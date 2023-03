Unanimidad sindical en el nuevo pacto para las bolsas de trabajo del personal interino en Educación

La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado con unanimidad el nuevo Pacto que afecta al personal interino en educación, más de 7.000 personas en Castilla-La Mancha. A la cita acudieron los cinco sindicatos, ANPE, STE, CCOO, UGT y CSIF, junto a jefes de Servicio y el director general de Recursos Humanos de la consejería. Las organizaciones han trasladado su “satisfacción” por el acuerdo. ANPE resalta que se introducen mejoras para la estabilidad para los próximos cuatro cursos escolares.

La organización resalta que se ordenará a los integrantes de las bolsas de aspirantes a interinidades de vacantes y sustituciones en los centros públicos de la región. Ademáss, se han incluido dos medidas que consideran “fundamentales” para favorecer la estabilidad del profesorado interino. Por un lado la “no caducidad” de la nota de oposición desde el año 2010 y el mantenimiento en dichas listas del profesorado de FP que no pueda participar en las oposiciones de Secundaria.

Por otro lado, resaltan que se mantiene el mismo baremo respecto a porcentajes de experiencia, nota de oposición y otros méritos, que recogía el Pacto anterior, y se adapta al sistema no eliminatorio de las oposiciones de Educación Media de 2023. También se reservan plazas, una de cada diez sustituciones, para aspirantes que obtengan una calificación media de 8 o más puntos en las pruebas de la oposición y no obtenga plaza. “Una cuestión que abre la posibilidad a que nuevos aspirantes con altas calificaciones tengan opciones de empezar a trabajar”, señalan.

“Estabilidad” para el colectivo

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, señala que “los cambios dan estabilidad a este colectivo, la Consejería ha accedido finalmente a todas las propuestas, consciente de que eran totalmente necesarias”, aunque “todavía faltan por abordar algunos temas que den seguridad a los interinos, pero debe reflejarse en la Orden de Interinos que se negociará tras este Pacto”. Entre ellos, señalan que el personal interino tenga los mismos derechos que los funcionarios definitivos, una regulación “más operativa” para las bolsas extraordinarias o que las asignaturas que pueda impartir cada profesor, se hagan a partir de la titulación que se posea.

Además, desde CSIF resaltan que esta mejora en las condiciones servirá “para que no falten docentes en especialidades como Matemáticas, Física y Química, Inglés, o en las enseñanzas vinculadas a la Formación Profesional”. “Son otros puntos fundamentales, porque además de la estabilidad, también es preciso que los docentes interinos tengan seguridad en sus puestos de trabajo, que tengan unas buenas condiciones laborales para que no se marchen a otras comunidades autónomas”, añade Ranz.

Desde CCO han resaltado que el objetivo era garantizar “al máximo” la estabilidad de estos profesionales, y que este Pacto mejora al anterior acuerdo, gracias a que las notas no caduquen y a que se da “solución” al profesorado que no pueda participar en el proceso selectivo por estar en bolsa ordinaria. De todos modos, señalan que no se ha podido “eliminar la introducción de un colectivo preferente para la adjudicación de sustituciones para aquellas personas que obtengan una puntuación igual o superior a 8”, porque es una “apuesta firme de la Consejería”. Finalmente, desde el sindicato han pedido que se les facilite la orden para negociar “con tiempo y con menos urgencia” y poderla analizar “detenidamente”.

Por parte del STE se celebra que la norma solucione la “difícil situación” que atravesaba el prfesorado interino técnico de Formación Profesional, “ya que la anterior reglamentación dejaba en la calle a docentes con más de 25 años de antigüedad”. “Ahora, el profesorado puede elegir la mejor nota de la oposición desde el 2010 para la rebaremación en las listas”, apuntan. De todos modos, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza afirman que los cambios aceptados en la Mesa “representan el mínimo común múltiplo al que se ha podido llegar”.

A esto añaden que el acuerdo actual llega después de una propuesta por parte de la administración “que suponía un ”paso atrás“ respecto al anterior pacto.