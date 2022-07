UGT reivindica una Ley de Agentes Medioambientales en Castilla-La Mancha

Con motivo de la celebración hoy 31 de julio del Día Internacional de los Agentes Forestales y Medioambientales, el sindicato UGT ha recordado al Gobierno de Castilla-La Mancha la “necesidad” de aprobar una ley regional de agentes medioambientales, una demanda que “lleva muchos años encima de la mesa”.

En este día, UGT Servicios Públicos hace hincapié en el trabajo que realizan los agentes medioambientales y en las reivindicaciones por las que siguen luchando, entre ellas, también la aprobación definitiva de la Ley Básica Estatal de los Agentes Forestales y Medioambientales a nivel estatal, marco necesario para que estos funcionarios puedan ejercer su labor de una manera más segura y eficaz.

En tercer lugar, exigen un nuevo marco normativo para los incendios forestales (lleva vigente desde la era Cospedal); la segunda actividad para aquellos agentes que no pueden llevar a cabo labores como la participación en incendios forestales de manera activa, para que puedan hacer otras funciones dentro del operativo; y por último, pero no menos importante, el paso al grupo B que se incluyó en la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha, publicada en el año 2011, pero que todavía no se ha hecho efectiva.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores recuerda que “los agentes medioambientales son la primera línea de defensa contra las agresiones al medio ambiente”: realizan las funciones de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal según la Ley estatal 43/2003 de Montes.

También ejercen la custodia de montes públicos; la vigilancia de áreas protegidas; la vigilancia y protección de la fauna y flora silvestres; la inspección de los aprovechamientos forestales y obras de la comunidad autónoma en materia medioambiental; la vigilancia del uso público y de las agresiones que se produzcan al medio natural; participan en las labores de prevención y extinción de incendios forestales; son los funcionarios que realizan la vigilancia de la actividad cinegética y piscícola; y defienden la integridad de las vías pecuarias de la comunidad autónoma.

“El 31 de julio se conmemora el World Ranger Day, un día en el que originariamente se recordaba a los rangers caídos en acto de servicio alrededor de todo el mundo. Ahora también se utiliza para recordar el trabajo que realizan los rangers protegiendo los recursos naturales. Queremos recordar a nuestros compañeros caídos en acto de servicio el día 21 de enero de 2017, los agents rurals Xavier y David”.