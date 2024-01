Castilla y León defiende que la Ebau común con otras autonomías del PP “unirá a la nación”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Ebau común con otras autonomías del Partido Popular hará que el examen sea “mejor” porque “iguala” a todos los españoles, a los que une “como nación”. A pesar de las reiteradas preguntas formuladas por los medios de comunicación, Fernández Carriedo no ha aclarado si supondrá una rebaja de la dificultad del examen o no y se ha limitado a garantizar que el examen será “mejor”. También ha emplazado a reuniones técnicas posteriores. “Dejemos que trabajen los expertos, el examen no lo voy a poner yo”, ha bromeado ante los medios.

“Lo importante es hablar”, ha zanjado el portavoz del gobierno autonómico, que ha propuesto unidad de fechas para los exámenes o llegar a un acuerdo, por ejemplo, sobre la penalización de las faltas de ortografía. “Es positivo que nos pongamos de acuerdo para hacer cosas en común. Lo que es llamativo es que sean las Comunidades las que más hagan por la igualdad o por la unidad mientras el Gobierno trabaja por la desigualdad y división de los españoles”, ha reprochado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Fernández Carriedo ha animado a todas las comunidades autónomas que quieran sumarse a implantar una Ebau común para 2025, algo que ha considerado “un esfuerzo que merece la pena”. “Todas las Comunidades que quieran sumarse con bienvenidas, ojalá sean todas”, ha aseverado el consejero 'popular', que ha criticado que el Gobierno de España no coincida con él en la idea de “avanzar en términos de igualdad y unidad”. “Vamos a trabajar en aquello que nos une, que nos es común, que nos fortalece”, ha instado Fernández Carriedo.

“Si hay un único distrito universitario, lo lógico es que no haya 17 formas distintas de acceder”, ha sostenido el consejero de Economía y portavoz del gobierno autonómico, que ha afeado a los partidos de la oposición que se quieran “descolgar” de lo que siempre han defendido. “Estábamos muy de acuerdo en pedir una Ebau única. Ahora como el Gobierno ha dicho que no quiere, parece que algunos se quieren descolgar de lo que siempre han defendido. No veo lógico que si la Ebau única era buena, ahora que se va a poner en marcha y el Gobierno parece que se opone, rápidamente haya quien esté en contra de esa Ebau solamente por motivos ideológicos”, ha afeado Fernández Carriedo, que ha apostado por un trabajo común en favor de “la igualdad de todos los españoles”.