El PP cree que el acuerdo “pobre y escaso” para bajar ratios y horas lectivas en Castilla-La Mancha responde a la cercanía electoral

La vicesecretaria de Participación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Beatriz Jiménez, ha asegurado que el acuerdo sobre la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha “no tiene ningún sentido ser firmado a escasos meses del final de la legislatura” y que la decisión “corresponde a la proximidad de las próximas elecciones autonómicas”.

“Este acuerdo demuestra, a las claras, que el Gobierno de Emiliano García-Page no ha cumplido su propio programa electoral después de dos legislaturas al frente de la región y es claramente insuficiente”, ha señalado.

El PP señala que la negociación con los sindicatos ha sido “dilatada en el tiempo” por el propio Ejecutivo regional, lo que denota “pocas ganas de sentarse a negociar con los sindicatos la mejora en las condiciones del personal funcionario docente no universitario de la región y la mejora en general del sistema educativo”, ya que solo ha sido respaldada por ANPE y UGT.

Jiménez ha incidido en que el acuerdo se establece en dos grandes bloques. El primero de ellos (cursos 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025), y el segundo bloque, a partir del curso 2025/2026 tratará de ir avanzando.

Tilda de “lento” el proceso de bajada de ratios ya que “para el curso que viene la ratio se bajará solo en Infantil de cuatro años, donde además se ve favorecida esta situación por el descenso de la natalidad” o que en Primaria “será una bajada progresiva y lenta” además de que en este primer paquete de medidas no se incluye ninguna bajada de ratios en Secundaria o Bachillerato.

“Aunque con promesa de negociación, no parece una medida como para estar contentos y que mucho menos les legitima para creer en ella, y si no recuerde señor Page, como uno de los compromisos estrella con los que usted accedió al Gobierno castellanomanchego en el año 2016 fue la bajada paulatina de las ratios”. Algo que recuerda, según estableció la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de aquel año se llevaría a cabo en un plazo de cuatro años. “No solo no lo hizo, sino que fue el Tribunal Superior de Justicia en sentencia del 2019 le tuvo que recordar que las resoluciones que fijaban la ratio en los años 2016 y siguientes, eran contrarias a lo dispuesto en la normativa”, ha recordado la vicesecretaria del PP-CLM.

Propuesta “pobre y escasa” y que no cumple la propia ley socialista

Jiménez recuerda que la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el PSOE, recomienda 23 horas lectivas para Infantil y Primaria y 18 para el resto de enseñanzas de régimen general. Así que, subraya, “la propuesta de 24 en Infantil y Primaria para el curso 2022/2023 y la bajada de un periodo lectivo semanal, pasando de 20 periodos a 19, para los docentes de Enseñanzas Medias, en el curso 2024/2025, se antojan pobres, y escasas”, ha destacado.

El resto de medidas, añade, en relación al incremento de dos a cuatro los días de libre disposición retribuidos, reuniones telemáticas para órganos de coordinación docente, nuevo acuerdo de ordenación y gestión de listas de aspirantes a interinidades que favorezca la estabilidad de este profesorado, nueva plataforma que mejore el actual sistema de adjudicación de sustituciones, flexibilización de los criterios para la dotación de apoyos en Educación Infantil tienen, según la 'popular', un denominador común y es que “no incrementan la partida económica dedicada a materia educativa, no suponen un solo euro”. Mención aparte, indica, está el Plan de reducción de la burocracia que tiene “tintes cómicos”. El PP cree que “ha aumentado exponencialmente la misma hasta provocar el hartazgo y hastío de la comunidad educativa”.

La estabilización del profesorado

También alude a la estabilización del profesorado derivada de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que, explica, “les ha obligado” a tomar medidas para intentar llegar a ese 8%, que no podrá superar a partir del 1 de enero de 2025, según recoge la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Alude a la convocatoria de una mesa sectorial de personal docente no universitario en sesión extraordinaria en Toledo, el 5 de abril de 2022. “Se han visto obligados por Ley a su cumplimento”.

“Mienten” sobre contrataciones docentes

Jiménez asegura también que “mienten” sobre las contrataciones de los docentes en cuanto a las cifras. “La mayoría del trabajo es precario con medias jornadas y estas medidas solo viene a demostrar el incumplimiento reiterado de las promesas”, defiende porque no se bajan las horas lectivas de forma inmediata en Enseñanzas Medias, ni se reducen las horas lectivas a los mayores de 55 años; no existe una bajada generalizada de las ratios; no se paga el verano a los interinos a partir de 5 meses y medio trabajados, la propuesta del cobro del verano del profesorado interino debe ser igual a la mejor situación de cualquier otra comunidad autónoma: 5,5 meses y no los 8 propuestos. no se recuperan los apoyos de educación infantil, a partir de seis unidades como estaba anteriormente. “Es una propuesta que mantiene al profesorado de Castilla-La Mancha con las peores condiciones laborales de todo el Estado”.