortijo.