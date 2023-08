Uno de los asentamientos “infrahumanos” de temporeros en Albacete, a vista de dron

El Colectivo Sin Fronteras de Albacete ha querido mostrar desde arriba uno de los asentamientos de personas temporeras que se mantienen en Albacete para denunciar de nuevo la situación en la que se encuentran. Concretamente, ha hecho público un vídeo a vista de dron del asentamiento de Las Peñas.

Albacete, los temporeros invisibles: “Necesitamos urgentemente un plan de alojamiento”

Más

“Este podría ser cualquier campo de refugiados en Turquía o Serbia, pero es Albacete. Un asentamiento chabolista al lado de la ciudad, donde cientos de personas vivimos en condiciones infrahumanas”, afirma en la voz en off del vídeo una de las personas que allí residen.

Este colectivo pone el acento otra vez en sus condiciones insalubres. “Nos preguntamos por qué en Albacete hemos decidido mirar para otro lado, levantar muros que impidan a ciertas personas convivir y compartir. ¿Por qué como sociedad no aplicamos los valores fundamentales como la igualdad y la fraternidad? Esa que esperaríamos para nosotras, para los nuestros. Migrar sigue siendo un derecho, tener una vida digna también”, afirma.

“Puede que, si lo miras desde arriba, no apartes la vista. A vista de pájaro no puedes ver sus caras, ni hablar con ellos, pero puedes intentar imaginar cómo es la vida ahí abajo, donde los muros también están. Fíjate bien: no es un hormiguero, son personas sobreviviendo, mientras esperan una oportunidad”.

Colectivo Sin Fronteras lleva cuatro años denunciando la situación de este asentamiento y de la condicones en las que viven entre 300 y 400 personas temporeras que acuden cada campaña, cada año, a trabajar, recogiendo “gran parte de lo que se pone en nuestras mesas”. Esta asociación ha censado y actualizado la situación cada año, ha mostrado el entorno insalubre y peligroso del asentamiento y ha trasladado el interés de estas personas “de vivir de otra manera asumiendo un coste mínimo”.

“Hemos pasado estudios, propuestas y ejemplos a las diferentes administraciones y en los órganos competentes en nuestra ciudad de cómo funcionan bien en otras ciudades y países las campañas para las personas temporeras. No nos cansaremos, no bajaremos los brazos, seguiremos siendo su voz y estamos convencidas que con voluntad política e institucional, con apoyo de las diferentes organizaciones y colectivos, lograríamos que está violación constante de los derechos humanos en Albacete se eliminaría por completo”.