IU y Podemos avanzan en candidaturas conjuntas para las municipales de Castilla y León aunque sin acuerdo total en alguna capital

Falta poco más de cinco meses para las elecciones municipales mayo de 2023 y todavía hay muchas incógnitas sobre candidatos y listas. El único partido que ya tiene todas sus piezas sobre el tablero es el PSOE, quien ya tiene las cabezas de listas para las principales de Castilla y León. Las otras formaciones manejan calendarios diferentes, pero no están exentos del baile de nombres, como es el caso del Partido Popular o de Vox, de quien apenas se conocen nombres.

Otra de las incógnitas es la fórmula en la que se van a presentar los partidos de izquierdas. Según ha podido saber elDiario.es, el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, y el coordinador general de Izquierda Unida, Juan Gascón, presentarán el martes de esta semana un acuerdo marco para dar a conocer sus planes para los comicios de mayo 2023.

A falta de cerrar varios flecos, la intención de Izquierda Unida y Podemos es presentar una “candidatura de unidad”, según las mismas fuentes, en aquellos sitios donde se pueda y no haya dificultades.

Uno de estos sitios complicados es Zamora, la gran plaza de Izquierda Unida, única capital de España en la que gobiernan. Ambos partidos llevarán caminos diferentes y se verán las caras en las urnas si Podemos así lo decide en su asamblea local, que se celebrará a principios del próximo año. En Soria y Segovia ambos partidos irán en listas diferentes al no querer negociarse una candidatura de unidad.

En el resto de ciudades de Castilla y León, Podemos e Izquierda Unida irán de la mano a los comicios municipales. Ambas plataformas de izquierda están abiertas a que confluyan otras formaciones en sus listas, como es el caso de Valladolid, donde bajo las siglas de Valladolid Toma la Palabra, acudirán junto con Alianza Verde y Equo, para tratar de obtener un resultado que permita seguir en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

También irán juntos en localidades como Ponferrada, Aranda de Duero o Miranda de Ebro, en este último municipio ya hay un preacuerdo ratificado entre ambas organizaciones.

A la hora de elegir la cabeza de cada lista, las negociaciones avanzan para que abra la candidatura el representante del partido más votado en las elecciones de 2019. Por ejemplo, si se ratifica este punto de la negociación, en Burgos, Aranda, Ponferrada o León capital Podemos estaría en el primer puesto.

Sobre la elección de candidatos, Podemos ya ha votado en sus primarias y ha decidido la militancia ha decidido a sus candidatos en las nueve capitales de provincia de Castilla y León y en otras 16 localidades de la Comunidad, mientras que Izquierda Unida avanza para dar a conocer a sus representantes, el último en anunciarse ha sido el jueves de esta semana para Salamanca capital. El escogido ha sido el actual portavoz de Jóvenes IU Castilla y León, Rubén Guillén.

La gran incógnita a la que se enfrenta precisamente Izquierda Unida es Zamora. Su regidor, Francisco Guarido, no ha decidido si se presentará a su tercer mandato. “He cumplido un ciclo, pero no descarto nada”, ha asegurado varias veces el alcalde dejando entrever cualquier opción. El caso es que hasta final del presente año el zamorano no anunciará nada.

En las elecciones municipales de 2019, las urnas dieron de nuevo el bastón de mando a Guarido e IU en Zamora, en Valladolid, VTLP volvía a entrar en el equipo de Gobierno con tres concejales apuntalando así la coalición con el PSOE y a Óscar Puente.

VTLP tiene que tomar decisiones sobre quién va a presentar a sus listas. En la ciudad del Pisuerga se ven con buenos ojos a los tres concejales, Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos, al ser conocidos y bien valorados. El único pero es que van a cumplir las dos legislaturas que su partido ponía de máximo para ser cargo público. Por el momento, Valladolid Toma la Palabra, en una asamblea realizada este sábado, ha aprobado un nuevo Código Ético que abre la posibilidad a ampliar los mandatos, algo que el resto de organizaciones tendrá que refrendar en sus correspondientes órganos de decisión. Así, se avanza para que los tres ediles puedan volver a presentarse si así lo desean y la militancia lo refrenda.

En la ciudad de León Podemos e IU negocian a nivel local la presentación de una candidatura conjunta, abierta a otras organizaciones de izquierda leonesas, pero de momento no hay acuerdo. Desde las direcciones autonómicas se espera que pueda ser posible aunque la decisión final se tomará a nivel local. Si finalmente hay acuerdo, sería la primera vez que la izquierda va en la misma candidatura municipal, hecho que no sucedió ni en 2015 ni en 2019.

En Burgos en 2019, en esos comicios Podemos-Equo, que obtuvieron dos representantes, e Imagina Burgos compitieron para hacerse con el electorado de izquierda, ambas organizaciones acudirán de la mano en 2023, algo que ya hicieron en 2015.

Otra ciudad donde ambos partidos obtuvieron concejales en las anteriores elecciones es Segovia, donde Izquierda Unida logró dos concejales y Podemos uno. A pesar de la voluntad de las directivas autonómicas, ambas formaciones continuarán por separado de cara a 2023.

En el resto de ciudades de Castilla y León, IU y Podemos buscarán que la unión haga la fuerza, ya que la sangría de votos al repartirse el electorado de izquierda hizo mella a la hora de poder decir en los ayuntamientos. Aunque en estas elecciones, las decisiones que toman los votantes para sus municipios varía respecto a otros comicios frente a cuando se escoge procuradores autonómicos, senadores o diputados, Unidas Podemos tiene que remontar sus últimos resultados, los del pasado 13 de febrero, que mostraron una pérdida de sufragios de cerca de 40.000 menos, hasta bajar a los 61.000, frente a los más de cien mil que lograron por separado en 2019.