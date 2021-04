El consejero de Transparencia de Castilla y León remite "a Google" a los periodistas si quieren conocer el currículum de los más de 40 asesores del Gobierno

El portavoz, vicepresidente y consejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha remitido a los periodistas "a Google" si quieren conocer el currículum de los más de 40 asesores con los que cuenta el Gobierno autonómico, y de los que sólo se publica "sueldo, nombre y dos apellidos", algo que considera suficiente, a pesar de su partido, Ciudadanos, siempre ha hecho hincapié en el "mérito y capacidad" a la hora de acceder al mercado laboral y en concreto a los cargos de libre designación.

Igea se ha zafado de este modo de la pregunta planteada por elDiario.es acerca del asesor de la Consejería de Presidencia de la Junta, Carlos Paramio, que aparece en un vídeo grabado mientras conduce, bailando y sin las manos en el volante. El vicepresidente no sólo no ha valorado la situación, sino que ha presumido de transparencia y ha señalado que el Gobierno de España no informa sobre "los más de 700" asesores que tiene, ni ninguna comunidad autónoma. No es cierto. Entre otros muchos, la Comunidad de Madrid es uno de los Gobiernos autonómicos que sí que da a conocer nombre, sueldo y trayectoria de sus asesores, tal y como puede comprobarse en su apartado de Transparencia.

El consejero de Transparencia, Ángel Ibáñez, presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, ha asegurado no saber ni a qué video ni a qué asesor se refería la pregunta. No ha contestado por tanto sobre qué materia asesora Paramio, licenciado en Historia del Arte y que lleva más de una década encadenando puestos de libre designación en administraciones públicas como la Delegación del Gobierno, el Parlamento de Castilla y León y la Junta, con el paso por diversas consejerías hasta que recaló, hace dos años, en Presidencia. Ni cuando se le ha reiterado la pregunta, esta vez precisando el nombre de su asesor, Ibáñez se ha querido pronunciar "hasta ver el vídeo".

Poco después, Igea ha vuelto a intervenir para reconocer que la publicación de los currículos de los asesores de la Junta se ha recogido en el Anteproyecto de la nueva Ley de Transparencia de Castilla y León. "No es que lo hayamos cambiado en estos cinco minutos, pero su sugerencia ya está recogida en esa Ley de Transparencia a la que, por cierto, han votado en contra los alcaldes del partido socialista", ha añadido.