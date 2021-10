El director de la Seminci descarta eliminar la distinción de género en premios de interpretación hasta que haya paridad total

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo, ha incidido en que el festival no se plantea eliminar la distinción de género en los premios de interpretación hasta que no exista una paridad total entre actores y actrices: "El día en que las mujeres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos salarios que los hombres; ese día me lo pensaré".

"De momento no, porque no están en igualdad y, además, para qué me voy a quitar parte del glamour y de la visibilidad que tiene un festival quitando uno de los dos premios. No encuentro ninguna razón para quitar estos premios", ha incidido el director de Seminci en una entrevista concedida a Europa Press.

El primer festival en eliminar los premios a la mejor actriz y al mejor actor ha sido la Berlinale, que en su pasada edición fusionó ambos en un galardón sin distinción de género, una estela que ha seguido el festival de San Sebastián, que este año ha otorgado su primera Concha de Plata a la mejor interpretación 'ex aequo' a dos mujeres, Jessica Chastain, por 'Los ojos de Tammy Faye', y Flora Ofelia, por 'Hofmann Lindahl'.

No hasta que exista la "igualdad total"

Una novedad que Angulo, si bien respeta, no pretende incluir hasta que exista "igualdad total". Sin embargo, sí percibe un "indudable" cambio de paradigma, más aún en un año en que el Oscar --'Nomadland', de Chloé Zhao--, la Palma de Oro de Cannes --para 'Titane', de Julia Ducournau-- y el León de Venecia --para 'L'evenement', de Audrey Diwan, que competirá en Sección Oficial-- han recaído en manos femeninas. "Aunque todavía falta mucho para que haya paridad, lo que es evidente es que, cada vez más, hay un cine de enorme calidad hecho por mujeres de todo tipo y de todas las nacionalidades", ha aseverado Angulo.

Además, el director del festival ha destacado que, en paralelo, el festival se preocupa también de ese tema, pues Seminci acoge desde hace cinco ediciones, el foro de mujeres cineastas en España, en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que cada año pone el foco sobre un tema de debate y que en esta 66 Semana se centrará en las guionistas porque "todo empieza ahí".

"Si es un guion hecho por una mujer con el punto de vista de una mujer siempre la película será distinta que si lo escribiese un hombre. Todo empieza en el guion, en la historia", ha incidido el director de Seminci, certamen que ha ido ampliando y consolidando la presencia femenina. Así, en esta próxima 66ª edición, competirán por la Espiga de Oro once películas dirigidas por mujeres, casi la mitad del total de 23 largometrajes que se proyectará en la Sección Oficial.