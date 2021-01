Castilla y León no pondrá la segunda dosis a quienes se saltaron el protocolo

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido este lunes que, "en ningún caso" aquellas personas que se hayan puesto la vacuna antes de tiempo van a recibir la segunda dosis, por lo que tendrán que esperar a que su grupo de población comience a ser inmunizado: "Tendrán alguna inmunidad tras haber recibido la primera, pero no vamos a ponerle la segunda hasta que le toque", ha aseverado la consejera.

Casado ha señalado que, aunque las irregularidades son "mínimas", se van a estudiar y a investigar posibles vacunaciones de la COVID-10 fuera del protocolo, que ha achacado tanto a "errores" como a "picaresca": "Vamos a vigilar ese proceso, vamos a valorar cuando es picaresca, cuando no lo es y cuando no es verdad", ha indicado. En ese sentido, ha apelado a la ética de los ciudadanos y que si alguien cree que se le ha colocado por error en un grupo de vacunación que no le corresponde, lo haga saber. "Todo el mundo sabemos dónde estamos y si tenemos que estar en un listado no", ha indicado.

Por su parte, la consejera de Familia, Isabel Blanco, ha anunciado en una comparecencia anterior también este lunes, que se han abierto expedientes a varias residencias que vacunaron de manera irregular, como el caso de un centro vallisoletano en el que se vacunó al alcalde, al párroco y a dos concejales. Blanco ha asegurado que en el caso que se detecten irregularidades, si en esos centros hay plazas concertadas, cuando fallezca la persona no se renovarán los conciertos.

A pesar de estos fallos, la campaña de vacunación sigue avanzando. Según la responsable de Sanidad, está previsto que a lo largo del día lleguen 28.000 dosis de la vacuna a Castilla y León. Los datos, avanzan a un ritmo más lento de lo deseado, según la consejera, debido a que se han suministrado menos dosis de las que se habían comprometido. Desde que se comenzó la vacunación a finales de diciembre, se han puesto en la comunidad 92.335 dosis, y 9.566 personas han recibido ya la vacunación completa.