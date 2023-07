Ecologistas lamenta que se “confirma la falta de control” de los residuos de la planta de biogás en Balsa de Ves

Ecologistas en Acción ha lamentado que la documentación remitida por la Junta de Castilla-La Mancha “confirma la falta de control” de los residuos que se “vierten en los campos” desde la planta de biogás de la localidad albaceteña de Balsa de Ves. Igualmente, recuerdan que “desde 2010, la empresa no ha cumplido su obligación de proporcionar el plan de gestión de purines sin que a fecha actual lo haya hecho”.

Así lo señala la organización tras analizar la información. “Gran parte del contenido es el proyecto técnico previo que la promotora envió a la Junta antes del estudio de Impacto Ambiental, documentación totalmente obsoleta en tanto en cuanto no corresponde siquiera con la autorización ambiental integrada concedida en su momento”, aseguran. De este modo, recalcan como, por ejemplo, aparece una balsa de almacenamiento de la fracción líquida una vez salida del separador de 90.000 metros cúbicos que “no se nombra en la Autorización Ambiental Integrada definitiva”. “No se entiende por tanto el envío de un documento técnico desfasado”, critican.

Por otro lado, en relación a una pregunta sobre las analíticas practicadas al suelo previamente al vertido de digerido, que se trata de un procedimiento “absolutamente necesario para evitar un exceso de nutrientes”, aseguran que la respuesta es “inquietante” y que “muestra el desamparo” de la ciudadanía ante los proyectos como el de la planta en Balsa de Ves. “La empresa no realiza analíticas de suelo antes, ni después de aplicar el digestato, no exigible cómo controles a realizar en la autorización AAI original, ni sus posteriores modificaciones y por tanto no disponible en este Servicio”, citan. Y añaden: “Esta respuesta es toda una demostración de la falta de garantías con que operan este tipo de plantas”.

Igualmente, Ecologistas en Acción considera que es “inaceptable” que no se haya entregado un nuevo plan de gestión del estiércol, que sí se ha exigido a la empresa por parte de la administración regional. A esto, añaden que en trece años, la planta ha aumentado su cantidad de co-sustratos entrantes, pasando de 3.000 a 23.000 toneladas entre 2013 y 2022. “Ante la solicitud de las entradas diarias de co-sustratos a la planta en formato digital, la Consejería contesta de que los datos obran en poder del gestor y sólo se pueden proporcionar los anuales, y no se aporta listado de empresas de origen de los residuos”, resaltan. Esta respuesta, según los conservacionistas, da cuenta otra vez de la referida falta de control por parte de la administración y de la impunidad total de las empresas respecto de la información que proporcionan.

Todo lo relatado muestra según Ecologistas en Acción la desprotección de los ciudadanos ante las cuestionables prácticas de las empresas del porcino y de la ingeniería legal que se construye para considerar el digerido como un buen fertilizante a pesar de que se desconoce por completo su composición. Toni Jorge, portavoz de la organización en la Manchuela, explica que “se nos ha proporcionado una información claramente sesgada y parcial que nos reafirma más en considerar esta planta como de una opacidad sangrante y que cuenta con los beneplácitos de la administración”.